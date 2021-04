Một chiếc ô tô dành cho gia đình “đích thực” phải thoả mãn rất nhiều yếu tố chỗ ngồi, tiện nghi, mức độ an toàn…

Không gian nội thất và số chỗ ngồi

Nếu gia đình bạn là gia đình trẻ, có dưới 4 thành viên thì nên ưu tiên lựa chọn những mẫu xe sedan 5 chỗ hoặc hatchback 5 chỗ nhỏ gọn, dễ di chuyển.

Không nên lựa chọn những chiếc xe có kích thước lớn vì chúng sẽ gây khó khăn trong việc di chuyển và bảo trì về sau.

Không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi sẽ giúp đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong gia đình. Ảnh: Mazda

Trong trường hợp gia đình bạn có đông người hoặc thường xuyên phải di chuyển xa như du lịch, dã ngoại thì những mẫu xe gầm cao, nhất là xe ôtô 7 chỗ là lựa chọn tối ưu. Không những chúng đảm bảo đủ chỗ ngồi cho tất cả các thành viên mà không gian chứa đồ đạc cũng vô cùng thoải mái.

Cốp xe và hàng ghế cuối

Một mẫu xe hoàn hảo phải đảm bảo cốp xe và hàng ghế cuối thật rộng rãi, có đủ không gian để thoải mái chứa đồ đạc, hành lý cho cả gia đình.

Bạn nên lựa chọn những chiếc xe có hàng ghế cuối có thể gập lại. Đây là cách giúp không gian trong xe rộng hơn và chứa được nhiều đồ hơn.

Với những gia đình trẻ nên ưu tiên lựa chọn những mẫu xe ôtô trẻ trung, dễ dàng di chuyển. Ảnh: KiamotorsVietNam

Độ cao gầm

Về gầm xe, đã là xe gia đình thì chọn một chiếc xe gầm cao sẽ được ưu tiên hơn hẳn. Một chiếc SUV hay crossover sẽ đa năng hơn rất nhiều so với một chiếc sedan hay compact vì có thể dễ dàng di chuyển khi lên xuống phà, đường nhiều ổ gà ổ voi, lội nước…

Tuy nhiên, nếu gia đình bạn có người lớn tuổi hay nhiều trẻ nhỏ, bạn nên ưu tiên chọn xe gầm thấp để thuận tiện khi lên xuống.

Trang bị an toàn

Đối với xe hơi, nhất là xe gia đình thì yếu tố an toàn luôn được chủ nhân đặt lên hàng đầu. Nhiều nhà sản xuất cũng lấy tiêu chí này để quảng bá sản phẩm của mình.

Các trang bị an toàn quan trọng nhất trên một chiếc xe ôtô phải kể đến là nhóm trang bị an toàn cơ bản gồm ABS, phân phối và trợ lực phanh, không mất lái kể cả khi bạn phanh gấp, giúp bạn kiểm soát hướng lái một cách dễ dàng. Hệ thống túi khí giúp bảo vệ người trong xe khi có va chạm. Hệ thống cân bằng điện tử giúp kiểm soát an toàn khi ôm cua.

Cuối cùng là hệ thống phanh tự động ở tốc độ thấp, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát hướng lực kéo, hỗ trợ đổ đèo.

Ngoài ra, sức mạnh của động cơ quyết định xe có leo dốc và chở nặng tốt hay không? Trong đó sức kéo đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi vừa tải nặng vừa leo dốc.

Tính năng tiện ích

Đối với xe ôtô gia đình, chúng ta nên lưu ý đến tính năng của xe trước khi quyết định mua. Bởi nhu cầu sử dụng của các thành viên trong gia đình là rất nhiều, ví dụ như: điều hòa, hộc chứa đồ, màn hình DVD…

Cao cấp hơn là hệ thống thông tin và giải trí trên xe, có thể có màn hình DVD kết nối AUX và USB. Nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng của gia đình được đáp ứng một cách tốt nhất, bạn hãy chịu khó lưu ý những chi tiết này trước khi mua xe nhé.

Động cơ cũng là một trong những yếu tố quyết định đến khả năng tiêu tốn nhiên liệu của xe. Ảnh: Ford

Mức tiết kiệm nhiên liệu

Khi “tậu” ôtô, bạn không chỉ chi tiền mua xe mà còn phải tốn một khoản không nhỏ để “nuôi” xe. Do đó, chúng ta nên ưu tiên lựa chọn những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu để giảm bớt chi phí về sau. Những mẫu xe thể thao có thể tăng tốc nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng rất tốn nhiên liệu. Xe có trọng lượng nhỏ thường tốn xăng ít hơn những xe có trọng lượng lớn.

Thương hiệu

Cuối cùng, thương hiệu là một yếu tố quan trọng trong việc mua ôtô nói chung. Các thương hiệu lâu năm thường sẽ có giá cao hơn các thương hiệu mới.

Do vậy, bạn cần tỉnh táo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, cân nhắc thật kỹ trước các mẫu xe thương hiệu mới.

Nếu sau này bạn không có nhu cầu sử dụng và muốn bán lại thì thương hiệu cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nó có thể giúp cho người bán dễ bán hơn và giữ giá hơn.

Theo Lao động

