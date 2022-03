Theo các chuyên gia, chị em phụ nữ hoàn toàn có thể lái xe an toàn không kém gì đấng mày râu nếu chú ý và khắc phục một số điều dưới đây.

Phụ nữ thường có sức khoẻ, phản xạ và khả năng cảm nhận không gian 3 chiều thua thiệt hơn so với đàn ông. Do đó, "phái yếu" cũng thường bị đánh đồng là lái xe "ẩu" và kém an toàn.

Thực tế, có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra với nguyên nhân "giời ơi đất hỡi" đến từ các nữ tài xế như nhầm chân ga, không kịp đạp phanh, mải buôn điện thoại hay không căn được đường,...

Bên cạnh nhiều chị em lái xe rất cẩn thận thì vẫn còn một số người khá chủ quan và ẩu khi cầm vô lăng.

Theo các chuyên gia về lái xe an toàn, bên cạnh nhiều chị em lái xe rất cẩn thận thì không ít người vẫn tỏ ra chủ quan và không tuân thủ những quy tắc cơ bản khi cầm vô-lăng. Do vậy, lái xe nói chung và phụ nữ nói riêng cần xây dựng cho mình một số nguyên tắc riêng.

Dưới đây là một số lưu ý để phụ nữ lái xe được an tâm, an toàn hơn:

1. Tuyệt đối không đi giày cao gót khi lái xe

Giày cao gót là vật dụng không thể thiếu với nhiều chị em, tuy nhiên đây lại là mối nguy hiểm khi sử dụng để lái xe. Giày cao gót không chỉ ảnh hưởng đến thao tác xoay cổ chân chuyển từ ga-phanh mà dùng lâu khi lái xe còn khiến chân bị cấn dẫn đến mỏi chân, phản xạ kém và trong một vài tình huống nguy cấp đế giày còn có thể bị kẹt vào chân ga rất nguy hiểm.

Giày cao gót là vật dụng không thể thiếu của nhiều chị em, tuy vậy đây lại là mối nguy lớn khi lái xe.

Theo các chuyên gia, đi giày thể thao ôm chân, các loại giày đế thấp hoặc dép xăng-đan là phù hợp nhất khi lái xe. Những loại giày đế cao, đế quá to, mõm dài hoặc dép kiểu xỏ ngón không nên sử dụng khi lái xe vì sẽ làm ảnh hưởng đến độ chính xác của bàn chân.

Với những người bắt buộc phải sử dụng giày cao gót cho công việc, hãy luôn để một đôi giày thể thao vừa vặn trên xe để thay ra và sử dụng mỗi khi cầm lái.

2. Nhớ chỉnh ghế, chỉnh gương, hạ phanh tay trước khi khởi hành

Một tài xế dù mới hay đã có kinh nghiệm, trước khi cầm vô lăng thì việc quan trọng nhất là phải điều chỉnh ghế ngồi sao cho phù hợp với bản thân để có một vị trí thoải mái nhất, qua đó có thể xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra trên đường. Tuy vậy, điều này thường không được giới nữ để ý trước khi cho xe di chuyển.

Các chuyên gia khuyên rằng, ngay sau khi ngồi vào vị trí ghế lái, bạn cần điều chỉnh độ xa gần, cao thấp của ghế và vô lăng sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Đối với xe số sàn, dùng chân trái đạp hết côn mà vẫn thoải mái, không quá co và không quá duỗi là vừa.

Vị trí ngồi phù hợp sẽ giúp việc lái xe trở nên an toàn hơn. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, nhiều chị em không để ý đến vị trí các gương chiếu hậu trước khi lái xe, dẫn tới tình trạng xe đi trên đường mà gương hai bên vẫn chưa mở ra. Lái xe cũng chú ý điều chỉnh cả gương chiếu hậu bên trong xe phù hợp với tầm mắt để có thể có góc quan sát tốt nhất.

Một điều nhỏ nữa các chị em cần lưu ý là nhớ hạ phanh tay trước khi cho xe di chuyển. Nhiều người đãng trí quên thao tác này dẫn tới chiếc xe "đi" luôn cả bộ phanh, không chỉ gây tốn kém mà còn rất nguy hiểm.

3. Không dùng điện thoại khi đang lái xe

Việc dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe là điều không được làm và có thể bị cảnh sát giao thông xử phạt nặng. Tuy vậy, nhiều chị em thường xuyên vừa lái xe vừa nhắn tin hoặc buôn điện thoại say sưa dẫn đến mất tập trung, khó phản ứng kịp thời với những tình huống nguy hiểm.

Dùng tay sử dụng điện thoại khi lái ô tô có thể bị phạt đến 2 triệu đồng. Hơn nữa, đây là hành vi gây mất tập trung và nguy cơ cao dẫn tới tai nạn. (Ảnh minh hoạ)

Khi lái xe, các nữ tài xế cũng không nên bật phim hoặc video trên xe vì sẽ rất dễ khiến bạn xao nhãng, mất tập trung cho việc điều khiển xe. Hãy luôn nhìn đường và quan sát thay vì thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc điện thoại hay màn hình trên ô tô của mình.

4. Đi chậm, đúng làn đường

Đối với các tài xế mới thì việc cảm nhận chân côn, phanh và ga chưa được hoàn toàn chính xác và có thể điều khiển theo ý muốn. Vì vậy, bạn nên đi chậm, bình tĩnh để làm quen và cảm nhận chân côn, ga, phanh.

Không đạp thốc ga khi cầm lái vì có thể bạn không làm chủ được sức mạnh của xe khi tăng tốc khiến xe lao đi mất kiểm soát. Điều này cũng rất dễ tạo ra những tình huống khó xử lý và có khả năng gây ra tai nạn đáng tiếc.

Và nên nhớ, luôn đi đúng làn đường, phần đường của mình. Nếu đi chậm, bạn nên chuyển sang đi các làn đường phía bên phải để tránh gây cản trở cho các phương tiện khác.

5. Luôn giữ khoảng cách an toàn

Đối với những nữ tài xế, nhất là lái mới thì việc căn (ước lượng) khoảng cách từ đầu hay đuôi xe tới vật cản, phương tiện trên đường... là điều có nhiều khó khăn.

Vì vậy, khi tham gia lưu thông trên đường hay đỗ xe, lùi xe, các chị em nên cho xe dừng/đỗ xa (đỗ non) hơn bình thường một chút để tránh những va chạm không đáng có.

Đồng thời, hãy giữ khoảng cách đối với các xe phía trước để có nhiều thời gian xử lý hơn trong trường hợp tình huống bất ngờ xảy ra.

Và cuối cùng, các chuyên gia luôn khuyên chị em lái xe là hãy tập trung quan sát đường và phương tiện khác. Hạn chế tối đa làm những việc không liên quan đến lái xe như ngắm nhìn đường phố, buôn chuyện hay soi gương, trang điểm khi đi đường.

Nguyễn Hoàng

