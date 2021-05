Hiện tại, hầu hết các mẫu xe gầm cao 7 chỗ có giá bán khoảng 1 tỷ đồng tại Việt Nam đều được trang bị gói an toàn chủ động.

Hyundai SantaFe 2021 là mẫu xe mới nhất được trang bị gói an toàn chủ động tại Việt Nam

Ở phân khúc xe gầm cao 7 chỗ trong tầm giá 1 tỷ đồng, Hyundai SantaFe 2021 vừa ra mắt là mẫu xe tiếp theo được trang bị gói an toàn chủ động/ hệ thống hỗ trợ người lái tại Việt Nam.

Như vậy, còn tương đối ít mẫu xe thuộc phân khúc không được trang bị gói này, như: Chevrolet Trailblazer, Nissan X-Trail hay Isuzu mU-X.

Gói an toàn chủ động/ hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm nhiều công nghệ nhằm hỗ trợ người lái điều khiển ô tô một cách an toàn hơn, giúp giảm thiểu tai nạn giao thông.

Cách đây khoảng 1 năm, rất ít ô tô tại Việt Nam có được những gói trang bị này. Nhưng hiện nay, không chỉ ô tô 7 chỗ gầm cao mà một số mẫu xe 5 chỗ cũng đã có được những công nghệ tiên tiến này.

Tuy nhiên các gói trang bị an toàn của từng mẫu xe cũng có sự khác nhau về số lượng trang bị cũng như giá trị mà nó mang lại. Dưới đây là bảng so sánh về sự khác nhau của các gói trang bị an toàn trên một số mẫu xe gầm cao 7 chỗ tại Việt Nam:

Gói trang bị an toàn trên các mẫu xe gầm cao 7 chỗ tại Việt Nam Mẫu xe Công nghệ trong gói trang bị an toàn/ hỗ trợ người lái Hyundai SantaFe - Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) - Đèn pha thích ứng (AHB) - Hệ thống giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù (BVM & BCA) - Hệ thống phòng tránh va chạm với người đi bộ - Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Kia Sorento - Camera 360 - Cảnh báo điểm mù bằng hình ảnh (BVM) - Cảnh báo và hỗ trợ va chạm phía trước (FCA) - Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) - Điều khiển hành trình thông minh Toyota Fortuner - Cảnh báo tiền va chạm (PCS) - Cảnh báo chệch làn đường (LDA) - Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) Mazda CX-8 - Hệ thống đèn thích ứng thông minh (ALH) - Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) - Cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn (LDW & LAS) - Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (trước và sau) - Hỗ trợ phanh thông minh (SBS) - Điều khiển hành trình tích hợp radar (MRCC) - Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung (DAA) Ford Everest - Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động - Hệ thống phanh khẩn cấp chủ động - Hệ thống cảnh báo va chạm - Cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo xe cắt ngang - Hệ thống kiểm soát tốc độ tự động - Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường Nissan Terra - Tự động phanh khẩn cấp - Cảnh báo chệch làn đường - Cảnh báo điểm mù - Kiểm soát hành trình thích ứng Mitsubishi Outlander - Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) - Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) - Hệ thống hỗ trợ chuyển làn (LCA) - Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) Mitsubishi Pajero Sport - Cảnh báo điểm mù (BSW) - Hỗ trợ chuyển làn (LCA) - Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) - Chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) - Ga tự động thích ứng (ACC) - Cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) Honda CR-V - Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) - Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB) - Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) - Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM) - Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) Peugeot 5008 - Cảnh báo điểm mù - Cảnh báo lệch làn đường - Cảnh báo người lái mất tập trung

Nhìn chung, các thế hệ mới nhất của những mẫu xe gầm cao 7 chỗ tại Việt Nam hầu như đều có sự xuất hiện của gói an toàn chủ động/ hỗ trợ người lái. Khi còn ít mẫu xe có những trang bị này, gói an toàn chủ động/ công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến được xem như "át chủ bài" để thu hút khách hàng thế nhưng với tình hình thực tế giờ đây không còn được xem là thứ "vũ khí" tạo ra sự khác biệt.

Bên cạnh đó, cũng có thể thấy, các hãng xe tại Việt Nam bên cạnh mẫu mã, trang bị, công nghệ cũng đang rất chú trọng đến nâng cao trải nghiệm khách hàng về mặt an toàn.

Theo Báo Giao thông

