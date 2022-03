Đợt triệu hồi lần này bao gồm nhiều dòng xe được sản xuất từ năm 2006 đến 2013, gồm: 3 Series, 5 Series, 1 Series, X5, X3 và Z4.

Những dòng xe này được trang bị thiết bị kiểm soát khí thải - hệ thống thông khí cácte (PVC). Hệ thống này có thể gây đoản mạch, dẫn đến hỏa hoạn.

Các dấu hiệu cảnh báo sự cố bao gồm đèn báo bảo dưỡng trên bảng điều khiển sáng lên và xuất hiện mùi khói. BMW cho biết người lái xe nên tìm ngay một nơi an toàn để tấp vào lề và tắt máy nếu họ nhìn thấy hoặc ngửi thấy khói.

Đây là lần thứ 3 hãng xe Đức triệu hồi xe vì lý do nguy cơ cháy nổ kể từ năm 2017.

Năm 2017, BMW triệu hồi 740.000 xe nhằm giải quyết vấn đề trên các dòng xe từ 2007 đến 2010. Vào năm 2019, BMW triệu hồi 184.000 xe từ năm 2006.

Các bộ phận đã sửa chữa hoặc thay thế trong 2 đợt triệu hồi trước đó có khả năng phải sửa lần nữa.

