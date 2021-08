Rỉ sét trên ô tô là điều không thể tránh khỏi mặc dù các nhà sản xuất đã cố gắng sử dụng các loại vật liệu nhằm hạn chế tối đa hiện tượng này.

Bài viết này sẽ cung cấp những mẹo hay giúp loại bỏ các vết rỉ sét ô tô, giúp duy trì “ngoại hình” và đảm bảo tuổi thọ của xe.

Các loại rỉ sét và nguyên nhân gây ra nó

Rí sét là kết quả của quá trình oxy hóa khi sắt phản ứng với oxy và nước. Và sắt là thành phần chủ yếu trong nhiều bộ phận của ô tô nên hiện tượng rỉ sét là không thể tránh khỏi. Ngoài các yếu tố về thời tiết như mưa bão thì việc lơ là trong bảo dưỡng, vệ sinh và chăm sóc xe cũng là nguyên nhân hình thành rỉ sét.

Thông thường, có 3 loại rỉ sét đối với ô tô.

Rỉ sét bề mặt

Đúng như tên gọi, rỉ sét bề mặt ảnh hưởng đến lớp ngoài cùng của những tấm kim loại trên các bộ phận xe ô tô. Hầu hết các vết rỉ sét trên bề mặt xe hơi hình thành do lớp sơn bị hỏng do tác hại cơ học như va chạm, nứt gãy hoặc tia cực tím. Đó là lý do tại sao ngay cả những chiếc xe ở vùng khí hậu khô và ấm cũng mắc phải loại rỉ sét này.

May mắn thay, đây là dạng rỉ sét dễ loại bỏ nhất. Xử lý những vết rỉ sét mới chỉ ở bề mặt sẽ giúp tiết kiệm chi phí và ngăn chặn nó không bị lan rộng, ăn mòn những bộ phận khác.

Rỉ sét bề mặt dễ xảy ra nhưng cũng dễ loại bỏ (Ảnh: For C Bodies Only)

Rỉ sét bong tróc

Khi rỉ sét bề mặt không được xử lý kịp thời, nó sẽ phát triển thành rỉ sét bong tróc. Lúc này, lớp sơn sẽ bị tróc vẩy và các bộ phận trên xe sẽ bị lộ ra do kim loại bị ăn mòn.

Khi phần lớn các lớp sơn bong ra, các tấm thân xe có thể bị yếu đi và khu vực bị ảnh hưởng sẽ có kết cấu thô, rỗ.

Các vết rỉ sét bong tróc làm mất thẩm mỹ xe (Ảnh: CarParts)

Rỉ sét thâm nhập

Đây là loại rỉ sét “khó nhằn” và gây hại nhất cho xe. Lớp rỉ bề mặt có thể loại bỏ dễ dàng với giá cả phải chăng. Lớp rỉ bong tróc sẽ cần một lớp sơn mới cho xe nhưng hoàn toàn có thể sửa chữa được. Tuy nhiên, nếu xe đã xuất hiện tình trạng rỉ sét thâm nhập thì cần phải tiến hành nhiều công việc hơn để phục hồi.

Việc khắc phục các vết rỉ sét thâm nhập là vô cùng tốn kém vì chủ xe sẽ phải mang xe đến cửa hàng chuyên dụng để xử lý các lỗ thủng và thay thế các bộ phận bị hư hỏng.

Rỉ sét thâm nhập tốn kha khá chi phí để sửa chữa (Ảnh: The Globe and Mail)

Mẹo hay loại bỏ rỉ sét ô tô

Chủ xe hoàn toàn có thể thực hiện việc tẩy rỉ đối với những vết rỉ sét nhỏ chưa ăn mòn hoàn toàn thân xe. Dưới đây là một số bước đơn giản và dễ thực hiện để loại bỏ rỉ sét ô tô:

Sử dụng dung dịch tẩy rỉ sét WD-40 theo hướng dẫn để loại bỏ những đốm rỉ nổi lên

Dùng keo hoặc chất độn nhựa trám vào để bịt kín miệng lỗ thủng

Cạo và chà nhám vết rỉ bằng cách dụng cụ chuyên dụng, nhưng cần cẩn thận tránh tạo vết xước

Phủ một lớp sơn lót epoxy lên khu vực đã làm sạch và để sơn khô

Dùng cát đánh bóng đường viền lỗ thủng để bề mặt xe trở nên bằng phẳng

Cuối cùng, sơn lại một lớp sơn lót rồi tiếp tục sơn màu để xe trở về trạng thái ban đầu

Trên đây là cách xử lý với những vết rỉ nhẹ. Với những vết rỉ sét nặng và vùng rỉ diện tích lớn, cách tốt nhất là đem xe đến cơ sở bảo dưỡng để loại bỏ hiện tưởng rỉ sét triệt để, hiệu chỉnh sơn lại xe cũng như thay thế các bộ phận hư hỏng nếu cần.

Kinh nghiệm chống rỉ sét ô tô

Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Do đó, chủ xe nên chủ động thực hiện các biện pháp chống rỉ sét ô tô để đảm bảo tuổi thọ cũng như duy trì xe luôn ở trạng thái tốt nhất.

Rửa xe thường xuyên để loại bỏ các vết bụi bẩn, cặn bám trong quá trình di chuyển

Đánh bóng xe định kì, theo khuyến cáo tần suất đánh bóng tốt nhất là 4 tháng/lần

Khi không sử dụng, nên cất xe trong nhà hoặc để nơi có mái che để tránh tiếp xúc với các yếu tố dễ gây rỉ sét

Thanh Lam (theo Carbuzz)

