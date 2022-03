Ngoài những công cụ chính như tay ga, còi, chân phanh, phanh tay,... thì xe máy còn được trang bị nhiều tính năng hữu dụng khác nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng.

Khóa phanh

Đây là một tiện ích hầu như được trang bị cho tất cả dòng xe tay ga ngày nay, nó có vai trò giữ cho xe máy đứng yên khi đậu ở vị trí dễ trôi, dốc nghiêng. Nó được bố trí ở tay phanh bên tay lái trái, tương ứng với phanh bánh sau. Tuỳ theo thiết kế mà bộ khóa phanh có thiết kế khác nhau nhưng cách sử dụng thì giống nhau.

Cách sử dụng tính năng này hết sức đơn giản. Khi dừng xe, người điều khiển chỉ cần bóp mạnh hết cỡ phần phanh tay bên trái, sau đó gạt cần gạt khóa phanh ở phía sau cần phanh lên. Sau đó, bánh sau xe sẽ bị khóa chặt và giữ xe đứng yên, không bị trôi đi. Khi muốn tiếp tục di chuyển, ta chỉ cần thao tác đơn giản là bóp mạnh vào cần phanh để nhả cần gạt khóa phanh ra.

Cần gạt gió

Cần gạt gió được sử dụng chủ yếu trên các loại xe số có bộ chế hòa khí (bình xăng con). Nó còn có tên gọi khác là le gió. Bộ phận này dùng để điều chỉnh độ mở của bướm gió bên trong bộ chế hoà khí. Khi kéo cần gạt gió ra hoặc đẩy ngược vào, bướm gió sẽ khép lại hoặc mở rộng ra, giúp tăng hoặc giảm lượng không khí vào bộ chế hòa khí.

Khi kéo cần gạt gió ra (khép bướm gió), lượng không khí vào bộ chế hòa khí sẽ giảm, tỉ lệ xăng tăng lên giúp xe dễ khởi động. Tính năng này sẽ phát huy tác dụng nhất đối với những xe để lâu ngày không sử dụng hoặc xe để qua đêm ở những vùng có thời tiết lạnh dẫn đến khó khởi động.

Tuy nhiên, sau khi xe nổ máy và di chuyển bình thường thì người sử dụng chú ý đẩy cần gạt gió trở lại để tránh việc động cơ bị tắt do thiếu không khí đưa vào buồng đốt, hay còn gọi là ngộp xăng.

Khóa xăng

Khóa xăng trên xe máy cũng là một bộ phận khá rất tiện dụng nhưng ít ai để tâm và biết cách sử dụng vì nó thường được bố trí khá kín ở khu vực dưới bình xăng hoặc ngay bên cạnh bộ chế hòa khí, người dùng phải quan sát kỹ mới có thể nhìn thấy. Tính năng này thường được lắp đặt đối với các dòng xe số phổ thông sử dụng khoá xăng cơ thông thường, hình dáng của nó giống như một lưỡi gạt xoay.

Khoá xăng xe máy có chức năng ngăn chỉnh lưu lượng xăng đi vào bộ chế hoà khí. Nếu xe gặp tình huống sặc xăng, không nổ được hoặc xe bị đổ xăng thì bắt buộc người lái cần sử dụng đến bộ phận này.

Ở hầu hết dòng xe số phổ thông như Yamaha Sirius, Honda Wave Dream, khoá xăng chỉ có hai trạng thái là on hoặc off. Nên khi gặp bất kỳ vấn đề nào về xăng, chúng ta cần vặn chặt khóa xăng về bên đóng (off) để hoàn thành bước khóa xăng xe máy đơn giản.

Tuy nhiên, những chiếc xe tay ga ngày nay đều được trang bị khoá xăng tự động chứ không sử dụng khoá xăng cần gạt xoay, chỉ cần tắt máy là xe lập tức khóa xăng. Nếu dòng xe cũ chỉ sử dụng khoá xăng thông thường khi xe bị rò rỉ nhiên liệu, nó không thể tự ngắt xăng được.

Mặt khác, đối với những dòng xe sử dụng thiết bị hiện đại thì chủ sở hữu sẽ không cần phải lo lắng đến vấn đề để xe lâu không sử dụng dẫn đến rò xăng. Do đó khi xe tay ga bị chảy nhiên liệu ra ngoài, chủ sở hữu nên đưa chúng ra cửa hàng để kiểm tra bộ phận này.

Nút điều khiển đồng hồ

Hiện nay khá nhiều dòng xe tay ga được trang bị thêm hệ thống đồng hồ số bên dưới đồng hồ vận tốc truyền thống. Chúng được hiển thị bằng màn hình LCD cung cấp thêm những thông tin về thời gian, số km xe di chuyển cũng như khi người dùng cần thay dầu cho xe. Do đó, chúng ta dễ dàng nhìn thấy một chi tiết nút bấm cao su khá nhỏ ngay trên khu vực đồng hồ điện tử.

Thông thường nút bấm này được dùng để điều chỉnh thời gian. Trên một số dòng xe, người dùng còn có thể điều chỉnh các thông số hiển thị khác, hoặc chỉnh cài đặt TRIP (tính năng đo quãng đường đã đi được). Nếu muốn tùy chỉnh các thông tin, ta cần ấn chuyển đến màn hình chứa thông tin cần chỉnh sửa, giữ nút khoảng 3 giây cho đến khi các số hiển thị nhấp nháy thì bắt đầu công đoạn hiệu chỉnh.

Theo Tiền phong

