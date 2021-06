Nhiều khách hàng nhận xét, Toyota Corolla Cross là chiếc xe “hot” hàng đầu trong phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam hiện nay. Tính đến tháng 5/2021 mẫu xe này đã đạt doanh số hơn 10 nghìn xe chỉ sau hơn 10 tháng ra mắt.

Đẳng cấp Hybrid

Toyota Việt Nam đã đưa mẫu Corolla Cross về phân phối tại thị trường Việt Nam từ tháng 8/2020. Vừa ra mắt, ngay lập tức Corolla Cross đã tạo nên “cơn sốt” về doanh số bán. Tính đến hết tháng 5/2021, doanh số bán xe Corolla Cross đạt 10.590 xe, trung bình mỗi tháng đạt gần 1.200 xe và thường xuyên góp mặt trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường.

Nhiều khách hàng nhận xét, đây là chiếc xe mang đến góc nhìn mới cho người tiêu dùng về thương hiệu Toyota, không chỉ bền bỉ, tiết kiệm chi phí mà còn hiện đại, sang trọng và đầy tiện nghi…

Trong số 3 phiên bản được nhập khẩu về Việt Nam, Corolla Cross 1.8HV sử dụng công nghệ Hybrid (xăng lai điện) là cao cấp nhất và cũng là phiên bản được quan tâm nhiều nhất. Động cơ của Corolla Cross 1.8HV là sự kết hợp giữa một động cơ xăng dung tích 1.8 L, công suất 97 mã lực và một động cơ điện công suất 72 mã lực. Phiên bản Corolla Cross 1.8HV là chiếc xe phổ thông tiên phong tại Việt Nam được trang bị công nghệ Hybrid. Tính đến hết tháng 5/2021 đã có 1.377 chiếc Corolla Cross 1.8HV được giao cho khách hàng, chiếm 13% doanh số, vượt hơn mức kì vọng Toyota Việt Nam đặt ra.

Tái sử dụng năng lượng dư thừa là ưu điểm lớn nhất của công nghệ Hybrid. Khi ô tô chạy trên đường, cứ mỗi lần đạp phanh là năng lượng của xe bị thất thoát. Nhờ công nghệ Hybrid, mỗi khi lái xe đạp phanh, động cơ điện sẽ hấp thụ lực quán tính, để chuyển đổi thành dòng điện nạp vào pin. Nguồn điện năng này sẽ dùng để chạy động cơ điện, khi xe cần tăng công suất. Khi xe dừng lại, máy tính sẽ điều khiển chỉ cho động cơ điện hoạt động, còn động cơ xăng ngừng hoàn toàn. Những chiếc xe sử dụng xăng hay dầu đơn thuần đều không tận dụng được nguồn năng lượng này.

Cuối năm 2020, Viện Cơ khí Động lực trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đã tiến hành thử nghiệm và đánh giá hiệu quả công nghệ Hybrid trên ô tô, trong điều kiện sử dụng tại Việt Nam. Mẫu xe được mang ra thử nghiệm chính là Toyota Corola Cross. So sánh được thực hiện giữa phiên bản Corola Cross 1.8HV, sử dụng công nghệ Hybrid và phiên bản Corola Cross 1.8V sử dụng xăng đơn thuần.

