Dây an toàn là một trang thiết bị mà mọi người luôn bị lãng quên khi tham gia giao thông. Việc phát minh khi gắn đèn LED cho vị trí này để nhắc nhở và cảnh báo cho người sử dụng.

Dây an toàn trên ô tô có tác dụng gì?

Dây đai an toàn là một trong những thiết bị thiết yếu không thể thiếu trên ô tô, nhằm đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách trên xe, nhất là trong trường hợp dừng xe đột ngột hoặc xảy ra va chạm. Nhiều vụ tai nạn thương tâm đã để lại hậu quả và thương tích nặng nề do người ngồi trên xe không có thói quen thắt dây an toàn.

Dưới đây là những công dụng chính của dây an toàn:

Giúp người ngồi trong xe không bị văng ra ngoài: Trong một số va chạm mạnh, khi xe bị lật hoặc cửa bị bung ra, dây an toàn có thể giữ cho người ngồi trong xe không bị văng ra khỏi xe.

Giảm thiểu chấn thương vùng mặt và ngực: Ở vị trí người lái, dây an toàn có thể ngăn người lái đập mặt/ngực vào vô lăng, va vào kính chắn gió hoặc va vào cửa sổ khi phanh gấp. hoặc va chạm với phương tiện giao thông khác.

Cố định từng người trên xe: Dây an toàn cố định vị trí của từng người trên xe, giúp họ không va chạm vào nhau trong trường hợp xe quay đầu gấp, dừng đột ngột hoặc va chạm với xe. khác.

Lắp đèn dây an toàn trên ô tô, tại sao không?

Mặc dù nhiều người nhận thức được tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn, nhưng đáng ngạc nhiên là không phải tất cả người lái và hành khách đều có thể dễ dàng thắt dây an toàn, đặc biệt là vào ban đêm. khi ngồi trên chiếc xe không phải của mình. Skoda – một nhà sản xuất ô tô của Séc đã tìm cách loại bỏ vấn đề này bằng cách lắp đặt đèn chiếu sáng ở dây an toàn.

Theo đó, Skoda sử dụng nút tháo dây an toàn trong suốt thay vì nút xịt màu đỏ truyền thống. Một đèn LED nhiều màu được tích hợp vào nút này và hoạt động với 3 chế độ khác nhau. Đèn trắng sẽ chuyển sang đỏ khi hành khách đã ngồi vào ghế và đèn đỏ sẽ chuyển sang xanh khi hành khách đã ngồi.

Công ty cho biết tính năng này đặc biệt hữu ích cho các bậc cha mẹ, giúp họ biết liệu con họ có quên thắt dây an toàn hoặc thậm chí là không được thắt đúng cách vào thời điểm đó hay không.

Dây đai an toàn cũng được lập trình để hiển thị ánh sáng chào mừng, giúp dễ nhìn hơn trong môi trường tối và có thể được tích hợp với đèn trang trí nội thất. Nhà sản xuất xe hơi chia sẻ dây an toàn chiếu sáng thông minh chỉ là một trong nhiều tính năng được phát minh và thiết kế tại Skoda.

Hàng năm, thương hiệu này nộp rất nhiều đơn xin cấp bằng sáng chế cho các ý tưởng và hệ thống giúp cuộc sống của mọi người an toàn hơn, thoải mái hơn và thú vị hơn.

Ngoài dây an toàn thông minh, một số cải tiến do Skoda phát minh bao gồm nút chặn hành lý linh hoạt giúp cố định đồ đạc trong cốp, thảm trải sàn bằng sợi rỗng giúp “giấu” bụi bẩn một cách dễ dàng. Làm sạch hoặc hệ thống camera căn chỉnh các bộ phận cơ thể với độ chính xác cao trước khi hàn.

