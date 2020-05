Toàn thị trường ô tô Việt Nam đã có tháng sụt giảm doanh số nghiêm trọng, tới gần một nửa. Nguyên nhân chủ yếu bởi người dân cả nước vừa trải qua đợt cách ly xã hội kéo dài cả tháng.

Theo bản báo cáo bán hàng mới nhất từ VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), sản lượng tiêu thụ ô tô tháng 4 toàn ngành là 11.761 xe, giảm 39% so với tháng 3 và giảm tới 44% so với tháng 4/2019.

Trong số 11.761 xe bán ra, bao gồm 7.796 xe du lịch (giảm 40%); 3.652 xe thương mại (giảm 36%) và 313 xe chuyên dụng (giảm 16%). Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 7.400 xe, giảm 38% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 4.361 xe, giảm 40% so với tháng trước.

Nếu gộp thêm lượng tiêu thụ tháng 4 của TC Motor là 2.206 xe, lượng tiêu thụ ô tô mới cả nước sẽ là 13.967 xe, giảm tới 43%. Đây là con số thấp nhất suốt 4 tháng đã qua của năm 2020.

Biểu đồ tiêu thụ ô tô theo các tháng và so cả năm. Nguồn: VAMA

Sự sụt giảm doanh số không kiêng dè một ai cả, từ thương hiệu liên tục dẫn đầu thị trường là Toyota, đối thủ bám đuổi TC Motor, Trường Hải… cho đến đơn vị mới phất lên như Mitsubishi. Tất cả đều hiển thị toàn tăng trưởng “âm” trên bảng số liệu bán hàng.

Trong số các thương hiệu bán xe du lịch, Toyota tháng 4 bán được 2.803 xe, đứng đầu nhưng giảm 33% so với tháng 3 và giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ hai là TC Motor với 2.206 xe, giảm tới 56% so với tháng 3. Tiếp theo là Mazda với 1.329 xe (-49%), Kia bán 1.318 xe (-46%), Mitsubishi là 876 xe (-33%), Honda bán 843 xe (-52%)…

Ngoại trừ Mercedes-Benz Việt Nam, GM Việt Nam, Mekong không còn hiển thị con số báo cáo, các hãng còn lại cùng có mức sụt giảm so với tháng 3 cao, trung bình trên 50%, trong đó mảng kinh doanh xe thương mại/bus là giảm ác liệt nhất, như Thaco Bus lên tới -92%, Deawoo Bus (-93%, VEAM (-82%).

Sức mua ô tô của người dân trong các tháng đầu năm 2019 đều giảm vì ảnh hưởng dịch bệnh và suy thoái kinh tế

Năm 2019, toàn thị trường ô tô Việt Nam đã xuất sắc vượt mốc 400.000 xe, trở thành một trong năm thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, với những khó khăn nhìn thấy được từ dịch bệnh Covid-19 và suy thoái kinh tế, hồi đầu năm, VAMA đã nhận định lượng tiêu thụ ô tô tại Việt Nam năm 2020 sẽ giảm 15% dù việc nhập khẩu ô tô đã thông thoáng hơn.

Đình Quý

