Bên cạnh nhiều món quà đắt giá khác, siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha Ronaldo còn tỏ lòng hiếu thảo của mình bằng cách mua tặng mẹ mình những chiếc xe đắt giá.

Mới đây, bà Dolores Aveiro - mẹ của siêu sao bóng đá Ronaldo đã gây chú ý khi đăng tải bức ảnh cầm một bó hoa lớn đứng cạnh một chiếc Mercedes màu đen mới tinh. Được biết đây chính là món quà mà tiền đạo người Bồ Đào Nha tặng mẹ nhân dịp ngày của Mẹ.

Bà Dolores rạng rỡ bên món quà của cậu con trai Ronaldo. Nguồn: Daily Mail.



“Cảm ơn con vì món quà tuyệt vời này”, bà Dolores không giấu nổi niềm hạnh phúc và đồng thời cũng không quên gửi những lời chúc tốt đẹp tới mọi người, mong “tất cả các mẹ sẽ có một ngày của Mẹ thật hạnh phúc.”

Theo ước tính, chiếc Mercedes này có giá khoảng 100.000 euro (tương đương 2,5 tỷ đồng).

Cùng với đó, chính Ronaldo cũng đã đăng tải một bài viết trên trang cá nhân của mình nhằm bày tỏ tình yêu đối với mẹ và bạn giá Georgina với lời lẽ vô cùng ngọt ngào “Chúc hai người phụ nữ đặc biệt nhất của đời tôi có một ngày của Mẹ thật tuyệt vời.”

Ronaldo cũng đã mua chiếc Porsche Boxster để tặng mẹ nhân dịp sinh nhật của bà. Nguồn: Sportskeeda.



Hồi đầu tháng 3 vừa qua, mẹ Ronaldo đã phải nhập viện do đột quỵ. Ngay lập tức anh đã có mặt tại bệnh viện để chăm sóc và thăm nom mẹ. May mắn là sức khỏe của bà Dolores dần hồi phục nhờ sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, và bà đã được phép trở về nhà. Sau đó Ronaldo cùng gia đình trở lại Bồ Đào Nha và từ đó đến nay anh vẫn đang ở lại quê nhà do lo ngại dịch Covid-19.

Đây không phải là lần đầu tiên siêu sao này tặng xe cho mẹ mình. Trước đó Ronaldo cũng đã mạnh tay mua tặng chiếc Porsche Boxster trị giá hơn 60.000 Euro để tặng bà Dolores vào ngày sinh nhật của bà.

Mai Lý (Theo Daily Mail)

Link bài viết: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-8282409/Cristiano-Ronaldo-treats-mother-new-Mercedes-Mothers-Day.html