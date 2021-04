Với hàng loạt những ưu điểm vượt trội như: thiết kế tối ưu, tăng tốc ấn tượng, vận hành ổn định, an toàn hàng đầu, tiết kiệm nhiên liệu… Toyota Vios 2021 ngày càng được khách hàng đánh giá cao.

Trong phân khúc xe hạng B tại Việt Nam, Toyota Vios đã trở thành một biểu tượng, là mẫu xe quốc dân với doanh số bán giữ vị trí số 1 nhiều năm. Năm 2020, mặc dù thị trường ô tô bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, doanh số bán của Vios vẫn đạt con số ấn tượng 30.251 chiếc, tăng hơn 3.000 chiếc (10%) so với 2019. Còn doanh số cộng dồn của Toyota Vios tính từ khi ra mắt đến năm 2020 đạt 184.696 chiếc.

Có được thành công này là nhờ Vios có hàng loạt những ưu điểm vượt trội trong phân khúc như: thiết kế tối ưu, vận hành ổn định, bền bỉ, độ an toàn cao, có giá bán hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm chi phí sử dụng, giữ giá khi bán lại…

Thêm nhiều tiện ích

Ngày 23/2/2021, Toyota Việt Nam ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời, với 4 phiên bản có thiết kế mới về ngoại thất và thêm nhiều trang bị tiện ích.

Thiết kế ngoại thất của Toyota Vios 2021 tập trung chủ yếu vào phần đầu xe. Các chi tiết được nâng cấp là bộ lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn và hệ thống đèn chiếu sáng được nâng cấp từ bóng halogen lên LED. Cụm đèn hậu LED cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn trên Toyota Vios 2021 thay vì trước đây chỉ có ở phiên bản cao cấp.

Về không gian nội thất, điểm khác biệt dễ dàng mà khách hàng có thể nhận biết chính là màu sắc. Trong khi màu sắc chủ đạo của phiên bản E và G là màu be thì phiên bản GR-S lại là màu đen quyến rũ với ghế da sang trọng.

Hệ thống giải trí và tiện nghi trên Toyota Vios 2021 có thể kể đến một số trang bị nổi bật như màn hình cảm ứng 7 inch, âm thanh 6 loa, đài AM/FM, kết nối weblink cho điện thoại thông minh. Cả 4 phiên bản Vios 2021 đều có tính năng kết nối Apple Car play hay Android Auto.

Ở bản GR-S, cụm đồng hồ taplo optitron với viền đỏ tạo sự khác biệt, ghế lái dạng thể thao, có lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng giúp khách hàng chủ động, dễ dàng thao tác.

Dưới nắp ca-pô của Toyota Vios vẫn là động cơ xăng 1.5L. Thông số công suất tối đa đạt 107 mã lực, kết hợp hộp số CVT 7 cấp. Riêng bản GR-S được trang bị hộp số CVT 10 cấp và 2 chế độ lái Eco/Sport.

Về tính năng an toàn, ngoài những tính năng vốn có trước đây, Visos 2021 được trang bị thêm đèn chờ dẫn đường, đèn báo phanh khẩn cấp EBS trên các phiên bản G và E CVT, còn phiên bản E MT được trang bị thêm cảm biến lùi, cùng 7 túi khí. Ở các bản cao có thêm tính năng mã hóa khóa động cơ.

Chinh phục khách hàng

Nhận xét về Vios 2021, anh Trần Mạnh Thám (Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội), một lái xe chuyên nghiệp cho biết, khoang nội thất khá rộng rãi, kích thước cửa trước và sau rộng nên ra vào xe khá dễ dàng, mặt sàn hàng ghế sau phẳng, không có gờ nhô cao như các mẫu xe hạng B khác, nên khoảng để chân của người ngồi giữa ở hàng ghế thứ 2 khá thoải mái và rộng rãi.

“Vios 2021 là mẫu xe hạng B duy nhất có tựa tay và khay để cốc cho hàng ghế thứ 2, tựa đầu cho người ngồi giữa hàng ghế thứ 2 có thể điều chỉnh được, đi kèm dây đai an toàn 3 điểm. Khoang hành lý phía sau có thể tích lớn hơn, giúp mang được nhiều hành lý hơn các mẫu xe cùng phân khúc. Đây là những thiết kế tối ưu của Vios 2021 so với đối thủ cạnh tranh”, anh Thám chia sẻ.

Cũng theo cảm nhận của anh Thám, Vios 2021 có khả năng tăng tốc tốt. Khung xe Vios khá cứng vững, cách âm tốt. Đặc biệt, hệ thống điều hòa làm mát nhanh và lạnh sâu. Với nhiệt độ trong xe ban đầu là 34 độ C, chỉ sau 5 phút khởi động máy cùng điều hòa ở chế độ thấp nhất và quạt gió chế độ cao nhất (lấy gió trong), nhiệt độ giảm về 25,8 độ C, sau 10 phút giảm về 23,4 độ C. Điều hòa khỏe và mát nhanh, lạnh sâu của Vios khó có đối thủ sánh kịp.

Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Hoạt (Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội) lại đánh giá cao những tính năng an toàn của Vios 2021. Với 7 túi khí trong đó có túi khí bảo vệ đầu gối người lái và trang bị dây đai 3 điểm cho người ngồi giữa hàng ghế thứ 2 là những điểm cộng về sự an toàn.

Vios 2021 còn được trang bị tính năng TRC kiểm soát lực kéo, giúp xe vận hành ổn định trong những cung đường trơn trượt, cùng 6 cảm biến quanh thân xe đem đến sự an toàn hơn hẳn so với một số mẫu xe trong phân khúc không có những trang bị này. Điều quan trọng nữa là phanh xe Vios 2021 an toàn hơn hẳn. Đang chạy ở tốc độ 60 km/h đạp phanh, xe dừng lại sau quãng đường 11,7m, trong khi các đối thủ cùng phân khúc đều trên 12,2 m.

Với anh Hoạt, bản GR-S rất ấn tượng. Được trang bị hộp số CTV 10 cấp và 2 chế độ lái Eco/Sport cho phép người lái tùy chọn, mang lại cảm giác phấn khích. Lẫy chuyển số được tích hợp trên vô lăng cũng tăng thêm tiện ích, mang đến sự thuận tiện trong thao tác lái.

Về giá bán, anh Hoạt cho rằng, Vios GR-S cao hơn so với các bản cao cấp nhất của Honda City và Hyundai Accent, nhưng có nhiều tính năng đáng giá hơn vì vậy chấp nhận được.

Không những thế, mua Vios 2021, khách hàng còn được nhiều ưu đãi thông qua gói tài chính TFS của Công ty Tài chính Toyota Việt Nam. Các gói sản phẩm đa dạng phù hợp nhu cầu tài chính khác nhau. Lãi suất cạnh tranh và ổn định, thủ tục duyệt hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện, không mất chi phí thẩm định hồ sơ, công chứng như vay ngân hàng.

Ngày hội Vios trưng bày giới thiệu các mẫu xe Toyota Vios phiên bản mới tại tại Big C Đồng Nai ngày 24 & 25/04/2021 và tại Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Thái Hà, tỉnh Thái Nguyên ngày 22/04/2021, Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe tỉnh Tây Ninh ngày 24/04/2021, Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Hà An, tỉnh Hà Tĩnh ngày 27/04/2021.

Minh Ngọc