Hồ sơ công an là tài liệu cần thiết nhưng không bắt buộc để công ty bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ giám định xác định nguyên nhân.

Thu thập hồ sơ công an để thực hiện trách nhiệm giám định là của công ty bảo hiểm. Lấy lý do không có HSCA để từ chối bồi thường là sai

Anh Nguyễn Hiểu Minh (trú tại quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) hỏi: “Cách đây 2 tháng, tôi điều khiển xe ô tô va chạm nhẹ với xe máy, vì thiệt hại không nặng nên hai bên tự thỏa thuận bồi thường, có xác nhận của lãnh đạo địa phương nơi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm lại yêu cầu phải có hồ sơ công an mới bồi thường. Vậy đúng hay sai? Tôi có được bồi thường không?”.

Liên quan đến thắc mắc này, anh Nguyễn Khắc Xuân, Công ty TNHH dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm Infair cho biết, không có hồ sơ công an, bảo hiểm không bồi thường là sai. Hồ sơ công an là tài liệu cần thiết nhưng không bắt buộc để công ty bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ giám định xác định nguyên nhân.

“Nếu không có hồ sơ công an (gọi tắt là HSCA) thì công ty bảo hiểm phải tự xác minh. Nếu có HSCA thì công ty bảo hiểm phải tự thu thập để thực hiện nghĩa vụ giám định của mình. Thông tư 77/2012/TT-BCA của BCA và thông tư liên tịch số 35 giữa BTC-BCA cũng quy định CSGT chỉ cung cấp hồ sơ cho công ty bảo hiểm. Làm gì có chuyện tôi không thể bồi thường vì tôi không đủ năng lực thực hiện nghĩa vụ xác định nguyên nhân. Vậy tại sao lại có năng lực thu phí bảo hiểm?”, anh Xuân nhấn mạnh.

Theo anh Xuân, Điều 48 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định công ty bảo hiểm có trách nhiệm giám định để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Chi phí giám định do công ty bảo hiểm chịu. Như vậy việc thu thập HSCA để thực hiện trách nhiệm giám định là của công ty bảo hiểm. Và công ty bảo hiểm phải tự thu thập chứ không được yêu cầu khách hàng và coi là một công cụ để gây khó khăn hòng trốn tránh trách nhiệm.

Trong bảo hiểm Trách nhiệm dân sự (TNDS) cũng quy định công ty bảo hiểm có trách nhiệm thu thập hồ sơ tai nạn của cơ quan có thẩm quyền (không phải chỉ CSGT). Cùng với đó, thông tư liên tịch số 35 của BTC-BCA quy định CSGT phải có trách nhiệm cung cấp hồ sơ TNGT cho công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm trả phí thu thập hồ sơ.

“Và quan trọng nhất, không quy định nào ghi là không có hồ sơ tai nạn của cơ quan có thẩm quyền thì không bồi thường. Nếu quy định bắt buộc mà thực tế có những vụ tai nạn không có công an giải quyết thì công ty bảo hiểm không thể thực hiện trách nhiệm của mình”, anh Xuân khẳng định.

Trong Bảo hiểm vật chất do công ty bảo hiểm tự quy định, quy tắc ban đầu do những chuyên gia được đào tạo về bảo hiểm cũng đã quy định rõ trên cơ sở luật pháp rằng: Hồ sơ tai nạn của công an là không bắt buộc. Trong quy tắc ghi rõ bảo hiểm phối hợp với chủ xe thu thập hồ sơ tai nạn của cơ quan công an trong trường hợp tai nạn có công an tham gia giải quyết và các loại biên bản khác cũng đều đặt trong ngoặc (nếu có).

“Tuy nhiên, việc một số công ty bảo hiểm thêm cụm từ “bảo hiểm phối hợp và/hoặc hướng dẫn chủ xe thu thập...” là “khôn lỏi” để đẩy toàn bộ việc thu thập hồ sơ công an cho chủ xe, và khi chủ xe không thể cung cấp thì từ chối bồi thường. Khi chủ xe yêu cầu bảo hiểm đi thu thập thì lại lôi hợp đồng ra và “cãi” bảo hiểm chỉ có nghĩa vụ hướng dẫn là hoàn toàn sai so với luật quy định”, anh Xuân nói.

Theo Báo Giao thông

Bạn đã từng chứng kiến những khoảnh khắc va chạm trên đường phố? Hãy chia sẻ video từ camera hành trình và tin bài cộng tác về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải theo quy định của tòa soạn. Xin trân trọng cảm ơn!