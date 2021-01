Di chuyển trên những cung đường gập ghềnh, nhiều ổ gà không chỉ là cơn ác mông đối với các tài xế mà còn là thủ phạm khiến nhiều bộ phận của xe bị hao mòn.

Lốp xe

Đây là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, do đó chúng có thể bị phồng, rách, bẹp lốp nếu đi vào các đoạn đường xấu. Nguyên nhân là do lốp xe va chạm mạnh với các cạnh đá dăm, cạnh ổ gà với lực mạnh. Cú va chạm có thể làm rạn, nứt, rách bề mặt của lốp. Và các lốp mỏng dễ bị hỏng hơn các lốp béo. Để an toàn khi di chuyển, tài xế nên bơm xe theo tiêu chuẩn ghi sẵn trên mặt lốp và không để lốp quá non hoặc quá căng.

Lốp có thể bị phồng, rách, bẹp lốp nếu đi vào các đoạn đường xấu

Khu vực cụm bánh xe (la zăng, moay ơ…)

Đây là bộ phận chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai khi xe đi vào đoạn đường xóc. Một số hiện tượng như vành bị méo, vành bị vênh, moay ơ bị lỏng trục... Những thiệt hại này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận hành của xe và gây mất an toàn.

Hệ thống treo

Khi đi qua các đoạn đường xấu, hệ thống treo sẽ hấp thụ các xung động của mặt đường, giúp xe di chuyển nhẹ nhàng. Ngoài ra, chúng còn dùng để truyền lực và mô-men từ bánh xe lên khung hoặc vỏ xe, đảm bảo đúng động học bánh xe.

Khi di chuyển thường xuyên qua những cung đường xấu, hệ thống treo có thể gặp nhiều vấn đề như lỏng các khớp liên kết, hỏng thanh giảm chấn, thanh chống. Điều này làm giảm hiệu quả giảm xóc và gây thiệt hại trực tiếp tới nhiều bộ phận khác bên trong xe.

Khi đi qua các đoạn đường xấu, hệ thống treo sẽ hấp thụ các xung động của mặt đường, giúp xe di chuyển nhẹ nhàng



Hệ thống ống xả

Hệ thống này chạy dọc theo gầm xe, vì vậy chúng rất dễ bị va đập gây méo, thủng khi đi qua các bề mặt đường gồ ghề. Khi ống xả bị hỏng có thể xe gây ra tiếng ồn lớn, lâu ngày làm giảm hiệu suất của xe.

Điều này làm cho lượng lớn khí thải trong xe trào ra môi trường, gây ô nhiễm. Đôi khi còn xảy ra hiện tượng khí thải trào ngược vào bên trong cabin gây mùi khó chịu.

Hệ thống này chạy dọc theo gầm xe, vì vậy chúng rất dễ bị va đập gây méo, thủng khi đi qua các bề mặt đường gồ ghề



Thân xe

Khi di chuyển qua những cung đường xóc, các loại xe ôtô thân thấp sẽ có điểm lợi với biên độ giao động theo nhịp. Vì vậy, độ xung của xe thấp sẽ nhỏ hơn các mẫu xe gầm cao. Song nhược điểm của xe gầm thấp là mức độ va chạm, tổn thương khi đi vào đường xóc sẽ lớn hơn rất nhiều.

Một số bộ phận trên ôtô như gờ, cản xe cũng dễ bị hư hại khi gặp đường xóc, điều này làm mất giá trị thẩm mỹ của xe. Nếu vận hành xe gầm thấp bạn nên bình tĩnh xử lý, lái xe từ từ để hạn chế tối đa các va chạm không đáng có.

