Sự ngập tràn của những chiếc xe thể thao đa dụng chắc chắn khiến bạn bị choáng ngợp. Tuy nhiên, nếu lưu ý những yếu tố này, việc tìm ra chiếc SUV hoàn hảo cho bạn và gia đình sẽ dễ dàng hơn bạn tưởng.

Những lợi điểm vượt trội của dòng xe SUV

Có quá nhiều lựa chọn cho một chiếc xe thể thao đa dụng (SUV), sức hấp dẫn của dòng xe này đã liên tục được người dùng viết dài mãi danh sách lý do. Những điểm cộng nổi bật trong số đó là vị trí lái xe cao, hệ thống truyền động mạnh mẽ, không gian rộng rãi, cho phép nhiều người ngồi, đánh giá xếp hạng an toàn cao, tính thực dụng vượt trội so với sedan hoặc hatchback, đa dạng dòng xe địa hình hay đa dạng phiên bản hybrid hoặc chạy điện để khách hàng thỏa sức lựa chọn…

Xe SUV đang trở thành xu hướng

Cần phân biệt được các loại SUV khác nhau

Về cơ bản, dựa theo kích thước có thể phân loại thành các dòng xe SUV nhỏ gọn, trung bình và cỡ lớn. Trong đó, SUV cỡ nhỏ là lựa chọn yêu thích của những người trẻ độc thân;

SUV cỡ trung hoàn toàn thuyết phục các hộ gia đình bằng tính thiết thực và linh hoạt của nó; còn dòng SUV cỡ lớn sẽ phù hợp với mong muốn tận dụng hết không gian rộng rãi của một chiếc ô tô.

Tất tần tật những lưu ý khi chọn mua một chiếc SUV mới

Ngoài ra, bạn cũng cần phải tính đến yếu tố khí hậu nơi mình sinh sống và thói quen lái xe của bản thân. Nếu bạn sống ở những vùng đầy nắng thì không cần quá bận tâm đến những chi tiết như hệ thống truyền động. Tuy nhiên, nếu bạn ở Bắc Dakota hoặc Minnesota – những vùng băng tuyết kéo dài, bạn sẽ biết giá trị của hệ dẫn động bốn bánh.

Hầu hết các nhà sản xuất SUV đều mang đến cho người mua nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều mẫu xe chỉ dẫn động 2 bánh hoặc AWD, nhưng hầu hết đều cho phép bạn tùy chỉnh phương tiện của mình. Một số thậm chí còn cung cấp 4WD chính hãng.

Nói một cách dễ hiểu, hệ thống FWD hoặc RWD tập trung vào sự đơn giản và sẽ cung cấp vận tốc tốt nhất, làm cho những chiếc SUV trở thành lựa chọn rẻ nhất.

Còn AWD cải thiện độ bám đường và mang lại cảm giác an toàn hơn trên đường. Đó là lý do tại sao nó là lựa chọn tối ưu cho những người thường xuyên phải đối mặt với những con đường trơn trượt hoặc có tuyết.

Trong khi đó, hệ dẫn động 4x4 là hệ dẫn động lão luyện nhất trong việc xử lý các địa hình gồ ghề.

Xác định loại SUV nào phù hợp với bạn?

Giữa vô vàn những ưu điểm kể trên, bạn vẫn cần xác định chiếc SUV nào mới thực sự phù hợp với mong muốn của mình.

Một số mẫu dù nhận được vô vàn lời khen về hiệu suất, trải nghiệm lái xe thú vị, nhưng có thể sẽ không phù hợp với bạn nếu nó không đủ tính thực tế, đặc biệt nếu bạn đã có gia đình và mong muốn sử dụng chiếc xe cho cả nhà. Tương tự, nhiều mẫu xe tốt nhất cung cấp ba hàng ghế, nhưng điều này có thể là sự lãng phí nếu người sử dụng chỉ có bạn và người yêu.

Nếu bạn chỉ muốn chạy trong thành phố thì có lẽ một chiếc crossover nhỏ gọn như Mazda CX-30 sẽ phù hợp nhất với bạn. Trong khi những người thường xuyên đi chung xe với số người như cả đội bóng thường sẽ thích Kia Telluride hơn.

Nếu cắm trại là sở thích của bạn, thì Ford Explorer hoặc Jeep Grand Cherokee có thể là lựa chọn phù hợp. Ở phân khúc SUV địa hình hạng sang, Land Rover Range Rover được coi là “ông vua”. Ngoài ra, sức mạnh và sự sang trọng cũng kết hợp trong những con quái vật như BMW X7.

Bạn chỉ cần tự hỏi: "chiếc SUV nào phù hợp với sở thích và phong cách sống của mình?" Sau đó, kiểm tra ngân sách của bạn và từng bước rút gọn danh sách lựa chọn cho mình.

Khi chọn một chiếc SUV mới cần lưu ý điều gì?

Sau khi khoanh vùng mức giá và lối sống, thói quen sử dụng thì một điều nữa bạn cần tự đặt câu hỏi là “mình cần một chiếc SUV mới hay đã qua sử dụng?”.

Hầu hết các mẫu SUV phổ biến hiện đều có xếp hạng độ tin cậy cao hơn mức trung bình, tức là kể cả có lựa chọn một chiếc xe đã qua sử dụng vài năm thì chúng vẫn hoạt động xuất sắc.

Đi vào chi tiết hóa các mong muốn của bạn trên một chiếc SUV, bạn cần cân nhắc xem chiếc xe có đủ không gian mà mình muốn vì đây là một trong những lý do chính để mọi người chọn mua SUV. Hãy kiểm tra số liệu không gian chở hàng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của bạn.

Tuy nhiên, đừng bỏ qua phân khúc nhỏ gọn ngay cả khi bạn có gia đình năm người. Nhiều mẫu xe SUV được đề xuất nhiều nhất đến từ cuối phân khúc nhỏ bởi chúng đã chứng minh rằng lớn hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn.

“Nó có thoải mái không?” là câu hỏi tiếp theo bạn cần trả lời. Sự thoải mái chính là “vua” trong phân khúc này. Hãy đảm bảo có đủ chỗ ngồi đúng như mong muốn của bạn – cần có năm chỗ ngồi hoặc cần hàng ghế thứ ba.

Một trong những lý do khác SUV hút khách là bởi sức mạnh, vì vậy hãy xem xét “nó có đủ sức mạnh không?”. Đây là những loại xe lớn, ngay cả trong cấu hình nhỏ gọn nhất, do đó chúng khá nặng và cần nặng hơn một chút so với một chiếc xe tiêu chuẩn. Nếu có ý định sử dụng lực kéo nhiều, hãy xem mẫu xe bạn thích có được cung cấp động cơ diesel hay không.

Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy một số công nghệ hiện đại tốt nhất trong bất kỳ chiếc SUV nào, ngay cả khi chúng ở mức giá thấp. Xe SUV được xếp hạng an toàn cao đặc biệt vì chúng không tiết kiệm những thứ như phanh khẩn cấp tự động hoặc hỗ trợ giữ làn đường.

SUV có khoảng giá trải rộng từ bình dân đến cao cấp, với xuất phát điểm là những chiếc crossover và SUV thậm chí có giá dưới 20.000 USD (khoảng 450 triệu đồng).

Quân Hiếu (theo Carbuzz)

