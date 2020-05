Tất cả các mẫu xe lọt Top bán chạy tháng 4 đều giảm sâu về doanh số. Tuy nhiên, Toyota Vios vẫn khẳng định vị thế đứng đầu, trong khi đó Mitsubishi Xpander bất ngờ đội sổ lui về đứng vị trí cuối cùng của Top.

Tháng 4, tháng cách ly xã hội vì dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh ô tô của các đại lý tại thị trường Việt. Điều đó thể hiện rõ nét khi Top 10 mẫu xe bán chạy trong tháng qua đều sụt giảm doanh số trầm trọng theo báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA)

Trong khi Toyota Vios vẫn giữ vững được ngôi vương thì Toyota Innova lại trượt Top. Mitsubishi Xpander cũng gây sốc với kết quả kinh doanh bết bát khiến mẫu xe này phải đội sổ đứng vị trí thứ 10. Các vị trí khác có sự xáo trộn đáng kể.

Toyota Vios: 1.106 xe

Dù vẫn vững như “kiềng ba chân” ở vị trị đầu Top 10 xe bán chạy tháng 4 vừa qua và là mẫu duy nhất đạt doanh số hơn 1.000 chiếc so với các đối thủ trong bảng xếp hạng nhưng doanh số bán ra của Toyota Vios cũng bị sụt giảm sâu. Cụ thể tháng 4, mẫu xe này chỉ đạt 1.106 xe bán ra giảm đến 51,7% so với tháng trước đạt 2.293 xe và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.115 xe bán ra.

Cộng dồn 4 tháng đầu năm nay, Toyota Vios đạt 7.465 xe bán ra.

Toyota Vios thế hệ mới lắp ráp tại Việt Nam được trang bị động cơ 1.5L, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Xe hiện có giá bán dao động từ 470-570 triệu đồng.

Hiện tại ngay từ những ngày đầu tháng 5, mẫu xe "hot" này đang được ưu đãi giảm giá từ 25-30 triệu đồng.

Hyundai Accent: 618 xe

Hyundai Accent vẫn xếp sau Vios về mặt doanh số dù chỉ bán được 618 chiếc trong tháng vừa qua. Con số này giảm mạnh 60% so với tháng trước đạt 1.543 xe. Và... giảm 56,7% so với cùng kỳ năm ngoái (1.427 xe). Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2020, Hyundai Accent đạt 5.058 xe bán ra.

Hyundai Accent thế hệ mới hiện đang phân phối với 4 phiên bản có giá niêm yết dao động từ 426-542 triệu đồng.

Ford Ranger: 481 xe

Đánh bại Hyundai Grand i10, Ford Ranger đã tăng một bậc xếp hạng so với tháng trước và lên đứng vị trí thứ 3 xe bán chạy tháng này. Dù vậy, trước tình hình chung của thị trường, Ford Ranger cũng không ngoại lệ khi giảm gần một doanh số 44% so với tháng trước và tăng nhẹ 10% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 438 xe.

Tính từ đầu năm đến nay, mẫu xe này xuất xưởng được 2.446 xe giảm 24% so với 4 tháng đầu năm ngoái đạt 3.224 xe bán ra.

Ford Ranger thế hệ mới 2020 hiện có giá bán dao động từ 616 triệu đồng đến 1,198 tỷ đồng. Trong tháng 5 mẫu xe này cũng bất ngờ được điều chỉnh giảm giá 20-50 triệu đồng (tùy phiên bản).

Mazda CX-5: 459 xe

Mazda CX-5 bất ngờ lọt Top xe bán chạy nhất thị trường sau nhiều tháng vắng mặt. Ngay khi trở lại, mẫu xe này đứng vị trí thứ tư bảng xếp hạng với 459 xe bán ra tăng mạnh 63,3% so với tháng trước. Đây cũng là mẫu xe duy nhất có doanh số tăng trưởng ấn tượng trong Top lần này.

Doanh số trên có được là nhờ tháng 4 vừa qua, Thaco dành mức ưu đãi khá đặc biệt cho Mazda CX-5 với mức hỗ trợ tiền mặt lên đến 85 triệu đồng. Được biết, chương trình này vẫn được gia hạn trong tháng 5 này.

Tuy nhiên, xét doanh số chung qua 4 tháng năm 2020, chỉ có tổng cộng 1.537 xe Mazda CX-5 được bán ra thị trường giảm đến 65% so với 4 tháng đầu năm ngoái đạt 4.423 xe.

