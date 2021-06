Trang phục kín bưng từ đầu đến chân như Ninja là mốt của nhiều chị em phụ nữ khi ra đường nhằm chống chọi với nắng nóng đỉnh điểm như hiện nay. Thế nhưng, bộ "giáp" ít nhiều gây vướng víu và tiềm ẩn mất an toàn.

Có thể nói, nhu cầu bảo vệ làn da trước sự xâm hại của ánh nắng mặt trời và nhiệt độ cao là nhu cầu chính đáng của mỗi người, nhất là phái đẹp. Vào thời điểm nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 50-60 độ C, việc trang bị thêm những lớp áo, váy chống nắng, mũ, kính râm (kính mát), khẩu trang,... là điều cần thiết.

Thế nhưng, việc lựa chọn các bộ trang phục chống nắng không phù hợp có khi lại phản tác dụng, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, hại cho "khổ chủ" và cả những người xung quanh.

Mới đây, vào trưa ngày 17/6 trên phố Tuệ Tĩnh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), một cô gái trẻ ngồi sau xe máy đã bị cuốn áo chống nắng vào bánh sau khiến cô gái bị ngã vật ra đường, ngay trước mũi ô tô. Rất may cô gái chỉ bị thương nhẹ và chiếc ô tô có gắn camera hành trình đã phanh kịp, tránh khỏi vụ va chạm bất ngờ.

Trước đó, rất nhiều trường hợp "nữ ninja" vô tình mắc váy, áo vào các phương tiện khác hay áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe gây nguy hiểm cũng được ghi nhận. Ngoài ra, việc trang bị những vật dụng như kính râm, mũ không phù hợp còn ảnh hưởng đến tầm quan sát của người điều khiển xe máy.

Aó chống nắng, mũ, kính, khẩu trang,... là những vật dụng không thể thiếu khi đi xe máy ra đường của các chị em. (Ảnh: M.S.)

Theo các chuyên gia, các chị em khi đi xe máy ra đường trời nắng cần có một số lưu ý như sau:

Chọn áo chống nắng gọn gàng, vừa vặn:

Việc mặc những chiếc áo chống nắng dài đến gót chân sẽ khiến bạn vướng víu khi lên, xuống xe và chống chân trong những trường hợp đột xuất. Áo chống nắng quá rộng cũng khiến nguy cơ bị mắc vào bánh xe và phương tiện khác cao hơn.

Do vậy, các chuyên gia cho rằng, áo chống nắng nên gọn gàng, ôm sát người và không nên dài quá đầu gối để giúp thao tác chân được thoải mái nhất. Các chị em cũng nên chọn mua loại áo và quần chống nắng rời (phần áo và quần) sẽ thoải mái và an toàn hơn. Ngoài ra, áo chống nắng nên làm bằng chất liệu có thể co giãn tốt để tránh khó chịu khi điều khiển xe.

Không đội mũ che khuất tầm nhìn:

Vì sợ nắng nên nhiều người trùm cả mũ lên đầu cùng với mũ bảo hiểm. Một số loại áo chống nắng còn có lưỡi trai phía trước, khi đội đè mũ bảo hiểm lên gây cộm, có quay đầu để quan sát. Ngoài ra phần lưỡi trai cũng làm làm khuất tầm nhìn khi lái xe.

Chọn kính mát phù hợp:

Kính mát (kính râm) cũng là một trong những vật dụng không thể thiếu khi đi nắng để bảo vệ đôi mắt khỏi các tia UV có hại. Các chuyên gia khuyên rằng, Kính mát nên là loại to bản, ôm vào mắt để có khả năng che chắn tốt. Khi mua kính cũng không nên chọn loại có màu quá đen, sẽ khó quan sát trong trường hợp di chuyển trong hầm hoặc nơi râm mát.

Chọn găng tay chống trơn:

Nhiều người sử dụng thêm găng tay để bảo vệ tối đa cho phần da tay. Tuy nhiên nếu lựa chọn loại găng tay có chất vải quá trơn sẽ khiến việc điều khiển ga, phanh gặp khó khăn.

Kết hợp cùng bôi kem chống nắng để có hiệu quả cao nhất:

Các chuyên gia cho rằng, áo chống nắng, găng tay, tuy có thể giúp ngăn cản ánh nắng trực tiếp vào da nhưng vẫn không ngăn chặn hoàn toàn các tia UV. Do vậy, để bảo vệ làn da kỹ càng, bạn nên sử dụng cả kem chống nắng phù hợp cho các vùng da như mặt, bàn tay, cánh tay,...

Và quan trọng nhất, các chị em "ninja" cần tuân thủ tuyệt đối các quy định về giao thông đường bộ, đi đúng phần đường, làn đường; chịu khó quan sát kỹ trước khi sang đường hoặc chuyển làn để đảm bảo an toàn cho chính mình và các phương tiện khác.

