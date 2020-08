Lượng ô tô tiêu thụ trên cả nước trong tháng 7 chỉ tăng trưởng khoảng 7% so với tháng 6. Tốc độ này đã giảm mạnh so với tỷ lệ tăng 62% của tháng 5, 26% của tháng 6 so với tháng liền kề trước.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 7, doanh số toàn thị trường của các thành viên đạt 24.065 xe, tăng nhẹ 0,3% so với tháng 6 nhưng vẫn giảm 13% so với tháng 7 năm 2019.

Trong số 24.065 xe được bán ra, có 17.593 xe du lịch (tăng 0,1% so với tháng trước); 6.133 xe thương mại (tăng 0,4 % so với tháng trước) và 339 xe chuyên dụng (tăng 10% so với tháng trước).

TÍnh đến hết tháng 7, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 22% trong khi xe nhập khẩu giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. (Theo báo cáo của VAMA)

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.088 xe, tăng 2% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.977 xe, giảm 2% so với tháng trước.

Tổng doanh số cộng dồn cả 7 tháng đầu năm của các thành viên VAMA đạt 126.088 chiếc, giảm đến 27% so với cùng kỳ năm 2019.

TC Motor- đơn vị chiếm thị phần lớn nhưng không thuộc thành viện VAMA cho biết, tổng lượng xe bán ra trong tháng 7 vừa qua đạt 7.606 chiếc, tăng 35,5% so với tháng 6. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, doanh số của TC Motor đạt 35,620 xe, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh số bán ra của Hyundai trong tháng 7 tăng đến 35,5% so với tháng 6. (theo báo cáo của TC Motor)

Như vậy, kết hợp từ báo cáo của VAMA và TC Motor, tổng doanh số tháng 7 ước tính của toàn ngành ô tô trong nước đạt 31.671 chiếc, tăng trưởng xấp xỉ 7% so với tháng 6.

Cộng dồn doanh số cả 7 tháng đầu năm là 161.708 chiếc, giảm hơn 24% so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng theo báo cáo từ VAMA, hầu hết các thành viên đều có sự tăng trưởng nhẹ về doanh số so với tháng 6. Đây là tháng tăng trưởng thứ 3 liên tiếp từ sau khi Chính phủ nới lỏng các biện pháp giãn các xã hội từ cuối tháng 4.

Một lý do nữa khá quan trọng góp phần cho sự tăng trưởng xấp xỉ 7% nói trên là do chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất trong nước, được áp dụng bắt đầu từ 28/6. Điều này cũng giải thích cho việc doanh số xe nhập khẩu của tháng 7 giảm nhẹ 2% so với tháng 6.

Có thể thấy, tuy thị trường ô tô trong nước ghi nhận sự tăng trưởng liên tiếp 3 tháng qua nhưng vẫn khá “mong manh”. Dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 7 có thể khiến các hãng ô tô tại Việt Nam khó khăn hơn trong tháng 8 tới, nhất là tại thị trường miền Trung.

Hoàng Hiệp

