Toyota Việt Nam luôn nỗ lực trở thành “DN xanh” bằng các giải pháp môi trường toàn diện. Từ hiện thực hóa ước mơ sở hữu xe xanh cho người Việt, đến “chu trình xanh” khép kín toàn hệ thống, cùng nhiều hoạt động bảo vệ môi trường ý nghĩa.

Hiện thực hóa ước mơ xe xanh

Để hiện thực hóa ước mơ sở hữu xe xanh cho người Việt, từ tháng 8/2020, Toyota Việt Nam đã đưa mẫu xe Corolla Cross về phân phối, trong đó có phiên bản 1.8HV sử dụng công nghệ Hybrid (xăng lai điện). Ngay lập tức, sản phẩm này đã tạo nên “cơn sốt” trên thị trường. Tính đến hết tháng 6/2021, doanh số bán xe Corolla Cross đạt 11.522 xe, trong đó, có 1.430 xe Corolla Cross HV được giao cho khách hàng, chiếm 13 % doanh số.

Ưu điểm của xe Hybrid là tiết kiệm nhiên liệu, mức khí xả thấp. Xe Hybrid có thể tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải CO2 từ 1,5 đến 2 lần so với các xe thông thường. Các thử nghiệm của Viện Cơ khí Động lực (Đại học Bách khoa Hà Nội) tại Việt Nam cho thấy, bản 1.8HV tiêu hao nhiên liệu xăng trong đô thị giảm 57,4% và trên cao tốc giảm 18,5%, so với xe chạy xăng thông thường. Phát thải của bản Hybrid cũng thấp hơn hẳn. Cụ thể, phát thải khí CO2 (Carbon Dioxit) giảm từ 18,5 -57,4% so với xe xăng. Corolla Cross Hybrid khi chạy trong nội đô Hà Nội, gần 2/3 quãng đường không phát thải khí, còn trên đường cao tốc là gần 1/3 quãng đường, do chỉ có động cơ điện hoạt động. Như vậy, xe vừa tiết kiệm nhiên liệu, lại có mức phát thải thấp nên rất thân thiện với môi trường. Đặc biệt, chiếc xe này còn vận hành mượt mà, động cơ xăng và điện kết hợp nhịp nhàng, mang đến sự mạnh mẽ, đồng thời cũng rất êm ái và yên tĩnh.

Điều quan trong nữa là xe Hybrid không cần tới các trạm sạc pin, việc bảo dưỡng, vận hành không khác gì xe thông thường,…nên đây được đánh giá là loại xe điện hóa phù hợp với cơ sở hạ tầng và điều kiện giao thông của Việt Nam hiện nay. Với giá bán 910 triệu đồng, Corolla Cross Hybrid là chiếc xe tiên phong thuộc phân khúc bình dân, được trang bị công nghệ hiện đại, thỏa mãn giấc mơ sở hữu xe xanh của người Việt.

Trên toàn cầu, xe Hybrid của Toyota cũng có sự tăng trưởng ấn tượng. Dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid, nhưng doanh số xe Hybrid năm 2020 không sử dụng sạc ngoài, vẫn đạt 1.91 triệu chiếc, tăng gần 3% so với năm 2019. Tính đến 2020, tổng số xe điện của Toyota bán ra trên toàn cầu đạt 16 triệu chiếc, giúp tiết kiệm 52 tỉ lít xăng, dầu và giảm lượng khí thải CO2 hơn 139 triệu tấn, so với các loại động cơ đốt trong. Toyota hiện có tất cả các dòng xe điện hóa từ xe Hybrid (xăng lai điện, không sạc ngoài), đến xe Phev ( điện lai xăng, có sạc ngoài), xe thuần điện (BEV) và xe chạy bằng khí Hydro (FCEV). Những công nghệ này được lựa chọn để giới thiệu ở từng khu vực, tùy thuộc vào điều kiện, cơ sở hạ tầng có sẵn của các quốc gia và nhu cầu của khách hàng.

Nỗ lực vì môi trường

Trong suốt 25 năm qua, Toyota Việt Nam không ngừng nỗ lực bảo vệ môi trường. Công ty đã nghiêm túc thực hiện chu trình xanh khép kín trên toàn hệ thống, từ nhà máy đến nhà cung cấp và đại lý, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường đất, nước, không khí; giảm phát thải khí CO2. Năm 2020, toàn bộ hệ thống Toyota Việt Nam đã giảm phát thải 6.227 tấn CO2, giảm 23 tấn chất thải và 25.544 m3 nước thải.

Đến nay nhà máy của Toyota và 95% số đại lý chính hãng trên toàn quốc đã đạt tiêu chuẩn ISO 14001, là chứng chỉ quan trọng về môi trường với những tiêu chuẩn khắt khe.

Tại nhà máy Toyota, tất cả nước thải, rác thải đều được xử lý sạch trước khi thải ra môi trường, các sản phẩm thải bỏ của ô tô như ắc quy, lốp xe, dầu nhớt… đều được thu hồi, ký hợp đồng với các đơn vị chức năng để xử lý theo đúng quy định.

Tiếp đến là thúc đẩy các hoạt động môi trường tại các đại lý. Toyota Việt Nam đã áp dụng chương trình đánh giá Eco-Dealership. Chương trình gồm 4 phần: thiết lập hệ thống quản lý môi trường; giảm thiểu rủi ro môi trường; cải tiến hoạt động môi trường và hoạt động đóng góp xã hội và cộng đồng. Việc thực hiện chương trình tại đại lý được kiểm tra và đánh giá định kỳ. Toyota Việt Nam cũng khuyến khích các đại lý lắp đặt pin mặt trời để tiết kiệm điện, không sử dụng chai nhựa, cốc nhựa dùng một lần, đổi sơn gốc dầu sang sơn gốc nước (sản phẩm xanh)…

Kết quả, Toyota Việt Nam cùng các đại lý và nhà cũng cấp, nhà vận chuyển… đã giảm phát thải khí CO2 hơn 12.000 tấn, giảm 436.000 chai nhựa, gần 2.000.000 cốc nhựa và 1.458.400 ống hút nhựa, giảm sử dụng 25.544 m3 nước mỗi năm.

Từ năm 1973, Tập đoàn Ô tô Toyota Nhật Bản đã phát động và lấy tháng 6 là “Tháng Môi trường Toyota toàn cầu”. Trong tháng này, nhiều chương trình, hoạt động đa dạng liên quan đến bảo vệ môi trường được toàn bộ chi nhánh trên thế giới triển khai, bao gồm cả Toyota Việt Nam.

Năm nay, hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, Toyota Việt Nam đã thực hiện chương trình trồng cây tại công viên Chu Văn An (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) vào ngày 30/6, góp phần làm xanh hóa môi trường sống. Cụ thể, tại buổi lễ, gần 400 cây xanh các loại đã được trồng, đồng thời cung cấp 20 thùng rác cho công viên và nhà vệ sinh tại khu vực công viên Chu Văn An.

Minh Ngọc