Người ngồi trên ô tô trước khi mở cửa phải quan sát; đồng thời không được mở cửa, để cửa mở khi phương tiện đang di chuyển,… là một trong những điểm mới của dự thảo Luật mà Bộ Công an đang chủ trì soạn thảo.

Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được đánh giá là có tính kế thừa từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những quy tắc giao thông của Công ước Viên năm 1968 và phù hợp với nghiên cứu thực tế hiện nay.

Ngoài những điểm mới như VietNamNet đã từng đề cập, dự thảo Luật còn mô tả, làm rõ hơn một số quy tắc giao thông như tránh, vượt, chuyển hướng, chuyển làn, sử dụng còi, đèn tín hiệu, giao thông trên đường cao tốc, trong hầm đường bộ,... mà trước đây chỉ quy định rất chung chung.

Trước khi mở cửa xe, tài xế và người ngồi trên xe phải quan sát xung quanh, thấy an toàn mới được mở cửa.

Đáng chú ý, điều 24 dự thảo Luật có quy định rõ quy tắc giao thông khi mở cửa xe như sau: “Người lái xe, người ngồi trên xe ô tô trước khi mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe, khi thấy an toàn mới được mở cửa; đồng thời không được mở cửa, để cửa mở khi phương tiện đang di chuyển”.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, việc quy định cụ thể về mở cửa xe sẽ giúp hạn chế nhiều những vụ tai nạn giao thông xuất phát sự bất cẩn của lái xe và người ngồi trên xe ô tô, làm rõ trách nhiệm không chỉ của lái xe mà còn người ngồi trên xe nếu để cửa ô tô mở trong khi đang di chuyển.

Không khó để thấy những xe buýt, xe khách vẫn mở cửa xe khi chạy trên đường. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trên thực tế, rất nhiều trường hợp người ngồi trên ô tô mở cửa không quan sát dẫn tới những va chạm với người đi đường, thậm chí có những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Đồng thời, chạy xe trong trạng thái cửa vẫn mở tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khôn lường cho người ngồi trên xe cũng như những phương tiện di chuyển bên cạnh.

Do vậy, hành vi mở cửa xe không quan sát, mở cửa khi ô tô đang di chuyển rất cần được “luật hoá” một cách chính thức, tiến tới xây dựng chế tài xử lý cho phù hợp.

Với 8 chương 93 điều, Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ (dự thảo) bao gồm các nội dung quy định về: Hệ thống báo hiệu đường bộ; quy tắc giao thông đường bộ; phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; tổ chức chỉ huy, điều khiển giao thông và giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ; giải quyết tai nạn giao thông đường bộ; thực thi pháp luật và trách nhiệm pháp lý; quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.



Đây là dự thảo Luật được Bộ Công an chủ trì soạn thảo, tách biệt hẳn với phần Hạ tầng giao thông đường bộ (do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo) khỏi Luật Giao thông đường bộ 2008 hiện hành. Hiện, dự thảo Luật đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua.

