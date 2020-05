Trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và chấn thương thì các tại nạn từ bên trong xe ô tô là nguyên nhân chính gây chấn thương.

Những trường hợp đi bám sát và phanh gấp sẽ gây ra những hệ luỵ đáng tiếc cho những người ngồi bên trong xe

Theo thống kê của Trung tâm quốc gia về thống kê y tế của Mỹ (cdc.gov), trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và chấn thương thì các tại nạn bất ngờ từ bên trong xe ô tô là nguyên nhân chính gây chấn thương hoặc tử vong cho những người trẻ tuổi.

An toàn cho người lái và người ngồi ghế hành khách phía trước đã được các nhà sản xuất quan tâm trong nhiều năm qua. Các công nghệ tiến tiến như túi khí hay hệ thống giám sát khi đầu va vào vô lăng đang được triển khai. Nhưng sự quan tâm đến an toàn của hành khách ở ghế sau vẫn khá sơ sài và thiếu sót.

Theo ông Steven J. Peterson, giám đốc kỹ thuật khu vực Bắc Mỹ của hệ thống toàn cầu TRW Automotive Occupant Safety Systems (trw.com), trẻ em dưới 12 tuổi là người thường xuyên ngồi ở khu vực ghế sau. Các đối tượng như trẻ em và người cao tuổi là những đối tượng rất điển hình hay được xếp ngồi phía sau và dễ đối mặt với rủi ro. Đáng lẽ ra họ phải là các đối tượng phải được quan tâm trước tiên vì khả năng sinh tồn trong các tai nạn của họ yếu nhất.

Ghế của trẻ em thường là các ghế nâng được lắp thêm bởi phụ huynh

Vậy những công nghệ mà các nhà sản xuất cung cấp để bảo đảm an toàn cho hành khách ở ghế sau là gì? Đơn giản chỉ là một chiếc dây an toàn, trong khi đó ghế của trẻ em thường là các ghế nâng được lắp thêm bởi phụ huynh.

Theo kết quả một cuộc điều tra của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, hệ thống dây an toàn cho trẻ em thường được sử dụng không chính xác. Trong số 3.500 xe tham gia khảo sát thì có đến 72% là lắp các ghế ngồi đặc biệt cho trẻ, điều này làm tăng nguy cơ bị thương của trẻ em khi có tai nạn xảy ra. Cuộc điều tra này cũng đã xét đến khả năng người ngồi ở hàng ghế sau không chỉ là trẻ em. Nhưng có một thực tế là việc sử dụng dây an toàn rất được quan tâm và để ý khi ngồi ở ghế trước, còn ghế sau hành khách ít khi tự giác sử dụng.

Vấn đề bảo vệ phần đầu cho trẻ em là rất quan trọng

Theo Hiệp hội an toàn xa lộ Mỹ (ghsa.org), có 16 tiểu bang đã ban bố luật dành cho dây an toàn phụ, nghĩa là không được phép điều khiển xe nếu tất cả các hành khách chưa thắt dây an toàn. Nhưng ngay cả trong những tiểu bang này, sự tuân thủ về dây an toàn cho ghế sau cũng không được chấp hành cẩn thận. Theo cdc.gov, luật sử dụng dây an toàn được áp dụng trong 88% các tiểu bang sử dụng luật cơ sở và 79% đối với các tiểu bang sử dụng luật thứ cấp, có nghĩa là chúng vô cùng phổ biến. Nhưng pháp luật cũng chỉ có yêu cầu cụ thể giành cho ghế trước.

Các chuyên gia kỹ thuật chỉ ra rằng, các dây an toàn của ghế sau không thể giống với các dây an toàn ở ghế trước. Chúng phải được thiết kế làm sao để phù hợp với 2 đối tượng người già và trẻ nhỏ. Ví dụ vấn đề bảo vệ phần đầu cho trẻ em là rất quan trọng. Còn đối với người già, độ thít vào ngực của dây an toàn phải không quá lớn, vì xương của người già có xu hướng giòn.

Ở ghế trước, các vị trí đặt túi khí là cố định, còn ghế sau đối tượng hành khách khá phong phú, vì thế cần lắp đặt thêm các cảm biến để túi khí được sử dụng hiệu quả nhất

Còn về túi khí, việc thiết kế thiết bị này cho ghế sau cũng không đơn giản như ghế trước. Ở ghế trước, các vị trí đặt túi khí là cố định, còn ghế sau đối tượng hành khách khá phong phú, vì thế cần lắp đặt thêm các cảm biến để túi khí được sử dụng hiệu quả nhất.

Theo Báo Giao thông