Tháng 11/2020

Trong tháng 11/2020, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô đạt 36.359 xe, tăng 9% so với trước đó và tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, sản lượng của xe lắp ráp trong nước tăng đến 15% so với tháng trước.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường xe trong tháng 11/2020 đạt 36.359 xe, bao gồm 28.755 xe du lịch 7.122 xe thương mại và 482 xe chuyên dụng.

Trong đó, doanh số xe du lịch ghi nhận mức tăng trưởng 13%, xe chuyên dụng tăng 25% và xe thương mại giảm 5% so với tháng trước.

Biểu đồ thể hiện doanh số toàn thị trường trong tháng 11/2020 . Nguồn VAMA.

Xét theo cơ cấu thị trường, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 23.509 xe, tăng 15% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.850 xe, tăng 0,7% so với tháng trước.

Biểu đồ tiêu thụ ô tô phân chia theo nhập khẩu và lắp ráp. Nguồn: VAMA

Mức tăng trưởng mạnh của xe lắp ráp trong nước trong tháng 11 vừa qua một phần nguyên nhân có thể do thời điểm gần cuối năm, khách hàng tranh thủ mua xe để được hưởng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP của Chính phủ sắp hết hạn.

Mặc dù doanh số bán xe của các hãng có phần tăng trưởng so với tháng 10 trước đó, tuy nhiên tính tổng doanh số bán hàng 11 tháng qua lại giảm đáng kể lên đến 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 13%, xe thương mại giảm 15% và xe chuyên dụng giảm 27% so với cùng kì năm ngoái.

Tính đến hết tháng 11/2020, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 7% trong khi xe nhập khẩu giảm 24% so với cùng kì năm ngoái.

Năm 2020 đang dần khép lại, thị trường xe trong tháng cuối năm được dự đoán sẽ có khởi sắc sau những nỗ lực kích cầu, giảm giá xe đáng kể của các hãng, đại lý.

Chi Bảo