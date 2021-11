Tình trạng lốp xe bị xì hơi diễn ra khá phổ biến. Trong trường hợp phát hiện lốp bị xì hơi, người điều khiển có thể tự mình kiểm tra.

Những cách nhận biết lốp ô tô non hơi - Ảnh minh hoạ.

Trong quá trình di chuyển xe việc lốp xe thường hay bị non hơi do tiếp xúc, nếu không có nhiều kinh nghiệm trong việc bơm lốp xe của bạn cũng có thể bị non do áp suất không chuẩn. Điều này vô cùng nguy hại với sự an toàn của tính mạng nếu người lái không phát hiện và khắc phục tình trạng.

Anh Hoàng Long nhân viên chăm sóc ô tô tại gara Thành Phong có chia sẻ cách kiểm tra lốp ô tô non, xì hơi đơn giản ai cũng có thể làm được.

Kiểm tra áp suất lốp bằng cách dùng tay

Kiểm tra áp suất lốp bằng cách dùng tay.

Khi xe đang đậu có thể kiểm tra áp suất lốp bằng cách búng ngón tay vào bên hông lốp xe ô tô. Nếu lốp xe ô tô phát ra tiếng “bong bong” chứng tỏ bánh xe căng, nếu phát ra tiếng “bịch bịch” là báo hiệu của lốp xe bị non hơi. Nếu phát hiện lốp xe bị non hơi, hãy nhanh chóng mang xe ra gara để các kỹ thuật viên có thể giúp bơm thêm hơi theo đúng áp suất quy định hạn chế tối đa các nguy cơ gây ra tai nạn và bảo vệ lốp khỏi những hư hại.

Kiểm tra áp suất lốp bằng đồng hồ chuyên dụng

Cần phải bơm hơi vào lốp cho đến khi lốp xe đạp áp suất phù hợp như quy định trong sách hướng dẫn sử dụng.

Kiểm tra bằng mắt

Trước khi sử dụng các biện pháp phức tạp hơn, nên dùng mắt để quan sát bánh xe. Nếu phát hiện ra lỗ bị thủng do cán trúng đinh hay vết nứt nào nhô ra từ lốp, thì đây chính là nguyên nhân khiến xe ô tô bị xì hơi.

Nguyên nhân dẫn đến lốp xe bị xì hơi dù không cán phải đinh

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến xe bị xì lốp từ từ mà ban đầu ta không thể phát hiện được. Đầu tiên là có thể là do mép vành xe để lâu ngày bị han gỉ gây hở hoặc lớp sơn lót bị bong ra khiến giữa lốp và vành có khoảng hở làm hơi bị xì ra.

Việc han gỉ vành xe có thể xuất phát từ nhiều lý do nhưng đa số là từ việc xe đi trong những môi trường không thích hợp như môi trường ngập nước, gồ ghề, để xe nơi ẩm thấp. Hay bơm hơi xe quá căng hay quá ít cũng ảnh hưởng đến việc đi lại và ảnh hưởng tới vành xe.

Nguyên nhân thứ hai có thể là do vành xe bị méo khi va quệt hoặc lốp bị xước dập gây hở làm hơi thoát ra từ từ. Nhiều thợ sửa xe khi tháo lốp sửa chữa bảo dưỡng vành thì khi lắp lại thường không đúng kỹ thuật, không những khiến mép lốp bị rách và sẽ khiến cho vành sẽ hỏng trong thời gian ngắn dễ xì hơi.

Một số lưu ý cần phòng tránh khi lốp xe bị xì hơi

- Bơm lốp xe ô tô đúng áp suất: Khi bơm đúng áp suất thì sẽ khiến cho xe di chuyển êm hơn , giảm tiêu tốn xăng và an toàn khi đi đường.

- Cần phải lưu ý đến vành của xe: Khi sử dụng lốp không săm thì cần phải chú đen vành, lốp xe. Do nó có một lớp chất tự vá xe nên nếu xe đi với nhiều môi trường nhiều nước hay gần biển thì bạn nên chăm sóc bảo dưỡng xe thường xuyên.

- Cẩn thận khi vá bánh xe: Khi vá xe ở những tiệm không chuyên nghiệp thì họ thường sử dụng những vận nhọn để gỡ lốp ra.

- Điều này có thể làm rách, hở lốp và đòi hỏi thợ sửa chữa phải có chuyên môn cao để tìm đúng vị trí bị thủng và đảm bảo lốp được an toàn.

- Không nên tự vá tại nhà: Nhiều người cho rằng chỉ cần đổ dung dịch tự vá vào xe chỗ bị xì thì có thể bịt được chỗ xì. Nhưng theo những người có kinh nghiệm trong nghề thì khuyên là không nên sử dụng dung dịch tự vá. Nó có thể gây mòn lốp và bị oxi hóa.

Để tránh những tình trạng này cần phải đem xe đến các gara để kiểm tra xe, đồng thời bảo dưỡng xe như thay nhớt hoặc kiểm tra các tình trạng của xe đang gặp phải.

Theo Tạp chí GTVT

