Phân khúc xe SUV tại Việt Nam thời gian tới hứa hẹn sẽ đón nhận thêm những mẫu xe thế hệ mới với thiết kế, trang bị vượt trội hơn hẳn như Toyota Fortuner 2021, Kia Seltos 2020, Kia Sorento 2021, Hyundai Santa Fe 2021...

Từ quý III/2020 nhiều hãng ô tô trong nước dự kiến ra mắt hàng loạt mẫu xe SUV thế hệ mới với thiết kế, trang bị vượt trội hơn hẳn phục vụ nhu cầu người tiêu dùng Việt trong đó có Toyota Fortuner 2021, Kia Seltos, Kia Sorento thế hệ mới, Hyundai Santa Fe bản nâng cấp, Mitsubishi Pajero Sport bản nâng cấp, Honda CR-V 2020...

Toyota Fortuner 2021 - phiên bản nâng cấp facelift mới

Một trong những mẫu xe SUV mới được chờ đón nhất đó là Toyota Fortuner 2021 - phiên bản nâng cấp facelift mới.

Toyota Fortuner 2021 đã chính thức ra mắt tại Thái Lan hôm 4/6 vừa qua với ngoại thất và nhiều trang bị hiện đại hơn hẳn thế hệ cũ.

Xe SUV Toyota Fortuner 2021 vừa ra măt tại Thái Lan

Thiế kế xe hầm hố, thể thao hơn, phần đầu nổi bật với cụm lưới tản nhiệt màu đen bóng được mở rộng và chia thành hai tầng riêng biệt, cụm đèn pha LED kép (dual LED) kiểu mới, đèn chạy ban ngày dạng nằm ngang gắn liền vào cản trước và đèn sương mù LED đã được đổi mới thiết kế.

Ở phía sau, cụm đèn hậu của Toyota Fortuner 2021 có thiết kế khá giống với Toyota Camry mới sử dụng bóng LED. Phần cản bên dưới tái thiết kế với việc bố trí một dải viền đèn tạo hình chữ L ngược độc đáo.

Cung cấp sức mạnh cho Toyota Fortuner 2021 trên phiên bản động cơ diesel 4 xi-lanh (mã 1GD-FTV), dung tích 2,8 lít đã được nhà sản xuất điều chỉnh lại hiệu suất công năng của xe.

Cụ thể, động cơ này sản sinh ra công suất lên tới 204 mã lực mô-men xoắn cực đại 500 Nm. So với động cơ trên phiên bản cũ, động cơ 2.8L đã được tinh chỉnh tăng 27 mã lực và mô-men xoắn thêm 50 Nm.

Tại thị trường Thái Lan, Toyota Fortuner 2021 bán ra với 4 phiên bản. Giá xe cụ thể như sau: Fortuner 2021 bản 2.4L AT 2WD giá 1.564.000 bath (khoảng 1,152 tỷ đồng); bản 2.4L AT 2WD giá 1.634.000 bath (khoảng 1,2 tỷ đồng); bản 2.8L AT 2WD giá 1.769.000 bath (khoảng 1,3 tỷ đồng) và bản 2.8L AT 4WD giá 1.839.000 bath (khoảng 1,355 tỷ đồng).

Sau khi ra mắt tại Thái Lan, các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á cũng sẽ sớm đón nhận mẫu xe này, trong đó có Việt Nam.

Mitsubishi Pajero Sport 2020

Cuối tháng 3/2020, Mitsubishi Pajero Sport 2020 bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam. Ngay sau đó, nhiều ý kiến trong giới chơi xe dự báo, xe sẽ được hãng trình làng vào quý II. Nhưng đến thời điểm hiện tại thông tin về ngày ra mắt chính thức mẫu xe này vẫn còn ẩn số.

Xe SUV Mitsubishi Pajero Sport 2020 từng lộ diện tại Viêt Nam vào cuối tháng 3 vừa qua.

Một loạt bức ảnh Mitsubishi Pajero Sport 2020 từng xuất hiện tại Việt Nam hé lộ thiết kế mới với nhiều thay đổi nổi bật.

Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) chứ chưa phải mẫu xe hoàn toàn mới. Thay đổi rõ ràng nhất ở ngoại thất nằm ở phần đầu xe vẫn mang ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, nhưng góc cạnh hơn, trong khi đó, cụm đèn sương mù đặt tách biệt ở bên dưới như mẫu xe đàn em Triton. Các chi tiết mạ crôm to và dày, cùng với đó là nắp capô cao hơn.

Ở phía sau, đèn hậu chạy dọc cột D rút gọn, không còn dài tới cản sau như đời xe trước, phần đồ họa LED của cụm đèn hậu cũng thay đổi sang hình thức mới.

Mitsubishi không có nâng cấp nào cho khả năng vận hành của Pajero Sport 2020, vẫn là động cơ tăng áp Mivec 2.4 lít, nhiên liệu dầu, cho công suất 178 mã lực và mô men xoắn 430 Nm.

Mitsubishi Pajero Sport 2020 hiện vẫn chưa được công bố giá bán.

Honda CR-V 2020 bản nâng cấp mới

Honda CR-V thế hệ mới 2020 sẽ được lắp ráp tại Việt Nam thay vì nhập khẩu từ Thái Lan. Các đại lý cũng xác nhận mẫu xe này sẽ ra mắt thị trường Việt trong tháng 8 hoặc tháng 9 sắp tới.

Mẫu xe mới này sẽ có tới 4 phiên bản bổ sung thêm bản đặc biệt CR-V LSE bên cạnh các biến thể E, G và L hiện có.

