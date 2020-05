Mexico và Brazil – hai nền công nghiệp ô tô lớn tại khu vực Mỹ - Latinh đã chứng kiến mức sụt giảm sản lượng xe tới 99% trong tháng 4 vừa qua.

Do những tác động tiêu cực gây nên bởi dịch Covid-19, tổng số lượng xe được sản xuất tại Mexico và Brazil trong tháng 4 vừa qua chỉ đạt 5.569 xe, giảm tới 99% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, sản lượng ô tô của Mexico trong tháng 4 chỉ đạt 3.722 xe và doanh số bán xe chỉ đạt 34.903 chiếc, giảm hơn 64% so với kì tháng 4/2019.

Chủ tịch Hiệp hội ô tô Brazil Luiz Carlos Moraes thừa nhận: “Dịch Covid-19 đã gây ra vô vàn khó khăn và thách thức cho các hãng sản xuất ô tô”.

Cả hai nền công nghiệp ô tô lớn của Mỹ - Latinh đang phải chịu tác động tiêu cực do Covid-19. Nguồn: Khaleej Times.



Vào thời điểm bình thường, doanh số bán xe tại hai quốc gia này có thể đạt hơn nửa triệu xe/ tháng và nền công nghiệp ô tô tại đây đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn nhân công, chiếm một phần không nhỏ trong việc thúc đẩy và phát triển nền kinh tế nội địa.

Được biết, các hãng xe tại Mexico có thể quay trở lại sản xuất vào ngày 18/5 tới đây, trong khi các nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Brazil vẫn tiếp tục đóng băng hoạt động, ít nhất là tới đầu tháng 6.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin trong ngành, ngày khởi động lại các nhà máy sản xuất ở Mexico sẽ phải phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador.

Các hãng xe tại Mexico và Brazil đang rục rịch mở cửa trở lại. Nguồn: GM Authority.



Mexico và Brazil là hai trong số những cơ sở sản xuất chính của các nhà sản xuất ô tô toàn cầu, trong đó có General Motors, Ford, Volkswagen và Fiat Chrysler. Trong đó, Mexico hiện là nước sản xuất ôtô lớn thứ sáu thế giới đồng thời cũng đứng thứ năm thế giới về sản xuất phụ tùng ôtô. Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô tại Brazil lại tập trung nhiều hơn vào thị trường nội địa, nhưng cũng vẫn là quốc gia xuất khẩu quan trọng sang Argentina.



Mai Lý (Theo Reuters)

