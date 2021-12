Đỗ xe sát vào thành vỉa hè, đỗ xe một nửa lên vỉa hè hay đỗ xe dưới trời nắng nóng trong thời gian dài là một trong những kiểu...

Đỗ một nửa xe lên vỉa hè

Đỗ xe kiểu này sẽ làm cho áp lực dồn lên các lốp xe không đều, trong thời gian dài, sẽ bị biến dạng vì chỗ phù lốp sẽ không thể đàn hồi và trở lại hình dạng ban đầu. Từ đó, chỗ phù lốp sẽ giãn mỏng hơn ban đầu, thoái hóa cao su, dễ bị nổ lốp.

Những kiểu đỗ xe làm hỏng lốp xe mà bạn cần tránh

Đỗ xe dưới trời nắng nóng trong thời gian dài

Vào mùa hè, mặt đường nhựa thường rất nóng. Lốp xe lại thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với mặt đường nhựa. Khi đỗ xe dưới trời nắng nóng trong thời gian dài, áp suất lốp sẽ tăng lên, dễ gây ra hiện tượng nổ lốp.

Đỗ xe sát vào thành vỉa hè

Nhiều tài xế, đặc biệt là những tài xế mới, do non kinh nghiệm nên khi đỗ xe tại những đoạn đường hẹp, đông đúc, do muốn đỗ sát vào vỉa hè nhưng không căn chỉnh đúng, dẫn tới việc đỗ quá sát vào thành vỉa hè.

Việc đỗ xe quá sát khiến lốp sẽ bị cọ sát và phần thành vỉa hè, từ đó có thể bị làm lốp xe bị mỏng, bào mòn, khiến cho lốp xe dày mỏng không đều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nổ lốp và nguy hiểm khi xe tham gia giao thông.

Theo Lao động