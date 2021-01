Dù biết rằng dòng xe Đức Mercedes rất tốn kém khoản bảo dưỡng, đặc biệt là xe cũ nhưng người dùng vẫn mạnh dạn trải nghiệm.

Trên một diễn đàn về Ô tô, một người dùng đã chia sẻ về việc mua và trải nghiệm chiếc xe Mercedes C200 đời 2015, đã chạy 60.000 km. Theo đó, người này từng sở hữu và dùng khá nhiều loại xe từ Mazda 3 2015 đến Fortuner 2016 máy dầu hay Santafe 2018 máy dầu, Hyundai Solati 2019 hay cả Ford Transit 2019.

Chủ xe đánh giá về chiếc Mercedes C200 đời 2015.

Tự nhận là người thích trải nghiệm xe và mê xe nên anh đã mạnh dạn tậu chiếc Mercedes C200 đời 2015 (không tiết lộ giá) dù biết rằng chơi và nuôi xe Đức, đặc biệt là khoản bảo dưỡng chính hãng rất tốn kém. Chiếc xe được mua về với hình thức còn đẹp, về chất lượng chỉ gặp một vài vấn đề nhỏ và xử lý ổn.

Sau một thời gian trải nghiệm các cung đường trường, phố, đường núi, chủ xe có đánh giá khá chi tiết về ưu lẫn nhược điểm của chiếc xe Mercedes C200 đời 2015.

Ưu điểm xe Mercedes C200 đời 2015

- Theo chủ xe, chiếc Mercedes C200 đời 2015 máy bốc, vô lăng đầm chắc khi ôm cua. Chế độ Cruise Control và Lim rất thích, lên xuống tốc độ như ý muốn, đi cao tốc cảm nhận được hết. Hộp số 7 cấp mượt mà, có thể đổi chế độ lái, chế độ chân thực hơn Santafe máy dầu đời 2018 mà anh cũng đang sở hữu.

- Chế độ Sport+ dính lưng ghế nhưng máy gào to, cái này độ pô thì phấn khích hơn. Trong khi chế độ Comfort chỉ nhỉnh hơn vài phần chân ga so với Mazda 3.

- Cách âm tốt ở đường trường, nhựa đường đạt chuẩn. Khung gầm chắc, đằm, không cảm giác lỏng lẻo. Màn CD nét căng, đồng hồ Odo nét đẹp mịn, màu sắc background sang trọng. Điều hòa thơm, trong lành hơn con Mazda, Santafe, Fortuner. Khả năng do chất liệu ghế da, nhựa nội thất thuộc loại chất lượng.

- Nội thất hoàn thiện chất lượng tốt. Hơn 5 năm vẫn như mới, không nếp nhăn về ghế cũng như ố màu nội thất. Có lẽ do chủ xe trước chăm sóc kĩ. Các chi tiết Crom sáng bóng và đẹp, ít bị ố. Sơn xe còn rất đẹp, nước sơn sang xịn mịn bóng bẩy hơn các con xe phổ thông cùng đời.

Chiếc Mercedes C200 đời 2015.

Nhược điểm xe Mercedes C200 đời 2015

- Khen rồi, giờ đến chê. Thực sự con Mercedes C200 đời 2015 máy nổ rất to khi nghe từ bên ngoài. Lúc bật điều hoà lên, máy gào như Santafe máy dầu. Một số anh em thạo xe bảo do xe có turbo to như này để tiết kiệm nhiên liệu.

- Vô lăng nặng khi đánh lái ở tốc độ thấp, chuẩn bị nhập làn đường hay quay đầu. Nặng hơn nhiều Santafe. Tương đương con vô lăng Fortuner máy dầu 2016. Nếu đã có chế độ lái thì đáng lý Comfort, vô lăng phải nhẹ như xe Hàn. Logo vô lăng đã bạc màu do ô xi hoá từ mồ hồi tay. Nếu Mercedes làm tốt hơn thì tốt.

- Cách âm kém từ mặt đường lên hốc bánh xe ở đường bê tông, ổ gà. Nghe tiếng cửa gương cạ vào thành cửa khi qua đoạn đường này. Khắc phục bằng cách mua băng keo nỉ khoảng 1 triệu đồng để dán lên phần viền cửa. Nếu vào hãng thay luôn gioăng cửa thì đi cũng bị lại.

Khung gầm qua các gờ giảm tốc hay gờ ở các tầng hầm cũng hơi lỏng lẻo như xe Santafe, Mazda 3. Táp lô nhựa bóng đen dễ trầy. Đời mới đã khắc phục bằng gỗ nhám. Nhưng C180 đời mới lại vẫn nhựa piano bóng đen.

Phanh kêu khi xe chuẩn bị lăn bánh. Qua tìm hiểu thì đây là nét riêng. Còn những chiếc xe phổ thông lúc mới không bị, chỉ khi thay bố phanh mới thì nghe tiếng giống như vậy. Lốp đi sượng, cứng, không được êm ái.

- So sánh cùng đời thì thiếu camera lùi là sự thiếu sót khá nghiêm trọng. Khó quan sát khi lùi ban đêm. Độ Interface tầm 7-8 triệu.

Màn CD tệ. Không hiển thị giảm tăng volume, điều hòa nhiệt độ bao nhiêu. Touchpad phản hồi chậm, các nút back, để khá ngược. Đời mới để lên trên hợp lý hơn. Máy lạnh không được nhanh như các dòng xe Nhật, Hàn mà lạnh từ từ đằm đằm.

Theo Dân Việt

