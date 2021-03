Hình ảnh 2 chiếc xe hiệu Mercedes-Benz cùng màu sắc, kiểu dáng và đặc biệt là cùng biển kiểm soát xuất hiện cạnh nhau trên đường phố Hà Nội khiến nhiều người ngỡ ngàng. Vậy, hành vi lắp "biển fake" sẽ bị xử phạt thế nào?

Chiều tối ngày 28/2, hình ảnh 2 chiếc Mercedes-Benz E300 có cùng màu sắc và cùng mang biển số 30E-488.16 đang dừng cạnh nhau xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Theo tìm hiểu, hình ảnh trên được một người đi đường chụp vào chiều ngày 28/2 tại đường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Hai chiếc xe Mercedes-Benz E300 đều mang biển kiểm soát 30E-488.16 (Ảnh: Thanh Tùng)

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, chủ chiếc xe Mercedes-Benz E300 (bên phải hình) khi đi đường vô tình nhìn thấy chiếc xe có biển giống y hệt xe mình đã đuổi theo và ép dừng chiếc xe kia lại. Sau đó, hai chủ xe có to tiếng với nhau trên đường.

Được biết, biển kiểm soát 30E-488.16 trong hệ thống đăng ký là của ô tô hiệu Mercedes-Benz sản xuất năm 2011, đăng kí lần đầu vào tháng 3/2012. Chủ sở hữu đứng trong giấy đăng ký là của một công ty có trụ sở tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hiện, sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Trên thực tế, không ít lái xe đã sử dụng biển số giả hoặc tẩy xoá, dán băng keo nhằm thay đổi các chữ số trên biển khi lưu thông trên đường để "che mắt" lực lượng chức năng. Nhiều trường hợp xe có biển số thật đã bị phạt oan do hệ thống camera ghi hình được vi phạm trên đường mà nguyên nhân bởi chiếc xe mang "biển fake" gây ra.

Cũng liên quan đến việc sử dụng biển số ô tô giả, mới đây, ngày 25/2, một vụ vận chuyển số lượng lớn hàng hóa vi phạm đã được Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông số 2 thuộc phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Cục Cảnh sát Giao thông) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn) phát hiện.

2,5 tấn nầm lợn được vận chuyển theo hướng về Hà Nội trên một chiếc xe mang BKS giả. (Ảnh: Csgt)

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 12C- 096.60 (biển giả) vận chuyển số lượng lớn hàng hóa là nầm lợn đông lạnh theo hướng từ Lạng Sơn về Hà Nội. Chiếc xe vi phạm có biển số thật theo đăng ký, kiểm định là 29H- 470.38 nhưng lái xe đã gắn biển số giả 12C- 096.60 để dễ dàng qua mắt lực lượng chức năng.

Việc sử dụng biển kiểm soát giả không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn dẫn đến nhiều hệ luỵ về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tại Khoản 3, Điều 53, Luật Giao thông đường bộ quy định: “Xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp". Hành động lắp biển số của xe khác lên xe của mình sẽ được ghép vào tội sử dụng biển số giả.

Theo khoản 5, điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, hành vi “Điều khiển xe ô tô gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp” bị phạt tiền 4-6 triệu. Đồng thời, người vi phạm còn bị tước bằng lái xe từ 1-3 tháng. Biển số không đúng cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị tịch thu.

Hoàng Hiệp