Xe SUV thế hệ mới Honda CR-V sẽ được lắp ráp trong nước

Dựa trên hình ảnh rò rỉ ra công chúng, có thể thấy CR-V 2020 không thay đổi nhiều về ngoại thất. Xe có cản trước và hốc đèn sương mù được tạo hình lại, với các đường mạ chrome góc cạnh, vuông vức hơn. Song song đó, bộ vành 18-inch cũng có thiết kế 5 chấu kép mới.

Cả 4 phiên bản Honda CR-V đều được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L, công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm, tương tự đời xe hiện tại. Nhiều khả năng CR-V 2020 vẫn sẽ sử dụng hộp số CVT với công nghệ Earth Dreams đặc trưng của Honda. Bên cạnh đó, hệ dẫn động AWD vẫn chưa được Honda đưa lên CR-V mới.

Hiện tại, Honda CR-V đang phân phối ra thị trường 3 phiên bản L, G và E. Giá xe Honda CR-V lần lượt là 1.093, 1.023 và 983 triệu đồng.

Nếu trình làng trong năm nay, xe sẽ nằm trong diện được giảm 50% phí trước bạ. Với mức giá niêm yết từ 983 triệu đến 1,093 tỷ hiện nay, người mua CR-V sẽ tiết kiệm được khoảng từ 60-70 triệu chi phí lăn bánh.

Kia Seltos 2020

Kia Seltos lần đầu ra mắt công chúng vào cuối tháng 06/2019 tại Ấn Độ. Đến tháng 11/2019, mẫu SUV cỡ nhỏ này tiếp tục cập bến thị trường Đông Nam Á, lần đầu tiên là tại Philippines và tiếp tục được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Singapore vào đầu năm nay.

Xe SUV thế hệ mới Kia Seltos 2020

Sau Philippines và Singapore, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam sẽ là thị trường tiếp theo tại Đông Nam Á sẽ đón nhận Kia Seltos 2020 trong năm nay. Khi cập bến Việt Nam, Kia Seltos sẽ là đối thủ cạnh tranh với Hyundai Kona và Ford EcoSport trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Về thiết kế, Kia Seltos được đánh giá là góc cạnh và nam tính với một số chi tiết nổi bật như cụm đèn pha LED hai tầng với tầng trên nối liền với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của Kia có viền kim loại sáng.

Tại thị trường Ấn Độ, Kia Seltos 2020 cung cấp 3 tùy chọn động cơ, bao gồm hai động cơ xăng và một động cơ dầu. Trong khi đó, thị trường Philippines chỉ sở hữu duy nhất một động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 2,0 lít. Nhiều khả năng thị trường Việt cũng sẽ đón nhận 2 động cơ xăng tăng áp và một động cơ diesel.

Tại Philippines, KIA Seltos 2020 được chia thành 3 bản trang bị là LX, EX và SX với mức giá xe ô tô dao động từ 1,098 - 1,498 triệu Peso (khoảng 504 - 688 triệu đồng).

Kia Sorento 2021

Kia Sorento 2021 đã chính thức ra mắt thị trường Hàn Quốc vào tháng 3 năm nay và có thể sẽ về Việt Nam vào quý IV sắp tới. Hiện nay, tại Việt Nam, Thaco đang phân phối Kia Sorento phiên bản cũ thuộc thế hệ thứ 2. Chính vì thế, Kia Sorento 2021 thế hệ thứ tư đang rất được người tiêu dùng Việt kỳ vọng sẽ có nhiều đột phá về thiết kế cũng như trang bị đi kèm.

Xe SUV thế hệ mới Kia Sorento 2021

Về thiết kế, Kia Sorento 2020 trông phong cách và thể thao hơn nhờ thiết kế đèn phanh mỏng cùng lưới tản nhiệt có kích thước rộng hơn. Thiết kế tổng thể xe trông rất giống phong cách của chiếc Kia Telluride mới. Phần đầu xe được nâng cấp với lưới tản nhiệt hình mũi hổ lớn hơn, có thiết kế góc cạnh thay vì bo tròn.

Tại Hàn Quốc, Kia Sorento 2021 có tuỳ chọn động cơ 2.2L dầu kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp mới, cho công suất 202 mã lực và mô-men xoắn 441 Nm. Tại Việt Nam, thế hệ hiện hành của Kia Sorento lắp ráp trong nước và bán ra thị trường với 3 phiên bản, đi kèm giá bán từ 799 triệu đồng.

Hyundai SantaFe 2021

Những hình ảnh về mẫu SUV Hyundai SantaFe 2021 đã chính thức được lộ diện với nhiều nâng cấp ở ngoại thất cũng như các trang bị bên trong.

Mẫu SUV 7 chỗ của Hyundai có diện mạo mới hầm hố và dữ dằn hơn. Hệ thống đèn chiếu sáng được bố trí cao hơn trước và có sắp xếp các bóng LED mới. Cụm đèn định vị mang tạo hình chữ T thay vì kiểu móc câu như đời xe hiện tại.

Xe SUV thế hệ mới Hyundai SantaFe 2021

Lưới tản nhiệt mở rộng hơn trước và có các đường viền trải dài sang 2 bên thân xe. Ngoài ra, cản trước cũng được hãng xe Hàn thiết kế to và thể thao hơn.

Hyundai chưa công bố chi tiết động cơ nhưng dự kiến, Hyundai SantaFe 2021 sẽ có cả tùy chọn động cơ hybrid và hybrid cắm sạc bên cạnh các model sử dụng động cơ xăng và động cơ diesel như hiện tại. Các model SantaFe 2021 được lên kế hoạch ra mắt tại châu Âu vào tháng 9 tới đây.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Santa Fe 2019 bán ra với 6 phiên bản với giá bán dao động từ 995 triệu đến 1,245 tỷ đồng.

Chi Bảo (tổng hợp)

