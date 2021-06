Không chỉ đạt Tiêu chuẩn An toàn Đông Nam Á 5 Sao (ASEAN N-CAP 5 STAR) mà chiếc bán tải Isuzu All New D-MAX còn gây bất ngờ vì thiết kế ngoại hình đẹp, bên trong sang trọng không thua các dòng SUV cao cấp.