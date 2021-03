Dù lái xe số sàn hay xe số tự động thì điều quan trọng cần nhớ khi di chuyển đi trên đường đèo dốc là điều khiển xe ở số thấp và hạn chế dùng phanh.

Việc lên xuống đường đèo, dốc luôn là thử thách ngay cả với các tay lái "già". Nhằm hỗ trợ người lái cũng như tăng độ an toàn, các đoạn đường này thường có hệ thống biển báo, gương cầu lồi, đường lánh nạn...

Song quan trọng hơn cả vẫn là con người. Để có một hành trình vượt đèo, leo dốc an toàn, lái xe nên dành chút thời gian kiểm tra hệ thống phanh, các tính năng an toàn trước khi khởi hành. Ngoài ra, cần nắm chắc kỹ năng điều khiển xe ô tô an toàn trên loại địa hình đặc thù này.

Giữ tâm lý ổn định

Tâm lý ổn định trong suốt thời gian điều khiển ô tô sẽ tạo ra một hành trình an toàn. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy, những cảm xúc nhất thời ảnh hưởng lớn đến khả năng xử lý cũng như phán đoán của lái xe. Do đó, cần bình tĩnh để có thể đưa ra những quyết định tốt cho mọi tình huống phát sinh.

Không "đua" tốc độ

Điều khiển xe với tốc độ mà bạn cảm thấy an toàn. Vừa đủ để bạn làm chủ mọi tình huống. Giảm tốc độ khi vào cua hoặc khi nhận thấy có xe khác xin vượt.

Không bám theo các tài xế lái xe phía trước khi thấy chạy nhanh, "ôm cua ngọt lịm". Hãy đề cao nguyên tắc "biết người, biết ta, an toàn là trên hết" đồng thời tuyệt đối tuân thủ quy định về giới hạn tốc độ.

Luôn cho xe đi đúng làn dù đường đèo vắng vẻ, ít phương tiện qua lại. Không nên cắt cua ở những nơi có vạch kẻ liền bởi đây là góc cua khuất tầm nhìn, dễ gặp tai nạn.

Không rà phanh liên tục

Di chuyển trên các cung đường dốc cao, dài, quanh co, gấp khúc, yếu tố đảm bảo an toàn là phải quen cung đường và thành thạo các thao tác phanh, ga, côn, số…

Trong đó, việc sử dụng phanh đúng kỹ thuật đóng vai trò quan trọng. Không rà phanh liên tục vì sẽ tăng ma sát cho má phanh, khiến hệ thống phanh nóng lên làm dầu phanh sôi, thậm chí khiến hệ thống này giảm hoặc mất tác dụng. Thay vào đó, hãy chủ động kiểm soát tốc độ và di chuyển bằng số thấp.

Lên dốc số nào, xuống dốc số đó

Sử dụng số hợp lý cũng rất quan trọng. Nên cho xe vận hành với số thấp, không phanh gấp. Nếu xe số tự động có hiện tượng trôi, cần nhanh chóng đệm phanh, chuyển sang chế độ số thủ công (bán tự động) và đưa về số thấp.

Đối với xe số sàn, tùy vào tình hình thời tiết và đường đi để lựa chọn cấp số thích hợp. Cắt côn thật nhanh khi chuyển số để không bị ngắt quãng quá lâu.

Hãy nhớ quy tắc "lên dốc số nào, xuống dốc số đó". Không trả về "mo" (số 0, số N) khi xuống dốc bởi xe lúc này hoàn toàn trôi, không được hãm bởi động cơ, rất dễ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát.

Theo Dân trí

