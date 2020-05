Ngày 23/5/2020 Hyundai Cầu Diễn tổ chức chương trình “Lái thử đón hè sang - ngập tràn quà tặng”, mang đến cơ hội trải nghiệm những dòng xe được ưa chuộng và chiếm được nhiều cảm tình từ thị trường trong suốt quãng thời gian qua.

Thời gian: 08h-15h ngày 23/5/2020

Địa điểm: Showroom 1S Hyundai Cầu Diễn: 231A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đến với chương trình, khách hàng sẽ được hướng dẫn tham quan, giới thiệu về các dòng xe Hyundai đang hiện trưng bày tại showroom, được tư vấn về các mẫu xe phù hợp với nhu cầu cá nhân, sẽ được tham gia lái thử và trải nghiệm để có được đánh giá chân thực nhất về thiết kế, tiện nghi, khả năng vận hành của các dòng xe Hyundai cùng với cơ hội rinh về rất nhiều phần quà thật hấp dẫn.

Được trưng bày và lái thử lần này đều là những dòng xe được ưa chuộng và chiếm được nhiều cảm tình từ thị trường trong suốt quãng thời gian qua như:

Hyundai Santafe là một trong những mẫu SUV 7 chỗ được yêu thích trên thế giới. Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, Hyundai Santafe đã tạo được một vị thế vững chắc trong lòng người yêu xe SUV với nhiều ưu điểm như thiết kế đẹp, tiện nghi đầy đủ và khả năng vận hành vượt trội.

Hyundai Tucson là một trong những mẫu crossover ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam. Với bản 2019, Hyundai Tucson được thay đổi một số thiết kế ở ngoại thất và nội thất, mang đậm phong cách thể thao, cá tính với các đường nét đơn giản và gọn gàng.

Không chỉ vậy, danh sách tiện nghi trên cả 4 phiên bản đều rất đầy đủ so với mức giá. Nếu bạn đang cần tìm một mẫu crossover thể thao, khoang ngồi rộng, nhiều tiện nghi, khả năng vận hành mạnh mẽ thì Tucson 2019 luôn là một lựa chọn đáng cân nhắc

Hyundai Elantra là mẫu sedan nổi bật trong phân khúc hạng C. Hyundai Elantra khoác lên mình ngoại hình mới, công nghệ tiêu chuẩn mới, hệ thống thông tin giải trí mới và các tính năng an toàn chủ động bên dưới lớp vỏ cá tính. So với các tên tuổi đình đám trong cùng phân khúc, Hyundai Elantra nổi bật lên với động cơ mạnh mẽ, thiết kế thể thao và hoàn toàn hợp lý trong tầm giá.

Hyundai Accent là dòng xe đã thu hút mọi ánh nhìn khi mới ra mắt với thiết kế nổi bật. Mọi chi tiết trên xe được thiết kế tạo nên một cảm hứng năng động lan truyền đầy hứng khởi, biến những nét đơn giản thành vẻ đẹp tinh tế. Cùng với tiện nghi giải trí đầy đủ, tính năng an toàn và khả năng hỗ trợ lái tốt, trang thiết bị hiện đại, Hyundai Accent đem đến cho bạn nhiều hơn cả những gì cần thiết ở một chiếc xe cỡ nhỏ dành cho gia đình.

Hyundai i10 không chỉ là cái tên nổi trội trong phân khúc A với thiết kế trẻ trung, trang bị hợp lý trong tầm giá... mẫu xe đô thị cỡ nhỏ này còn khiến cho nhiều “đàn anh” trong các phân khúc sedan, SUV... phải xếp hàng theo sau với doanh số luôn nhất nhì bảng xếp hạng tại thị trường Việt Nam.

Với lợi thế đa dạng về phiên bản, trang thiết bị trên xe khá đầy đủ, cộng với giá bán tốt, Hyudai Grand i10 luôn chiếm được cảm tình của số đông khách hàng mua xe.

Khách hàng liên hệ hotline: 0942 661 366 hoặc 0948 080 066 để đặt lịch đăng ký chương trình lái thử với hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn khác đang chờ đón.

Hyundai Cầu Diễn - By TC Motor

Hotline: 0942 661 366 / 0948 080 066

Showroom 3S: Ô số 2, lô 1, cụm CN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Showroom 1S: 231A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: http://hyundaicaudien.vn/

Ngọc Minh