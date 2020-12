Fortuner mới có những cải tiến vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về một chiếc SUV đẳng cấp.

Kể từ khi ra mắt năm 2009, Fortuner đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người thành đạt. Gần 100.000 xe đã được trao đến tay khách hàng hơn 10 năm qua đã chứng tỏ sức hấp dẫn của mẫu xe này và niềm tin của khách hàng Việt Nam dành cho thương hiệu Toyota nói chung cũng như Fortuner nói riêng.

Tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chinh phục thành công, trải nghiệm những chặng đường mới mẻ, tháng 9/2020 Toyota Việt Nam đã cho ra mắt Fortuner mới với những cải tiến vượt trội đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về một chiếc SUV đẳng cấp. Kể từ khi ra mắt phiên bản 2020, trung bình mỗi tháng có khoảng 1.000 xe Fortuner đã được giao tới tay khách hàng.

Chiếc SUV đẳng cấp

Fortuner mới có 5 phiên bản sử dụng động cơ Diesel lắp ráp trong nước bao gồm 2.4 MT, 2.4 AT, 2.4 AT Legender, 2.8 AT, 2.8 AT Legender và 2 bản máy xăng nhập khẩu từ Indonesia.

Vẻ ngoài của Fortuner được tái thiết kế mang đến cảm giác lịch lãm, sang trọng với các đường nét sắc sảo, lưới tản nhiệt được chia thành 2 tầng riêng biệt. Đèn ban ngày LED kiểu dáng mới, đèn xi-nhan LED tuần tự, đèn sương mù LED và cụm đèn hậu LED mới. Cản sau thiết kế mới với đường nét góc cạnh góp phần tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ của một mẫu SUV năng động. Mâm xe hợp kim 18-inch thể thao. Khoảng sáng gầm xe lớn đạt 279mm thuận lợi cho việc di chuyển trên những cung đường khó khăn.

Đáng chú ý là việc bổ sung thêm 2 phiên bản đặc biệt (Fortuner Legender 2.8L 4x4, Fortuner Legender 2.4L 4x2), có thiết kế cực kỳ tinh tế và thời thượng, với khả năng vận hành mạnh mẽ ấn tượng và công nghệ an toàn thông minh, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng từ trong công việc cho tới các hoạt động di chuyển của cả gia đình.

Fortuner phiên bản mới sở hữu hàng loạt các trang bị tiện nghi nổi bật như Màn hình giải trí 8 inch kết nối Apple Carplay và Android Auto, chế độ đàm thoại rảnh tay, hệ thống định vị Navigation, hệ thống 11 loa JBL hàng đầu phân khúc, mở cốp rảnh tay, hộc để đồ và cổng USB tiện dụng cho mọi vị trí ngồi.

Không gian nội thất rộng rãi, sang trọng với thiết kế hai tông màu đối lập, bọc da cùng trang trí mạ satin. Cụm đồng hồ trung tâm sắc nét, mang lại không gian sang trọng, tinh tế. Điều hòa tự động hai dàn lạnh với cửa gió cho mọi hàng ghế, ghế lái và ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau gập chỉ với 1 chạm.

Phiên bản Legender 2.4L sẽ là sự lựa chọn tối ưu dành cho khách hàng cá nhân ưa thích phong cách lịch lãm, thời thượng với mức chi phí phù hợp ngân sách.

Vận hành mạnh mẽ

Vận hành mạnh mẽ mang lại sự hứng khởi cho người lái Fortuner phiên bản mới, nhất là bản trang bị động cơ 2.8L với công suất 201 mã lực (tăng 27 mã lực so với thế hệ trước). Bứt tốc mạnh mẽ, nhanh chóng hơn nhưng cũng rất tiết kiệm nhiên liệu.

Trợ lực lái thủy lực biến thiên theo tốc độ (VFC) được trang bị trên tất cả phiên bản, giúp khách hàng lái xe nhẹ nhàng hơn ở tốc độ thấp và ổn định hơn ở tốc độ cao.

Đối với khách hàng ưa thích trải nghiệm hay đi off-road, Fortuner có khả năng chịu lực vặn xoắn lớn và chịu tải cao cùng với khả năng vượt địa hình vượt trội khi sử dụng kết cấu thân xe rời - body on frame cùng hệ dẫn động cầu sau và động cơ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, vị trí bánh xe được hiển thị trên màn hình MID, camera 360 và cảm biến được lắp xung quanh xe, hỗ trợ người lái tối đa khi di chuyển trên những địa hình khó khăn.

Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense (TSS) hàng đầu thế giới, mang lại sự an tâm cho khách hàng trên mọi chuyến đi. Sau Corolla Cross và Hilux, Fortuner là mẫu xe tiếp theo được trang bị hệ thống an toàn toàn cầu TSS. Hệ thống an toàn TSS được trang bị trên Fortuner bao gồm các tính năng như: cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo chệch làn đường (LDA), điều khiển hành trình chủ động (DRCC) đem lại sự an toàn và hỗ trợ người lái tối đa.

Đồng thời, Fortuner 2020 cũng tích hợp nhiều tính năng an toàn bị động và chủ động khác như: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC), 7 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe… Mẫu xe đã đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN Ncap.

Nhiều khách hàng đánh giá Toyota Việt Nam đang thay đổi rất ấn tượng. Điều mà người tiêu dùng ưa chuộng trên chiếc xe này chính là những công nghệ hiện đại. Một chiếc xe được trang bị điều hoà tự động 2 vùng, với cửa gió cho ghế sau, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, gương chiếu hậu trong xe tự động chống chói…luôn được đánh giá cao. Còn với gói công nghệ an toàn TSS, có các tính năng như cảnh báo va chạm sớm, ga tự động thích ứng khoảng cách, cảnh báo chệch làn, giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn và đèn chiếu sáng tự động, cảnh báo điểm mù và báo phương tiện cắt ngang phía sau… mang lại sự an toàn cao và thông minh cho chiếc xe, khiến người sở hữu nó cảm thấy tự hào.

Không những thế, cũng giống như các mẫu xe khác của Toyota, Fortuner cũng được kế thừa những giá trị cốt lõi của một chiếc Toyota, đó là sự bền bỉ, tin cậy, ít hỏng hóc, tiết kiệm nhiên liệu, có chi phí bảo hành, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng thấp và giữ giá khi bán lại. Chính vì vậy, Fortuner 2020 vừa ra mắt đã gây ấn tượng, được nhiều khách hàng lựa chọn.

Minh Ngọc