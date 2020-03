Dịch Covid-19 đã khiến ngành công nghiệp ô tô phải "chững lại" trong thời gian qua. Tuy nhiên, ở Trung Quốc nền công nghiệp ô tô lại đang bắt đầu "hồi sinh".

Tại Mỹ, các nhà sản xuất ô tô lớn bao gồm Ford, Fiat Chrysler, General Motors và Tesla buộc phải tạm ngừng sản xuất trong vài tuần, trong khi các nhà sản xuất châu Âu như Ferrari, Lamborghini, Bentley và Bentley cũng có động thái tương tự. Tuy nhiên, ở Trung Quốc nền công nghiệp ô tô lại đang bắt đầu "hồi sinh".

Theo báo cáo của Bloomberg, mặc dù sụt giảm đáng kể do dịch Covid-19 trong thời gian qua nhưng doanh số bán xe hơi tại Trung Quốc đang dần được cải thiện. Dữ liệu được cung cấp bởi Hiệp hội xe khách Trung Quốc cho thấy doanh số bán xe nội địa đã tăng lên hàng tuần kể từ đầu tháng 2 năm nay. Bên cạnh đó, mặc dù doanh số tuần trước đã giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đã tăng 96% so với tháng trước.

Các nhà sản xuất ô tô đang dần trở lại "guồng" sau thời gian tạm ngừng hoạt động. Nguồn: Carbuzz.



Các nhà máy sản xuất ô tô của Trung Quốc cũng bắt đầu quay trở lại sản xuất. Cụ thể, các nhà máy của BMW ở Thẩm Dương đã nối lại sản xuất vào ngày 17/2 và hầu hết các địa điểm sản xuất của VW cũng đều đang hoạt động. Tương tự, Fiat Chrysler và Ford cũng đã nối lại sản xuất khi sự lây lan của virus corona chậm lại tại Trung Quốc.

Trong khi đó, hãng xe mới nổi Tesla thậm chí còn phục hồi thần kì. Sau khi nối lại sản xuất vào ngày 10/ 2, công suất nhà máy tại Trung Quốc của Tesla đã tăng lên 3.000 xe/tuần, cao hơn so với trước khi ngừng hoạt động.

Sản lượng của Tesla còn cao hơn cả trước khi tạm ngừng hoạt động. Nguồn: Automotive News.



Đối với các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, công suất của Honda đang dần được khôi phục tại hai nhà máy ở Trung Quốc bất chấp tình trạng thiếu hụt linh kiện và phụ tùng. Hãng Nissan, Toyota cũng không đứng ngoài cuộc khi khởi động lại hoạt động sản xuất của mình. Hơn 98% các đại lý của Toyota được mở lại và hãng vẫn giữ nguyên mục tiêu doanh số tại thị trường Trung Quốc trong năm nay. Ngoài ra, 4 nhà máy sản xuất của Volvo tại Trung Quốc cũng đã mở cửa trở lại.

Song song với việc quay lại sản xuất đề bù đắp cho sản lượng xe bị thiếu hụt trong thời gian qua, các nhà sản xuất khẳng định vẫn luôn theo dõi chặt chẽ những diễn biến của dịch Covid-19 nhằm có những quyết định, điều chỉnh sản xuất đúng đắn và kịp thời.

Mai Lý (Carbuzz)