Hyundai Grand i10: 456 xe

Sau 3 tháng liên tiếp đầu năm 2020 giữ vững vị trí thứ 3 trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam, sang tháng 4, Hyundai Grand i10 gây sốc khi tụt đến 3 bậc xếp hạng xuống đứng vị trí thứ 6.

Theo đó, trong tháng vừa qua, Grand i10 chỉ đạt 456 xe bán ra giảm 61,1% so với tháng trước đạt 1.173 xe. Và... giảm sâu đến 68,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2020, Hyundai Grand i10 có 4.316 xe được bán ra giảm 15% so với 4 tháng đầu năm ngoái.

Grand i10 có hai dự lựa chọn về động cơ gồm Kappa 1.0L MPI và Kappa 1.2L MPI. Hyundai Grand i10 đang có giá niêm yết từ 315 - 415 triệu đồng tùy phiên bản.

Hond CR-V: 411 xe

Với doanh số 411 xe bán ra giảm 27% so với tháng trước đạt 564 xe, nhưng Honda CR-V vẫn tăng đến 3 bậc thứ hạn từ đứng ở vị trí thứ 9 trong số 10 xe bán chạy nhất tháng 3 lên đứng vị trí thứ 6 lần này. Đây cũng là lần thứ 2 trong năm 2020, Honda CR-V lọt vào danh sách xe ăn khách.

Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2020, mẫu xe này đạt 2.037 xe bán xe.

Hiện tại, Honda CR-V đang được Honda nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản, giá bán từ 983 triệu đồng đến 1,093 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong tháng 5 này, Honda CR-V bất ngờ là mẫu xe của Honda Việt Nam nhận được nhiều khuyến mãi nhất lên tới 100 triệu đồng, chưa kể khuyến mại phụ kiện trị giá tới 40 triệu đồng. Đây có thể là một trong những "đòn bẫy" giúp mẫu xe này bứt phá về doanh số trong tháng này.

Kia Soluto: 401 xe

Sau hai tháng liên tiếp vắng mặt tại danh sách vàng này, Kia Soluto bất ngờ trở lại đứng vị trí thứ 7 bảng xếp hạng. Dù tháng qua Kia Soluto đạt doanh số 401 xe bán ra giảm 22,3% so với tháng trước đạt 516 xe. Tổng 4 tháng đầu năm 2020, mẫu xe này xuất xưởng được 2.040 xe.

Kia Soluto hiện có giá bán rẻ ngang xe hạng A chỉ từ 399 - 455 triệu đồng.

Toyota Fortuner: 392 xe

Doanh số của Fortuner giảm đáng kể 40,2% so với tháng 3/2020 với doanh số 392 xe trong tháng 4/2020. Và… giảm 62% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.032 xe.

Điều này khiến Toyota Fortuner từ xếp ở vị trí thứ 5 trong bản xếp hạng tháng trước xuống đứng thứ 8 lần này. Đây là đại diện thứ 2 của Toyota góp mặt, trong khi Innova đánh mất vị thế và rơi khỏi top 10.

Fortuner cũng là mẫu xe hiện nhận ưu đãi mạnh nhất trong danh sách các mẫu xe của nhà Toyota lên đến hơn 100 triệu đồng trong tháng 5 này.

Toyota Fortuner hiện có giá niêm yết dao động từ 1,026-1,354 tỷ đồng.

Kia Cerato: 381 xe

Đại diện thứ 2 của Kia góp mặt trong số 10 xe bán chạy nhất tháng 4 là mẫu sedan hạng C Kia Cerato, với doanh số 381 xe. Dù luôn nằm ở nhóm cuối của danh sách, nhưng Kia Cerato là một trong những mẫu sedan hạng C có phong độ ổn định nhất.

Kia Cerato hiện có giá bán từ 559 - 675 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander: 380 xe

Tình hình kinh doanh của Mitsubishi Xpander tiếp tục gặp khó khăn khi mẫu xe này lại tụt 5 bậc xếp hạng so với tháng trước về đứng vị trí thứ 10, chốt sổ.

Cụ thể trong tháng qua, Xpander chỉ bán được 380 xe giảm 53,7% so với tháng trước đạt 821 xe.

Mitsubishi Xpander hiện được phân phối với 3 phiên bản có giá lần lượt là: Xpander MT giá 550 triệu đồng, Xpander AT giá 620 triệu đồng và bản đặc biệt AT Special Edition giá 650 triệu đồng.

