Ngày nay với tốc độ phát triển của ngành kỹ thuật ôtô, các tính năng an toàn ngày càng nhiều chi tiết để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Túi khí

Tính năng quan trọng đầu tiên cần nhắc đến là túi khí. Khi xe xảy ra va chạm mạnh, túi khí sẽ được bung ra. Túi khí là chi tiết đảm bảo cho người sử dụng xe hạn chế được thương tổn.

Túi khí phía trước giúp cho người lái xe và hành khách ở cạnh ghế lái không bị va đạp vào các chi tiết trên xe. Túi khí ở hai bên sườn xe giúp hạn chế va đập của người sử dụng vào hai bên thành xe, giảm bớt chấn thương.

Đây là tính năng được thiết kế ngay từ ban đầu, không thể thêm vào như những tính năng an toàn khác. Ảnh: Việt Nguyễn

Đối với xe ôtô thông thường trang bị 2 túi khí ở phía trước. Ngày nay những xe có nhiều cải tiến, ngoài túi khí cho ghế lái và ghế phụ thì ghế hành khách cũng được trang bị. Số lượng túi khí được trang bị từ 4 đến 7 túi khí tùy theo từng thiết kế của xe.

Camera lùi

Camera lùi được trang bị giúp lái xe có tầm quan sát tốt hơn khi lùi xe ở những địa hình không thuận lợi, gara chật hẹp. Camera lùi hiệu quả hơn so với gương chiếu hậu vì bao quát được góc nhìn phía sau đuôi xe, góc chết mà gương chiếu hậu không soi tới được.

Camera lùi giúp giữ an toàn cho những người hay xe xung quanh khu vực lùi xe, mở rộng tầm quan sát cho người lái xe. Ảnh: Bình Long

Cảm biến cảnh báo va chạm

Với một số mẫu xe cao cấp được trang bị hệ thống cảm biến cảnh báo va chạm hay bên và đuôi xe. Cảm biến sẽ bắt đầu phát ra tiếng kêu khi khoảng cách với những chướng ngại vật hay vật cản xung quanh xe gần khoảng 500m để cảnh báo người lái xe.

Tính năng này đối với một số người là rất tốt nhưng đối với một số người thì nó mang lại cảm giác phiền phức. Ảnh: AFP

Thiết bị đôi khi gây rắc rối cho người sử dụng nếu đi vào khu vực kẹt xe, đông phương tiện qua lại, những âm thanh từ cảm biến làm người sử dụng khó chịu khi cứ liên tục kêu. Cảm biến cảnh báo va chạm trên một số mẫu xe cũng phát tín hiệu nhấp nháp trên gương chiếu hậu, cảnh báo cho lái xe biết có vật cản đang tiến đến gần ở phía bên trái hoặc phải.

Hệ thống cân bằng điện tử ESP

Hầu hết các mẫu xe cao cấp đều được trang bị tính năng cân bằng điện tử cho xe. Hệ thống giúp xe ổn định khi vận hành, phanh xe gấp, vào cua…

Hệ thống bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống ASR với vai trò chống hiện tượng trượt quay các bánh xe. Giúp cho ngưới lái xe kiểm soát, tối ưa hóa độ an toàn khi di chuyển, kể cả trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Dây đai an toàn

Ngoài ra, dây đai an toàn cũng là chi tiết người mua xe cần quan tâm. Nhiều người nghĩ dây đai an toàn là chi tiết nhỏ cả về kích thước lẫn giá trị. Và hầu hết bất cứ một chiếc xe ô tô của hãng nào cũng được trang bị. Dù vậy, nhưng đây cũng là tính năng cần được ghi nhớ không chỉ khi lựa chọn mua xe mà cả việc phải nhớ lên xe cài dây an toàn mới được vận hành xe.

Vì là chi tiết nhỏ nên nhiều người quên đi rằng nếu không có dây an toàn, khi xảy ra va chạm bạn sẽ bị quán tính lôi đi và gây chấn thương nặng vì túi khi chưa kịp mở. Ảnh: Nguyễn Phong

Khi xảy ra va chạm nếu thắt dây an toàn, người sử dụng sẽ được cố định vào ghế, trong khoảng thời gian này túi khí mới có thể phát huy tác dụng.

Khi mua xe, cần nghiên cứu tìm hiểu từng mẫu xe có cùng tầm giá muốn chọn mua xem có đáp ứng đủ các tính năng an toàn bạn muốn sở hữu hay không. Hoặc những mẫu xe bạn ưng ý nhưng chưa có đủ tính năng an toàn bạn muốn có thì có thể cân nhắc đến phương án thêm hoặc bớt các tính năng này.

