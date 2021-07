Vios 2021 ngày càng được đón nhận với thiết kế tối ưu và tiện ích vượt trội, giúp mẫu xe này đạt doanh số ấn tượng 9.622 chiếc trong 6 tháng đầu năm 2021 và vị trí số 1 phân khúc sedan hạng B trong tháng 5 - 6/2021.

Cuối tháng 2/2021, Toyota Việt Nam đã giới thiệu Vios 2021 mới, với thiết kế tối ưu. Có trong tay số tiền từ 520 - 600 triệu đồng, quyết định mua ô tô, nhiều khách hàng cho biết, Vios là một trong những lựa chọn hợp lý.

Nhiều “điểm cộng”

Vios 2021 có thiết kế sắc sảo với cụm đèn trước vuốt ngược lên nắp khoang động cơ, tạo ấn tượng mạnh mẽ phần đầu xe. Hệ thống lưới tản nhiệt hình thang trải dài liền mạch, kết hợp cùng phần đèn sương mù 2 bên tăng thêm vẻ bề thế từ góc nhìn chính diện. Đuôi xe là sự kết hợp tương phản giữa cụm đèn sau, đèn sương mù hẹp, trải dài qua 2 bên cùng cản sau lớn, đem đến vẻ thể thao nhưng không kém phần sang trọng. Bên cạnh đó, mâm đúc 15 inch cá tính, mạnh mẽ đầy thu hút.

Không gian nội thất xe tinh tế, sang trọng với ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Bảng điều khiển trung tâm có điểm nhấn là những đường mạ bạc liền mạch, theo dạng dòng thác chảy từ trên xuống. Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh bằng nút bấm tạo sự tiện lợi tối đa cho người dùng. Với phiên bản Vios mới, việc giải trí được tối ưu hóa nhờ khả năng kết nối điện thoại thông minh, cho phép người dùng bắt đầu cuộc gọi, gửi/nhận tin nhắn văn bản và nghe nhạc.

Kích thước cửa trước và sau của Visos khá lớn, giúp cho việc ra vào xe dễ dàng. Mặt sàn hàng ghế sau xe phẳng, tạo khoảng để chân cho người ngồi giữa ở hàng ghế thứ 2 thoải mái và rộng rãi. Đây là những “điểm cộng” lớn trong thiết kế một mẫu sedan hạng B - dòng xe vốn có kích thức nhỏ gọn.

Vios 2021 là mẫu xe hạng B có bệ tì tay và khay để cốc cho hàng ghế thứ 2, tựa đầu cho người ngồi giữa hàng ghế thứ 2 có thể điều chỉnh được, đi kèm dây đai an toàn 3 điểm tại tất cả các vị trí ngồi. Cùng với đó, Vios 2021 còn có khoang hành lý có thể tích rộng, độ cao mở cốp lớn nhất, có thể chứa nhiều đồ, đặc biệt là những vật có kích thước dài.

Lựa chọn hợp lý

Là khách hàng vừa mua chiếc Vios phiên bản G, anh Trần Hồng Chương (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, khi dịch Covid-19 bùng phát, thu nhập không còn tốt như trước, nhưng rất cần một chiếc xe phục vụ cho công việc, anh quyết định mua chiếc Vios phiên bản G vì vừa với tầm tiền dưới 600 triệu đồng của mình.

Theo anh Chương, điều anh ưng ý nhất là không gian nội thất của Vios rất rộng rãi và thoải mái. Kích thước cửa trước và sau của Vios lớn giúp cho những người có thân hình cao to ra vào xe rất dễ dàng. Ngồi trong xe thì không cảm thấy chật hẹp, bức bí.

Năm người lớn có thể ngồi thoải mái trong chiếc xe này, anh Chương khẳng định. Với những mẫu xe sedan hạng B khác, người ngồi giữa ở hàng ghế thứ 2 thường phải chịu sự không thoải mái nhất, bởi sự chật hẹp của không gian và của cái gờ nổi lên ở giữa sàn xe, vì thể để chân rất khó chịu. Tuy nhiên với Vios 2021, chiếc gờ đã bị loại bỏ, sàn xe được làm phẳng, nên để chân rất thoải mái. Không những thế vị trí giữa của hàng ghế thứ 2 được trang bị cả tựa đầu và dây đai an toàn, không chỉ mang đến sự thoải mái mà rất yên tâm. Nếu hàng ghế sau chỉ ngồi 2 người thì có thể ngả bệ tỳ tay xuống và có cả khay để cốc rất tiện ích. Mặc dù là chiếc sedan hạng B nhưng Vios có không gian rộng rãi thoáng đãng và các tiện ích dẫn đầu phân khúc.

Không những thế, với nhiệt độ mùa hè thường xuyên ở mức 40 độ C như hiện nay, lái xe trên đường, mới thấy được giá trị hệ thống làm mát của Vios. Điều hòa của Vios cho khả năng làm lạnh nhanh, mát sâu nhất phân khúc với luồng không khí dễ chịu.

Trong một thử nghiệm, sau 5 phút mở điều hòa thì nhiệt độ tại cửa gió trung tâm của Vios chỉ là 2,1 độ C, trong khi hai mẫu xe cùng phân khúc là từ 4 độ C. Kéo theo đó, nhiệt độ tại hàng ghế phía trước với mẫu xe của Toyota là 25,8 độ C, trong khi sản phẩm cạnh tranh đều trên 27 độ C. Mức chênh lệch trên 2 độ C này là khác biệt đủ lớn để người dùng thấy rằng Vios cho khả năng làm lạnh nhanh và mát sâu, mặc dù Vios không có cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau.

Nhờ những ưu điểm này, Vios thực sự phù hợp cho những chuyến đi dài, dành cho 5 người với sự tiện nghi, thoải mái...

Trong tháng 7/2021, Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 30 triệu đồng dành cho Vios G CVT, 20 triệu đồng cho Vios E CVT và E MT. Với gói hỗ trợ này, chi phí sở hữu Vios trở nên rất hấp dẫn và cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B hiện nay. Cũng trong tháng 7/2021, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam còn hỗ trợ khách hàng mua xe Vios, với lãi suất ưu đãi cố định trong 6 tháng đầu chỉ 2,99%/năm. Chỉ cần số tiền thanh toán ban đầu từ 95 triệu đồng và số tiền thanh toán hàng tháng từ 4 triệu đồng (trong 6 tháng đầu), khách hàng đã có thể sở hữu xe Vios. Bên cạnh những ưu đãi hấp dẫn khi mua xe Vios, khách hàng mua xe Wigo phiên bản mới từ ngày 7/6 - 31/12/2021 sẽ nhận được gói quà trị giá 20 triệu đồng, gồm: bọc ghế da PVC, phim dán kính (áp dụng với bản số tự động) và gói bảo hành mở rộng (áp dụng với cả 2 phiên bản). Không những vậy, khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán mua Toyota Rush tới ngày 31/12/2021 sẽ được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 8,7 triệu đồng và nhiều ưu đãi hấp dẫn từ gói vay tài chính.

Minh Ngọc