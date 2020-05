Những lỗi tai hại khi 'lùi chuồng' ô tô hay gặp nhất nên biết để tránh

Lùi xe ô tô vào ‘chuồng’ là một kỹ năng lái xe không hề dơn giản tiềm ẩn nhiều nguy cơ va chạm, tai nạn nếu mắc sai lầm.

Theo các chuyên gia về ô tô, trong tất cả các bài học lái xe thì ‘lùi chuồng’ là một trong những kỹ năng khó nhất. Có rất nhiều người thường lúng túng về cách lùi xe vào chuồng như: Làm thế nào để lùi xe vào chuồng mà không bị đè vạch hoặc chéo xe; lúc nào nên giữ vô lăng sang phải, lúc nào trả lái sang trái… Vì thế rất dễ gặp phải những sai lầm đáng tiếc.

Quá tin tưởng vào công nghệ hỗ trợ

Với dòng xe hiện đại ngày nay, hầu hết các hãng đều trang bị công nghệ cảm biến lùi trên xe, tức là khi lùi xe vào chuồng nếu gần chạm vào đầu của xe sau thì nó sẽ phát ra tiếng kêu, giúp lái xe dừng lại kịp thời. Tuy nhiên, thực tế cảm biến chỉ phát ra tín hiệu khi thấy chướng ngại vật phía trước hoặc phía sau.

Thậm chí nó không phát ra tiếng kêu khi có vật đâm ngang. Do đó, nếu lái xe chủ quan quá tin tưởng vào cảm biến lùi được lắp trên xe, chị không tìm hiểu rõ nguyên lý hoạt động cũng như những hạn chế của nó nên đã xảy ra trường hợp trên. Do đó, theo nguyên tắc lùi xe an toàn, tuy có cảm biến lùi nhưng khi lùi chuồng, người lái cũng nên chú ý quan sát cẩn thận.

Khi lùi chuồng nếu mắc sai lầm sẽ rất dễ gây tai nạn. Ảnh: Danchoioto

Không nên chủ quan đo bằng mắt thường

Việc đỗ xe ghép song song mà trước sau đều đã có xe đỗ rồi rất khó. Trường hợp này đòi hỏi phải có kĩ thuật cũng như góc nhìn rộng. Bởi có thể xe vừa ra đỗ trước khi có xe đỗ phía trước và phía sau, chính vì vậy khoảng cách giữa các xe khá sát nhau.

Vì vậy nên xác định được khoảng cách. Một nguyên tắc là nơi đỗ xe phải có chiều dài hơn thân xe bạn tối thiểu 1,5 m. Nghĩa là đầu xe nên cách đuôi xe phía trước tầm 0,75 m, tương tự đuôi xe của tài xế cũng nên cách đầu xe phía sau khoảng 0,75 m.

Lái quá nhanh khi lùi vào chuồng

Một số tay lái mới lấy được bằng thường hay thể hiện tay lái của mình, lái quá nhanh khi lùi vào chuồng mà quên mất một nguyên tắc cơ bản, rằng số lùi là số khỏe nhất trong hộp số xe ô tô. Có nghĩa là khi thực hiện cùng lúc nhả côn và đạp ga thì số lùi sẽ hoạt động nhanh hơn số một. Bên cạnh đó, việc lùi xe vào chuồng thường hạn chế tầm quan sát, nên khi lái xe nhanh rất dễ gây nguy hiểm. Vì thế, khi lùi xe vào chuồng đạt hiệu quả nhất nên lùi một cách từ từ. Lái chậm là cách tốt nhất để xử lý kịp nếu xảy ra các tình huống không may.

Hai bánh vuông góc với vỉa hè

Nhiều tay lái mới, khi cho xe đỗ lên vỉa hè (nơi được phép dừng đỗ xe ô tô) thường có thói quen cho xe lùi như khi lùi vào chuồng ở địa hình bằng. Tức là cho hai bánh xe vuông góc với vỉa hè. Điều này khiến việc lùi vào chuồng gặp rất nhiều bất lợi, thậm chí có thể gây tai nạn nguy hiểm cho người lái cũng như những phương tiện tham gia giao thông khác.

Quên không để ý phía trước

Theo kinh nghiệm lái xe, đây là lỗi thường gặp với một số bác tài mới, khi lùi chỉ quan sát phía sau xe mà quên không thi thoảng quan sát về phía trước. Không quan sát phía trước có thể dễ gây ra va chạm do mũi xe đang có hướng tiến ra ngoài hay bất ngờ có người đi lại phía trước nên không kịp trở tay khi có tình huống xấu xảy ra.

Theo Vietq