Khi di chuyển bằng ô tô cùng trẻ em, có một số lưu ý cần thiết sẽ giúp bé được an toàn và thoải mái hơn. Các bố mẹ cần lưu ý những điều này khi lái xe ô tô cùng với bé.

Vị trí an toàn của trẻ trên ô tô

Theo khuyến cáo từ của cục an toàn giao thông quốc gia Mỹ và Học viện nhi khoa Mỹ (AAP), trẻ em nặng dưới 36kg và cao dưới 1,45m nên được ngồi trên ghế riêng của mình thay vì chỗ ngồi bình thường của người lớn.

Cơ thể trẻ em vốn nhỏ bé trong khi dây an toàn trên ô tô vốn được thiết kế dành cho cơ thể người lớn. Để vị trí của trẻ luôn được cố định và an toàn nhất, bố mẹ nên đặt bé ngồi ở vị trí sau ghế phụ lái, trên ghế trẻ em phù hợp.

Bố mẹ cần lưu ý không nên để trẻ em một mình trên ô tô khi đang đóng kín cửa và không bật điều hoà

Lắp đặt ghế trẻ em đúng cách

Ghế trẻ em cần được hướng dẫn lắp đặt đúng cách để cố định vị trí trẻ an toàn. Bên cạnh việc đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, bố mẹ cũng cần lựa chọn mẫu ghế đạt các tiêu chuẩn về chất lượng.

Một trong những thương hiệu uy tín được nhiều gia đình Việt ưa dùng hiện nay là Joie - hãng ghế trẻ em đến từ Anh Quốc, tiên phong trong công nghệ i-size, đạt tiêu chuẩn an toàn Châu Âu, tiêu chuẩn an toàn ECE R44/04 của Liên Hợp Quốc và 10 giải thưởng uy tín toàn cầu khác.

Khi đặt bé ngồi một mình ở hàng ghế sau sẽ khiến bé dễ hoảng sợ và quấy khóc, khiến người lái mất tập trung. Nếu trường hợp chỉ có 1 người lớn đi cùng bé, bố mẹ có thể cho trẻ ngồi ở ghế phụ lái và xoay ngược ghế trẻ em lại, để tránh rủi ro áp lực túi khí ảnh hưởng nghiêm trọng đến bé trong trường hợp xảy ra va chạm.

Ghế trẻ em cần được hướng dẫn lắp đặt đúng cách để cố định vị trí trẻ an toàn

Luôn để những vật dụng cần thiết trong tầm với

Những vật dụng cần thiết cho trẻ nhỏ, bố mẹ phải đảm bảo luôn để trong tầm với: chăn mỏng, tã bỉm, quần áo, nước uống, đồ chơi… Các ngăn để đồ tiện lợi trên xe sẽ rất hữu ích, giúp bố mẹ nhanh chóng có được đồ dùng cần thiết cho trẻ.

Dán decal phản quang “Baby on board”

Miếng dán phản quang “Baby on Board” thường được gắn ở kính sau xe ô tô như một cách thông báo trên xe có trẻ em để các phương tiện giao thông khác lưu ý giữ khoảng cách an toàn. Trong những trường hợp tai nạn không mong muốn, đây sẽ là dấu hiệu cho những nhân viên y tế, cứu hộ phát hiện và cứu bé đầu tiên.

Miếng dán “Baby On Board” thường được làm từ vật liệu phản quang, trong đó, một chất liệu phản quang được ứng dụng nhiều trong giao thông chính là 3M™ Diamond Grade™ DG3.

Không bao giờ để trẻ một mình trên xe

Bố mẹ cần lưu ý không nên để trẻ em một mình trên ô tô khi đang đóng kín cửa và không bật điều hoà, đặc biệt trong thời tiết nóng bức tại Việt Nam. Ngoài nguy cơ ngộ độc khí CO, khi nhiệt độ trong xe tăng cao, nhiệt độ cơ thể trẻ nhỏ có thể tăng nhanh gấp 5 lần so với người trưởng thành, khiến bé bị ngộp, say nóng vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra, trẻ có thể nghịch ngợm di chuyển đến ghế lái và đạp nhầm vào chân ga, gạt cần số khiến xe lao ra đường.

Theo Cartimes

