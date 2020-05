Các nhà sản xuất ô tô của Detroit cùng nhiều nhà cung ứng linh kiện, phụ tùng xe đã bắt đầu khởi động lại dây chuyền lắp ráp vào thứ Hai vừa qua sau hai tháng đóng băng hoạt động do dịch Covid-19.

Vào buổi sáng đầu tuần với thời tiết se lạnh và ẩm ướt, hàng trăm công nhân tại nhà máy sản xuất xe ô tô của Fiat Chrysler Automonbiles ở Warren, Mich đã có mặt và xếp hàng từ 4h sáng để bắt đầu ca làm lúc 5h. Larry Smith, một nhân viên 53 tuổi tại đây cho biết: “Tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng dù công ty đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân của mình.”

Các công nhân của FCA xếp hàng kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm. Nguồn: Auto news.

Được biết tất cả các công nhân của nhà máy đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc. Bên cạnh đó, hãng cũng yêu cầu mọi người sử dụng khẩu trang và tấm chắn nhựa, cùng với đó bên trong các dây chuyền sản xuất cũng được lắp đặt thêm các tấm nhựa ngăn cách nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn.

FCA đã mở cửa trở lại 4 nhà máy lắp ráp tại Mỹ cùng với 4 nhà máy sản xuất khác vào thứ Hai vừa qua. Trong khi đó các nhà sản xuất như GM, Ford đều cũng đã chuẩn bị kĩ lưỡng trong nhiều tuần qua nhằm tái hoạt động các nhà máy tại Bắc Mỹ, từ đó khởi động lại nền công nghiệp chiếm khoảng 6% nền kinh tế của Hoa Kỳ.

Hiện GM đã mở cửa lại một số nhà máy và có tới 1.600 công nhân làm việc trong mỗi giờ tại Flint, Mich và 1.600 công nhân sản xuất xe bán tải ở Fort Wayne. Được biết, các hãng xe đang dốc sức vào việc sản xuất những mẫu xe ăn khách như SUV Chevrolet Suburban của GM, xe bán tải F-150 của Ford hay SUV Jeep Wrangler của FCA.

Mặc dù các nhà sản xuất ô tô đều áp dụng các biện pháp an toàn, nhưng nhiều công nhân vẫn tỏ ra lo lắng với việc đi làm trở lại. Sean Reid, 37 tuổi, công nhân sản xuất tại nhà máy FCA ở Belleville cho biết anh vô cùng lo ngại khi quay trở lại làm việc do trước đó đã có nhiều công nhân nhà máy tử vong do dịch Covid-19. “Tôi không đồng ý với việc quay trở lại sản xuất, nhưng tôi có thể làm được gì?” anh nói.

Trong khi đó, Segura, người đã làm việc tại nhà máy từ năm 1993 cho biết vẫn còn quá sớm để các nhà máy sản xuất mở cửa trở lại bởi vẫn còn hàng nghìn người nhiễm Covid-19 ở ngoài kia. Cô chia sẻ “Chúng tôi đang mạo hiểm cả cuộc sống của mình khi quay trở lại làm việc ở nhà máy trong bối cảnh chưa thực sự an toàn như bây giờ.”

Bên cạnh Big 3 của Detroit, nhiều hãng xe khác cũng đã mở cửa trở lại. Nguồn: The Hill.

Bên cạnh 3 nhà sản xuất ô tô của Detroit, một số hãng xe khác cũng đã mở cửa trở lại các nhà máy sản xuất ở khu vực miền Nam Hoa Kỳ. Điển hình như nhà sản xuất ô tô điện Tesla đã bắt đầu sản xuất xe vào tuần trước bất chấp những lệnh cấm đưa ra bởi chính quyền California. Ngoài ra các nhà cung ứng cũng bắt đầu quay trở lại sản xuất vào tuần trước nhằm chấm dứt chuỗi ngày lao đao về nguồn vốn sau 2 tháng đóng băng hoạt động.

Vào thứ Năm tới đây (21/5), Tổng thống Donal Trump sẽ đi thăm một nhà máy sản xuất của Ford đặt tại Michihgan – nơi được tái sử dụng để chế tạo máy thở cùng các thiết bị y tế chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua.

Mai Lý (Theo Auto News)

Trân trọng mời bạn đọc gửi bài, video cộng tác về Ban Ô tô xe máy, email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!