Sau 2 tháng tiến hành thử nghiệm trên đường cao tốc tại miền Bắc, đường nội đô tại Hà Nội (vào các giờ cao điểm và giờ thông thường); thử tại các bãi thử và thử trong phòng thí nghiệm. Kết quả thử nghiệm cho thấy, bản 1.8HV (Hybrid) tiêu hao nhiên liệu xăng trong nội đô giảm 57,4% và trên cao tốc giảm 18,5%, so với bản 1.8V (chạy xăng đơn thuần). Phát thải của bản Hybrid cũng thấp hơn hẳn so với bản chạy xăng. Cụ thể phát thải khí CO (Carbon Monoxit) thì 2 xe tương đương nhau, gần như bằng 0, trong khi phát thải khi CO2 (Carbon Dioxit) bản Hybrid giảm từ 18,5 -57,4% so với bản chạy xăng, còn khí HC (Hydrocarbon) và NOx (Oxit nitơ) bản Hybrid cũng có phát thải thấp hơn so với bản chạy xăng đặc biệt ở tốc độ cao.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Cơ khí Động lực, khi chạy trong nội đô thì gần 2/3 quãng đường bản Hybrid không phát thải khí, còn trên đường cao tốc là gần 1/3 quãng đường, do chỉ có động cơ điện hoạt động. Vì vậy, xe rất tiết kiệm nhiên liệu, lại có mức phát thải giảm thấp nên thân thiện với môi trường.

Đầy hứng khởi

Anh Hoàng Ngọc Lân (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội), chủ một chiếc Corolla Cross Hybrid cho biết, công nghệ Hybrid mang lại sự tĩnh lặng, êm ái cho chiếc xe. Ngay từ lúc khởi động cho tới khi vận hành, xe thật sự hoạt động êm ái, tiếng ồn rất ít, nhất là những thời điểm chỉ có động cơ điện hoạt động.

“Động cơ xăng và điện, lúc thì kết hợp lúc thì hoạt động độc lập rất “ăn ý”dựa trên điều kiện vận hành thực tế, thể hiện trình độ công nghệ cao của chiếc xe. Xe tăng tốc nhanh, khung xe rất chắc chắn, ổn định ở tốc độ cao, trên đường đèo dốc hay cả những đoạn đường xấu. Người lái cũng có thể dễ dàng lựa chọn các chế độ lái khác nhau phù hợp với sở thích. Tay lái điện, mang đến cảm giác lái đầy hứng khởi”, anh Lân cho hay. Không những thế, xe Hybrid không yêu cầu cơ sở hạ tầng đặc biệt, vì vậy rất phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam và góp phần giảm thiểu tác hại tới môi trường.

Anh Lân cũng kết luận, “Giờ đây, công nghệ Hybrid thân thiện với môi trường, mang đến cảm giác lái khác biệt, đầy hứng khởi đã xuất hiện trên 1 chiếc xe chỉ có giá hơn 900 triệu đồng”.

Ngoài ra, khách hàng đều thừa nhận, kiểu dáng Corolla Cross khá độc đáo và đẹp. Các chi tiết ngoại thất của xe được hãng trau chuốt kỹ lưỡng, tạo nên vẻ ngoài đầy tính thẩm mỹ. Với nội thất, từ bảng táp lô, đồng hồ hiển thị, vô-lăng cho tới hệ thống giải trí và ghế ngồi… đều mang nét hiện đại, tiện dụng và sang trọng.

Xe dù trông ngoài nhỏ gọn, phù hợp với đường phố đô thị nhưng không gian nội thất lại rộng rãi. Đặc biệt với không gian cốp sau lớn và hàng chục ngăn đựng đồ phụ khác trên xe, cùng với cửa sổ trời là những tiện ích đáng giá trên một chiếc xe phổ thông. So với các đối thủ cùng phân khúc, Corolla Cross có điểm vượt trội về tính năng và tiện nghi.

Toyota là hãng xe tiên phong giới thiệu công nghệ Hybrid trên toàn cầu từ năm 1997. Số liệu từ Tập đoàn Toyota (Nhật Bản) cho thấy, dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng doanh số xe Hybrid năm 2020 của Toyota vẫn đạt 1,91 triệu xe, tăng gần 3% so với năm 2019. Tính đến 2020, tổng doanh số xe điện hóa toàn cầu của Toyota đạt 16 triệu chiếc, giúp tiết kiệm tới 52 tỷ lít xăng, dầu và lượng khí thải CO2 giảm hơn 139 triệu tấn so với các loại động cơ đốt trong.

Minh Ngọc