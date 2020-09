Nhiều người thường đem xe đến các cơ sở sửa chữa để được bảo dưỡng. Tuy nhiên, có những công việc mà chủ xe có thể tự thực hiện tại nhà một cách dễ dàng.

Thay bộ lọc gió

Bộ lọc gió thường được lắp đặt ở dưới táp lô và dưới nắp ca-pô nhằm ngăn không cho bụi bẩn trong không khí đi vào khoang cabin và động cơ. Sau một thời gian dài sử dụng, bộ lọc gió có thể bị quá bẩn, khiến chúng hoạt động không hiệu quả.

Thay cần lọc gió giúp xe hoạt động ổn định hơn (Ảnh: Car from Japan)

Do đó, bạn nên tự vệ sinh hoặc thay mới chúng nếu cần theo các bước dưới đây:

- Sử dụng tuốc nơ vít tháo các ốc vít cố định vỏ ngoài bầu lọc gió ra (có hệ thống không cần dùng tuốc nơ vít mà chỉ cần dùng tay nạy chốt cố định).

- Lấy lọc gió cũ ra tiến hành vệ sinh khi thấy còn sử dụng được.

- Lấy bàn chải mềm chải sạch bụi bẩn bám vào lọc gió, rồi lấy máy hút bụi hút sạch lại một lần nữa và tiến hành lắp lọc gió trở về vị trí ban đầu.

Thay cần gạt nước

Đây cũng là một công việc đơn giản mà bất kì ai cũng có thể tự làm tại nhà. Nếu cần gạt nước đến hạn phải thay hoặc không bám sát vào bề mặt kính chắn gió hoặc xuất hiện các vệt sọc/ngang trên bề mặt kính thì bạn nên thay ngay lập tức.

Chủ xe cũng có thể tự thay cần gạt nước tại nhà (Ảnh: Car from Japan)

Bạn có thể tự tay thực hiện công việc này tại nhà và lưu ý một số điều sau đây:

- Xác định rõ chi tiết cần phải thay (thay mới tấm cao su nếu lưỡi gạt bị ăn mòn, thay thanh gạt/cần khi bị cong, vênh và thay toàn bộ nếu lực đẩy của lò xo bị yếu).

- Xác định rõ kiểu, loại và kích cỡ cần gạt nước sao cho phù hợp với xe.

- Chùi rửa kính chắn gió cũng như vệ sinh sạch sẽ vị trí cần lắp đặt cần gạt nước.

- Dùng khăn mềm để lau sạch toàn bộ vùng kính chắn gió.

- Lắp gạt nước mới vào và điều chỉnh tư thế nằm nghiêng trên bề mặt kính chắn.

Kiểm tra áp suất lốp xe

Việc duy trì áp suất lốp đúng rất cần thiết, giúp đảm bảo hiệu suất vận hành của lốp cũng như đảm bảo an toàn cho người lái. Lốp quá non hay quá căng đều ảnh hưởng đến tuổi thọ của lốp. Bạn nên tự kiểm tra áp suất lốp bằng đồng hồ đo áp suất.

Nếu nhận thấy áp suất lốp thấp hơn so với mức tiêu chuẩn được in trên khung cửa bên trái của tài xế, bạn nên bơm thêm để tránh trường hợp lốp bị non.

Kiểm tra áp suất lốp với đồng hồ đo áp suất (Ảnh: Gandrud Chevrolet)

Bảo dưỡng bình ắc-quy ô tô

Một trong những vấn đề mà bình ắc-quy hay gặp phải chính là việc các điện cực và cọc bình bị ăn mòn do quá trình oxy hóa.

Bạn có thể chà sạch các mảng bám trên các chuôi bằng cách sử dụng bàn chải đánh răng và hỗn hợp 3 muỗng canh banking soda và 1 muỗng nước ấm, sau đó lau lại bằng khăn ướt cho sạch hỗn hợp nói trên và lau khô bằng một chiếc khăn sạch.

Vệ sinh bình ắc-quy xe với bột baking soda (Ảnh: Gandrud Chevrolet)

