"Thiên đường ô tô giá rẻ” Ấn Độ vừa đón nhận 2 chiếc ô tô mới là Datsun Go và Go +, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải BS6, được trang bị động cơ xăng 1,2 lít, có giá bán từ 3,99 lakh (5.280 USD, tương đương hơn 123 triệu đồng).

Mới đây, phiên bản nâng cấp của 2 mẫu Datsun Go và Go + - thương hiệu con của hãng Nissan (Nhật Bản) tuân thủ tiêu chuẩn khí thải mới BS6 đã được ra mắt tại thị trường Ấn Độ.

BS6 Datsun Go cho thị trường Ấn Độ.

Có thể thấy, sự thay đổi lớn nhất trên cả hai mẫu xe này là động cơ. Xe vẫn sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,2 lít nhưng đã được nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải BS6 mới của Ấn Độ. Động cơ mới này sản sinh công suất 68 mã lực và 104Nm mô-men xoắn, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp, 77 mã lực hoặc hộp số tự động CVT.



Về tính năng, BS6 Datsun Go và BS6 Datsun Go+ cơ bản giống với phiên bản BS4 cũ. Vì thế, các phiên bản T (O) hàng đầu sẽ vẫn được trang bị các trang thiết bị gồm hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7,0 inch với Apple CarPlay và Android Auto, gương bên ngoài có thể điều chỉnh bằng điện, gạt nước phía sau, đèn LED HID và bánh xe hợp kim 14 inch.



Đặc biệt, 2 chiếc xe này có một tính năng độc đáo so với phân khúc là chúng cùng sở hữu Hệ thống cân bằng điện tử VDC.



Trong khi đó, thiết kế nội thất và ngoại thất của Datsun Go và Go + mới, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải BS6 không có gì thay đổi.



Tại thị trường Ấn Độ, chiếc hatchback Go mới có giá khởi điểm ở mức 3,99 lakh (5.280 USD, tương đương hơn 123 triệu đồng) đến 6,25 lakh (8.271 USD, khoảng hơn 193 triệu đồng).



Còn mẫu MPV Go + mới có giá khởi điểm từ 4,20 lakh (5.558 USD, khoảng 130 triệu đồng) và tăng lên 6,70 lakh (8866 USD, tương đương 207 triệu đồng) cho biến thể hàng đầu.



Mức giá này của Datsun Go và Go + rất hấp dẫn người tiêu dùng. Datsun Go và Go + được coi là một trong những chiếc xe giá rẻ nhất tại Ấn Độ hiện nay. Mức giá rẻ của Datsun Go và Go + chỉ đứng sau chiếc Tata Nano GenX của hãng Tata Motors. Tata Nano GenX được ra đời vào năm 2015, với giá khởi điểm từ 3.116 USD.



Chính mức giá rẻ đã làm tăng sức cạnh tranh cho Datsun Redi-Go. Tại thị trường Ấn Độ, Datsun Go phải đối chọi với các mẫu hatchback khác như Hyundai Santro, Tata Tiago facelift, Maruti Suzuki Wagon R và Maruti Suzuki Celerio. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất của Go MPV là chiếc Renault Triber 7 chỗ.

Trước đó, 2 mẫu ô tô Go hatchback và Go + đã có mặt tại tại thị trường Ấn Độ từ năm 2014. Từ đó đến nay, một vài phiên bản nâng cấp của 2 mẫu xe giá rẻ này lần lượt được ra đời.

Chẳng hạn, năm 2017, Datsun tung ra phiên bản Redi-Go tại thị trường Ấn Độ với mức giá siêu rẻ, chỉ hơn 100 triệu đồng.

Đến tháng 10/2018, nhà sản xuất ô tô Datsun giới thiệu tại thị trường Ấn Độ những bản facelifts Datsun Go và Go +, với một loạt các thay đổi về công nghệ từ bên ngoài đến bên trong. 2 mẫu xe này có giá chỉ từ 3,29 lakh (khoảng 103 triệu đồng) cho chiếc hatchback và 3,83 lakh (khoảng 120 triệu đồng) cho chiếc MPV.

Tháng 10/2019, nhà sản xuất ô tô Nhật lại "trình làng" phiên bản bản nâng cấp của Datsun Go và Go + có tùy chọn hộp số tự động CVT. Thời đieẻm này, tại thị trường Ấn Độ, Datsun Go và Go + có giá chỉ từ 3,29 lakh (tương đương khoảng 107 triệu đồng) cho chiếc hatchback và 3,83 lakh (khoảng 125 triệu đồng) cho chiếc MPV.

