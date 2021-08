Nằm trong phân khúc xe SUV cỡ nhỏ, Toyota Rush phải chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều đối thủ “nặng ký”. Tuy nhiên, sau gần 3 năm ra mắt, Toyota Rush đã chinh phục được khách hàng với những đánh giá ngày càng tích cực.

Vận hành mạnh mẽ

Rush sử dụng động cơ 1.5L, công suất tối đa đạt 102 mã lực nhưng không hề yếu như mọi người nghĩ, ngược lại nó khá mạnh mẽ, so với các đối thủ cùng phân khúc. Có được điều này là nhờ động cơ 2NR-VE hiệu quả cao, kết hợp với công nghệ Dual VVT-i mới nhất của Toyota, giúp cho buồng đốt hoạt động tối ưu đốt cháy hết nhiên liệu, cùng với các bộ phận chuyển động nhẹ và piston ma sát thấp, đã góp phần tạo ra hiệu suất nhiên liệu và sức mạnh tuyệt vời cho chiếc xe này.

Khả năng vận hành mạnh mẽ của Toyota Rush còn đến từ thiết kế khí động học bên ngoài của xe, kết hợp với khung gầm dạng built-in ladder frame và hệ dẫn động cầu sau. Với kiểu dáng có tính khí động học cao, không chỉ mang lại sự mạnh mẽ và phong cách cho vẻ bề ngoài của chiếc xe mà còn giúp tối ưu hóa lực cản của không khí, góp phần tăng sức mạnh động cơ, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Trong khi đó, khung gầm built-in ladder frame, kết hợp ưu điểm của cả hệ khung gầm rời và khung gầm nguyên khối, mang lại độ vững chắc, chịu đựng tốt với địa hình gồ ghề và vặn xoắn liên tục, giúp động cơ hoạt động ổn định, không chịu tác động lớn bởi những rung lắc. Còn hệ dẫn động cầu sau luôn có ưu điểm hơn hẳn so với dẫn động cầu trước. Xe tỏ ra linh hoạt và tải khỏe, bởi lực đẩy bao giờ cũng có ưu thế về điểm tựa so với lực kéo, nhất là mỗi khi leo dốc hay đi trên những cung đường gồ ghề.

Không chỉ mạnh mẽ khi vận hành, Toyota Rush còn được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cao cấp, gồm hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và 6 túi khí. Đây là mẫu xe đứng đầu phân khúc, xét về tiêu chí an toàn với chứng nhận an toàn đạt mức độ cao nhất 5 sao theo tiêu chuẩn ASEAN Ncap.

Toyota Rush 2021 cũng được trang bị thêm nhiều tính năng giải trí vượt trội, gồm có: đầu DVD, cùng màn hình cảm ứng 7 inch, dàn âm thanh 8 loa, giúp người dùng có những trải nghiệm tốt nhất. Cùng với đó là những thiết bị có thể dùng để kết nối Wifi, USB, Bluetooth, điện thoại thông minh, AUX, HDMI và đàm thoại rảnh tay…

Ngoài ra, xe còn được trang bị chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, gương chỉnh điện và gập mở điện, có tích hợp đèn báo rẽ, hệ thống điều hòa tự động, đèn pha tự động bật tắt…

Chinh phục khách hàng

Sau gần 3 năm ra mắt, Toyota Rush đã chinh phục được nhiều khách hàng với những đánh giá ngày càng tích cực.

Gắn bó với Toyota Rush hơn nửa năm nay, anh Đoàn Minh Hà ở Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận xét: “Nhiều người nghĩ động cơ 1.5 là yếu, nhưng tôi thường xuyên chở đủ 7 người mà không thấy xe yếu khi chạy trên đường trường. Công nghệ Dual VVT-i kết hợp với kiểu dáng khí động học và hệ dẫn động cầu sau giúp Rush có lợi thế hơn khi tăng tốc, không những thế xe rất tiết kiệm nhiên liệu, chỉ tốn khoảng 6,7l/100km”.

Sống ở Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, hàng ngày phải xuống TP. Hòa Bình bán hàng, anh Nguyễn Hùng Tiến cho biết, đường ở huyện Cao Phong xuống TP. Hòa Bình không xấu, nhưng có nhiều đoạn tương đối dốc và quanh co. Tuy nhiên, chiếc xe tỏ ra lanh lợi và tải khỏe, cho dù chở đầy hàng và người. “Xe chở tới 5 người cùng khoang phía sau chất đầy quần áo, nhưng vẫn chạy băng băng trên đường” - anh Tiến cho biết.

Theo anh Tiến, thiết kế mới của Rush không chỉ mang đến vẻ thời trang cho chiếc xe mà còn để nâng cao hiệu suất lái xe. Lợi thế của mẫu xe gầm cao giúp người lái có tầm nhìn tốt hơn, góp phần mang đến một hành trình an toàn. Bên cạnh đó, Rush có hệ thống cầu sau cùng khoảng sáng gầm xe lớn bậc nhất trong phân khúc. Điều này có nghĩa là chiếc xe có thể vận chuyển hàng hóa nhiều hơn và di chuyển dễ dàng trên những con đường gồ ghề mà không bị kẹt hoặc hư hỏng khung gầm.

Trong khi đó, anh Vũ Minh Khương, ở Thạch Thất, Hà Nội lại đánh giá cao về các tiện ích và sự an toàn của xe. Chìa khóa thông minh Đèn pha tự động bật tắt, điều hòa tự động, màn hình giải trí 7 inch, dàn âm thanh 8 loa, kết nối USB, Wifi,, hệ thống an toàn với 6 túi khí, cùng hệ thống hỗ trợ lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… là những tính năng đem lại sự hiện đại và thời thượng cho chiếc xe. Chiếc xe này không chỉ giúp cho hành khách cảm thấy thoải mái với những trải nghiệm thú vị mà còn rất yên tâm tin tưởng trên mỗi hành trình.

Minh Ngọc