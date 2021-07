Từ ngày 1 - 31/7/2021, Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 30 triệu đồng dành cho Vios G CVT, 20 triệu đồng cho Vios E CVT và E MT.

Với gói hỗ trợ này, chi phí sở hữu Vios trở nên rất hấp dẫn và cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B hiện nay.

Cũng trong tháng 7/2021, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam còn hỗ trợ khách hàng mua xe Vios, với lãi suất ưu đãi cố định trong 6 tháng đầu chỉ 2,99%/năm. Chỉ cần số tiền thanh toán ban đầu từ 95 triệu đồng và số tiền thanh toán hàng tháng từ 4 triệu đồng (trong 6 tháng đầu), khách hàng đã có thể sở hữu xe Vios.

Tiện ích tối ưu

Cuối tháng 2/2021, Toyota Việt Nam đã giới thiệu Vios 2021 mới, với nhiều nâng cấp được đánh giá cao. Chính vì vậy, mặc dù thị trường ô tô Việt Nam bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid-19, Vios vẫn chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng. Tháng 5/2021, mẫu xe này đạt doanh số 1.789 chiếc, giữ vị trí số 1 phân khúc sedan hạng B.

Vừa mua chiếc Vios E CVT dùng để đi làm hàng ngày, anh Cao Minh Huân (Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, hàng ngày anh phải sang cửa hàng tận Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội để làm việc. Tuy nhiên, do làm kinh doanh, nên không ngồi yên một chỗ mà đi lại rất nhiều, nhất là ngoại tỉnh. Đã sử dụng qua một đời xe, nhưng lần này anh quyết định lựa chọn Vios, vì sự tối ưu của mẫu xe này.

Theo anh Huân, “Nội thất Vios không hào nhoáng nhưng rộng rãi, thoáng đãng và hội tụ mọi tính năng cần thiết, phù hợp cho người lái xe thường xuyên như tôi. Trước tiên, nói về kích thước cửa trước và sau của Vios khá lớn, điều này giúp cho việc ra vào xe khá dễ dàng, thuận lợi nhất là với những người to cao. Mặt sàn hàng ghế sau xe phẳng, không có gờ nhô cao như các mẫu xe hạng B khác, tạo nên khoảng để chân cho người ngồi giữa ở hàng ghế thứ 2 thoải mái và rộng rãi. Đây là những ưu điểm lớn trong thiết kế một mẫu sedan hạng B, vốn có kích thức nhỏ gọn. Vios 2021 là mẫu xe hạng B tiên phong có tựa tay và khay để cốc cho hàng ghế thứ 2, tựa đầu cho người ngồi giữa hàng ghế thứ 2 có thể điều chỉnh được, đi kèm dây đai an toàn 3 điểm”.

Anh Huân chia sẻ thêm, “Điều hòa của Vios thì khỏi chê. Với nhiệt độ mùa hè thường xuyên ở mức 40 độ C như hiện nay, lái xe trên đường, mới thấy được giá trị hệ thống làm mát của Vios. Có thể khẳng định, điều hòa của Vios cho khả năng làm lạnh nhanh, mát sâu nhất phân khúc với luồng không khí dễ chịu. Trong một thử nghiệm, sau 5 phút mở điều hòa thì nhiệt độ tại cửa gió trung tâm của Vios chỉ là 2,1 độ C, trong khi hai mẫu xe cùng phân khúc là từ 4 độ C. Kéo theo đó, nhiệt độ tại hàng ghế phía trước với mẫu xe của Toyota là 25,8 độ C, trong khi sản phẩm cạnh tranh đều trên 27 độ C. Mức chênh lệch trên 2 độ C này là khác biệt đủ lớn để người dùng thấy rằng Vios cho khả năng làm lạnh nhanh và mát sâu”.

Anh Huân đánh giá, dù không có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai nhưng nhờ tối ưu luồng khí lưu thông và khoang hành khách mà vị trí phía sau trên Toyota Vios cũng mang lại cảm giác dễ chịu. Tiếp tục bài kiểm tra mở điều hòa sau 10 phút, nhiệt độ hàng ghế thứ hai trên mẫu xe của Toyota là 23,4 độ C, thấp hơn 1 độ C so với mẫu xe cùng phân khúc.

Những điểm cộng khác

Vios còn có những ưu điểm lớn khác, đó là có khả năng tăng tốc hàng đầu phân khúc. Thử nghiệm trên đường bằng phẳng, khi đạp hết ga, cho xe tăng tốc từ 0 lên 60 km/h chỉ hết 7,54 giây. Chạy ở tốc độ cao, xe vận hành tin cậy và ấn tượng nhờ khối động cơ xăng 1.5L, cho công suất tối đa 107 mã lực. Động cơ êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt khung xe Vios khá cứng vững và cách âm tốt mang đến cảm giác yên tâm, tự tin khi lái.

Một ưu điểm lớn với Vios là phanh xe an toàn hơn hẳn. Thử nghiệm phanh của Vios 2021 cho thấy, đang chạy ở tốc độ 60 km/h đạp phanh, xe dừng lại sau quãng đường 11,7m, trong khi với nhiều đối thủ cùng phân khúc đều từ 12,2 m trở lên.

Với lần nâng cấp này, tất cả các phiên bản Vios 2021 đều được bổ sung một số tính năng an toàn tiện nghi như: hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) trên Vios GR-S, G-CVT và E-CVT; tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ trên Vios G-CVT; đèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng tự động bật, tắt và hệ thống mã hóa khóa động cơ trên Vios E-CVT; cảm biến sau hỗ trợ người lái trên Vios E-MT khi lùi xe trong không gian hẹp. Vios 2021 đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Có thể nói Vios là mẫu xe được đánh giá cao về chất lượng, sự bền bỉ, đáng tin cậy trong khi chi phí bảo dưỡng thấp. Đây cũng là lý do khiến Vios thường xuyên là mẫu xe bán chạy nhất và giữ kỷ lục tại thị trường Việt Nam, với doanh số tích lũy hơn 180.000 chiếc.

Minh Ngọc