Hiện tượng chảy dầu ở giảm xóc ô tô là một trong những dấu hiệu cảnh báo xe của bạn cần phải tới “ bệnh viện” thăm khám và thay thế.

Ảnh minh hoạ

Giảm xóc ô tô là một trong những chi tiết thuộc hệ thống treo trên xe ô tô với nhiệm vụ triệt tiêu những rung động từ mặt đường lên xe khi di chuyển qua các cung đường xấu ổ gà. Mặc dù, các chi tiết trên xe ô tô được thiết kế nghiêm ngặt với quy trình sản xuất công nghệ hiện đại song sau một thời gian sử dụng không thể tránh khỏi những hiện tượng hư hỏng và hao mòn.

Thông thường, giảm xóc ô tô sẽ tạo ra những lớp mỏng dầu bám trên trục pit-tong. Lớp dầu này sẽ giúp cho giảm xóc được hoạt động liên tục và ổn định. Theo cafeauto.vn:

Nguyên nhân giảm xóc ô tô bị chảy dầu là do:

Đối với các chi tiết trong hệ thống giảm xóc trên xe ô tô có thể nhắc tới chi tiết giảm xóc, lò xo hay các cao su giảm chấn. Như vậy, khi lò xo, nhíp và các thanh xoắn mà hỏng thì sẽ kéo theo giảm xóc cũng hư hỏng theo. Đồng thời, khi giảm xóc ô tô bị chảy dầu là nguyên nhân do hở phớt và chảy dầu ty thủy lực. Và có thể là do các moay ơ đã bị ăn mòn do khô dầu hoặc ty thủy lực đã bị cong vênh do các va chạm, rung chấn mạnh dẫn đến việc giảm xóc suy yếu.

Ngoài ra, nếu trong khi điều khiển xe ô tô thấy:

-Tay lái bị rung giật

-Xe trượt lệch về phía trước

-Lốp xe mòn không đều

Lúc này, bạn cần phải cho xe đi kiểm tra và bảo dưỡng kịp thời.

Ưu điểm của việc bảo dưỡng giảm xóc ô tô

Việc bảo dưỡng giảm xóc ô tô thường xuyên có nhiều ưu điểm:

Giúp xe vận hành an toàn: bảo dưỡng giảm xóc thường xuyên giúp phát hiện nhanh chóng và kịp thời những vấn đề mà bộ giảm xóc gặp phải từ đó giúp xe vận hành an toàn trên mọi chặng đường.

Tăng tuổi thọ cho giảm xóc và lốp: bảo dưỡng ô tô thường xuyên còn giúp tăng tuổi thọ cho giảm xóc và lốp ô tô.

Đảm bảo mang lại cảm giác êm ái cho người ngồi trên xe, giúp giảm những rung chấn khi xe gặp địa hình xấu, tăng độ bám đường.

Khi nào cần phải bảo dưỡng giảm xóc ô tô:

Theo atomauto.vn, định kỳ bảo dưỡng giảm xóc ô tô là điều được khuyến cáo thường sau khoảng 48.000 km - 64.000 km để đảm bảo cho giảm xóc được hoạt động tốt nhất.

Quá trình bảo dưỡng giảm xóc ô tô

Bước 1: Kích xe lên

Bước 2: Tháo bánh

Bước 3: Tháo các chi tiết ốc ra khỏi giảm xóc: Rotuyn trụ đứng, Rotuyn cân bằng…

Bước 4: Dùng vam chuyên dụng để giữ lò xo lại (chú ý an toàn)

Bước 5: Tháo bi bát bèo để kiểm tra cao su, bi bát bèo, sau đó tra mỡ vào bi

Bước 6: Kiểm tra giảm chấn

Bước 7: Lắp lại đúng kỹ thuật, chạy thử và kiểm tra lần cuối.

Theo Tạp chí Giao thông