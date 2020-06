Lượng tiêu thụ ô tô trong tháng 5 tăng trở lại, đạt sức mua tương đương trước khi Việt Nam cách ly xã hội vì dịch Covid-19.

Theo báo cáo bán hàng mới nhất từ VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), sản lượng tiêu thụ ô tô tháng 5 là 19.081 xe, tăng 62% so với tháng 4 và giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số 19.081 xe bán ra, bao gồm 13.009 xe du lịch (tăng 67% so với tháng trước); 5.810 xe thương mạI (tăng 59%) và 262 xe chuyên dụng (giảm 16%). Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 11.095 xe, tăng 50% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.986 xe, tăng 83% so với tháng trước. Cộng dồn 5 tháng đầu năm đạt 83.181 xe.

Số liệu từ VAMA cho thấy sức tiêu thụ ô tô tháng 5 đã tăng trở lại so với tháng 4 - tháng diễn ra cách ly xã hội để phòng chống covid-19

Còn theo số liệu của TC Motor, tổng lượng bán của công ty tháng 5 đạt 4.833 xe, tăng 119% so với tháng trước đó, cộng dồn 5 tháng đầu năm đạt 22.401 xe.

Như vậy, kết hợp cả báo cáo của VAMA và TC Motor, số liệu bán tháng tháng 5 toàn ngành ô tô là 23.914 xe, tăng trưởng tới 41,5% so với tháng trước. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2020, doanh số toàn thị trường đạt 105.582 xe, giảm 32,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo báo cáo từ VAMA, số liệu 22 thành viên (loại trừ Mercedes-Benz Việt Nam, Mekong, GMV không gửi báo cáo), hầu hết đều có tăng trưởng dương của tháng 5 so với tháng trước đó. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi tháng 4 gần như các hoạt động kinh tế của cả nước bị đình trệ do lệnh cách ly xã hội phòng chống Covid-19.

Theo bảng số liệu từ VAMA, xe lắp ráp vẫn có sức tiêu thụ cao hơn xe nhập khẩu nhưng khoảng cách có thể thay đổi khi ưu đãi giảm 50% phí trước bạ có hiệu lực

Trong tháng 5 có đột biến về số liệu tiêu thụ ô tô con. Đầu tiên là TC Motor vượt qua Toyota Việt Nam khi bán bán nhiều hơn 666 xe, vươn lên đứng đầu thị trường. Ở vị trí số 3 là Honda leo từ vị trí số 7 trong tháng 4 với 2.714 xe. Điểm nhấn thứ hai chính là lần đầu tiên Vinfast công bố số liệu cụ thể mức tiêu thụ xe của tháng và với 2.100 xe đã bán ra trong tháng 5, hãng xe Việt Nam đã vươn lên vị trí số 4 của top 5 thương hiệu ô tô con bán chạy nhất.

Thị trường ô tô Việt Nam được coi là phục hồi khá sớm so với các nước trên thế giới và trong khu vực nhờ công tác chống dịch covid-19 rất hiệu quả khiến đợt cách ly toàn xã hội chỉ kéo dài khoảng 1 tháng.

Tuy nhiên, sức mua ô tô trong tháng 6 được dự báo khó có đột biến, thậm chí có thể sụt giảm vì tâm lý chờ đợi của người dân trước thông tin lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước sẽ giảm 50% nhưng chưa có ngày bắt đầu áp dụng.

Đình Quý

