Liên minh Winner là sân chơi lớn, nơi giao lưu, kết nối những người sở hữu xe Honda Winner và Winner X ở khắp mọi miền đất nước, với hơn hơn 18.000 thành viên, cùng 125 CLB yêu xe lớn nhỏ.

Liên minh Winner được Công ty Honda Việt Nam (HVN) thành lập từ tháng 6/2020. Trải qua hơn 1 năm phát triển, Liên minh Winner không ngừng lớn mạnh với hơn 18.000 thành viên và 125 CLB lớn nhỏ, khẳng định vị thế nổi trội trong cộng đồng xe côn tay ở Việt Nam.

Mang đậm tinh thần “Chiến hữu đồng hành”, các thành viên trong Liên minh Winner luôn sát cánh, nhiệt tình hỗ trợ trên những cung đường khám phá. Ở các CLB, diễn đàn, các thành viên rôm rả chia sẻ kinh nghiệm lái xe, chăm sóc xe, những câu chuyện thú vị bên chiếc Honda Winner/ Honda Winner X, hay chuyến đi khó quên cùng những người anh em chung đam mê. Không chỉ là cộng đồng về xe đơn thuần, Liên minh Winner là “ngôi nhà chung” của những người yêu xe văn minh ở khắp mọi miền Tổ quốc, giàu tinh thần đoàn kết, không ngừng kết nối và sẻ chia.

Tham gia Liên minh Winner, các thành viên còn được trải nghiệm nhiều hoạt động, chương trình lớn do HVN tổ chức như: “Đại hội liên minh Winner”; sự kiện Winner X Rapper; sự kiện “Honda Youth Fest” hay chuỗi sự kiện online thú vị như: cuộc thi sáng tạo video “Winner league, let’s raise your flag”, cuộc thi ảnh về xe Winner độ “Show off your Winner”, cuộc thi “Shout out your brother”, giải đấu thể thao điện tử “Đồng hành chiến thắng”…

Bên cạnh những sự kiện, cuộc thi hấp dẫn, cộng đồng Liên minh Winner còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng như: chương trình “Sứ mệnh chiến binh - Liên minh chống dịch” tặng các phần quà nhu yếu phẩm cho người dân; chương trình “Sứ mệnh chiến binh - Liên minh vượt lũ” hỗ trợ học sinh vùng lũ…

Tất cả đã mang đến bức tranh đa sắc về cộng đồng xe Winner qua nhiều câu chuyện buồn vui, cảm động, những kỷ niệm khó quên bên chiếc xe Honda hay các “chiến hữu” đặc biệt. Liên minh Winner không chỉ được kết nối bằng tình yêu xe, mà còn ngày càng lớn mạnh từ sự văn minh, đoàn kết, nghĩa tình của các thành viên, các CLB.

Tải Ứng dụng My Honda+ “Gia nhập Liên minh, ring ngay quà đỉnh”

Liên minh Winner ngày càng lớn mạnh về quy mô, cũng như chuyên nghiệp hơn trong vận hành, đã tích hợp hệ thống quản trị thành viên trên ứng dụng My Honda+.

Đại diện HVN bày tỏ: “Tích hợp Liên minh Winner trên ứng dụng My Honda+, HVN kỳ vọng sẽ tạo ra sự kết nối và tương tác tốt hơn, giúp Liên minh Winner phát triển mạnh mẽ, trở thành cộng đồng biker lớn mạnh, dẫn đầu trong phát triển sân chơi cho các thành viên trên nền tảng công nghệ. Toàn bộ thành viên Liên minh Winner sẽ được kết nối nhanh chóng, dễ dàng đăng ký thành viên hay đăng ký các chương trình, sự kiện trên ứng dụng này”.

Nhằm khuyến khích và tri ân khách hàng gia nhập Liên minh Winner tại ứng dụng My Honda+, HVN triển khai chương trình khuyến mãi “khủng” trên toàn quốc mang tên “Gia nhập Liên minh, ring ngay quà đỉnh”, diễn ra từ ngày 15/8/2021 - 15/3/2022.

Chương trình dành cho khách hàng HVN đang sở hữu xe Honda Winner/ Honda Winner X (bao gồm khách hàng đang sở hữu xe cả trước và trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại), đăng kí thành công thành viên Liên minh Winner trên ứng dụng My Honda+.

Khi đăng ký thành công Liên minh Winner trên ứng dụng Honda+, khách hàng có cơ hội sở hữu: 3 giải Đặc biệt là xe máy Honda Winner X, 10 giải nhất là điện thoại iPhone 12 Pro 256 Gb, cùng hàng chục nghìn giải thưởng giá trị khác.

Ngày càng lớn mạnh về số lượng cũng như chất lượng, Liên minh Winner sẽ mang đến muôn vàn cơ hội giao lưu, học hỏi, các hoạt động ý nghĩa cho các thành viên mới. Đặc biệt, khi đăng ký thành công thành viên Liên minh Winner trên ứng dụng My Honda+, khách hàng HVN sẽ được tham gia chương trình khuyến mại, trải nghiệm nhiều quyền lợi từ Liên minh Winner ngay trên ứng dụng này.

Chương trình “Gia nhập Liên minh, ring ngay quà đỉnh” Số lượng giải thưởng hiện vật chưa trúng thưởng sẽ liên tục được HVN cập nhật trên website, fanpage, ứng dụng My Honda+ (tại phần thông tin vòng quay may mắn, hoặc phần thông tin thông báo của ứng dụng) cho đến hết ngày 15/03/2022. Website: https://www.honda.com.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/hondawinner Hotline: 028 7779 9910 Email: cr@honda.com.vn Ứng dụng My Honda+ Tải ứng dụng My Honda+ (hoạt động trên Apple iOS và Google Android) tại: http://bit.ly/MyHondaPlus

Thảo Hiền