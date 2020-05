Ưu điểm nổi bật của xe Tucson máy dầu

Động cơ êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, trang bị tiện nghi… là những ưu điểm đáng giá của dòng xe Tucson phiên bản máy dầu.

Động cơ êm ái, không gây ồn

Tiếng ồn động cơ là vấn đề gây phân vân cho rất nhiều người khi quyết định mua xe. Với xe Tucson máy dầu thì khâu xử lý tiếng ồn được thực hiện ổn. Mở cửa và ngồi vào xe nổ máy, gần như người lái sẽ không cảm nhận thấy tiếng ồn động cơ. Tuy nhiên những người tinh ý hơn một chút có thể cảm nhận được một ít độ rung của xe khi cầm vào vô lăng, đây là đặc điểm đặc trưng của xe máy dầu.

Thời điểm xe lăn bánh ở cấp số 1 thì có thể cảm nhận được tiếng máy dầu gõ đặc trưng nhưng âm thanh này cũng rất nhỏ và chỉ có tài xế mới có thể nghe thấy. Khi cho thêm một chút âm nhạc thì bạn hoàn toàn có thể tận hưởng chuyến đi của mình hoặc tranh thủ chợp mắt ở vị trí hành khách mà không phải để tâm đến tiếng ồn khó chịu của động cơ.

Tiết kiệm nhiên liệu

Một ưu điểm khác của xe Tucson máy dầu là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Ở phiên bản mới, thay đổi đáng giá nhất trên Hyundai Tucson máy dầu nằm ở hộp số, được nâng cấp từ loại 6 cấp số lên loại 8 cấp hoàn toàn mới. Điều này giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn so với các phiên bản tiền nhiệm.

Còn trong điều kiện chạy xe ở thành phố, Tucson máy dầu tiêu thụ tối đa chỉ khoảng 10 lít/ 100 km, đây là khoảng chênh lệch lớn so với xe sử dụng động cơ xăng, thường phải tiêu hao từ 11 - 15 lít/ 100 km tùy vào điều kiện đường sá.

Chưa kế đến giá dầu hiện nay tại Việt Nam rẻ hơn đáng kể so với xăng, do vậy chi phí vận hành của xe Tucson máy dầu cũng sẽ rẻ hơn nhiều so với phiên bản máy xăng.

Khả năng vận hành ưu việt

Động cơ dầu trên Tucson máy dầu là loại 2.0 có công suất 185 mã lực tại 4.000 vòng/phút, momen xoắn cực đại đạt 400 Nm 1.750 - 2.750 vòng/phút, đi kèm là hộp số tự động đã được Hyundai nâng cấp.

Phiên bản máy dầu cũng được trang bị hệ thống Drive Mode với 3 chế độ Eco, Normal, Sport mang đến những trải nghiệm khác nhau:

Chế độ Eco và Normal: Hai chế độ này trên Tucson máy dầu khá tương đồng, giúp người lái cảm nhận được sự êm ái, nhẹ nhàng, chuyển số ở ngưỡng tua máy thấp nhằm tạo cảm giác mượt mà. Đồng thời hai chế độ vận hành này sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu khá đáng kể khi vận hành trong điều kiện thành phố đô thị đông đúc.

Chế độ Sport: Mang đến cho xe khả năng tăng tốc ấn tượng cũng như tạo ra cảm giác yên tâm khi vượt xe ở đường trường, thích hợp với những chuyến đi dài, di chuyển xa.

Khả năng đi đường đèo dốc của Hyundai Tuson bản máy dầu cũng rất ấn tượng. Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Tucson máy dầu là động cơ Diesel R 2.0L áp dụng công nghệ van biến thiên điều khiển điện tử eVGT kết hợp phun nhiên liệu trực tiếp CRDi cho công suất tối đa 185 mã lực tại 4.000 vòng/phút cùng mô men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.750 - 2.750 vòng/phút. Khi chạy lên dốc bạn sẽ cảm nhận được điều đó qua chân ga, đạp ga đến đâu thì xe tăng tốc đến đó, không hề có hiện tượng ì ạch như phiên bản máy xăng.

Các tính năng an toàn

Bạn có thể yên tâm với hàng loạt các công nghệ an toàn được Hyundai trang bị trên phiên bản Tucson máy dầu bản đặc biệt:

- Chống bó cứng phanh ABS

- Cân bằng điện tử ESC

- Khởi hành ngang dốc HAC

- Hỗ trợ xuống dốc DBC

- Phanh khẩn cấp BA,…

- Hệ thống 6 túi khí: 2 túi khí trước, 2 túi khí hông cho người lái và người ngồi kế bên cùng 2 túi khí rèm toàn thân xe.

Trang bị tiện nghi



Nội thất bên trong Hyundai Tucson cũng có thay đổi thiết kế, dễ nhận thấy nhất là cụm màn hình giải trí AVN 8 inch được sắp xếp tách rời chứ không nằm trong cụm thống nhất như trên phiên bản trước. Đặc biệt ở chỗ màn hình trên Tucson có thể kết nối với Iphone thông qua “Apple Car Play” để có thể “nói chuyện” với xe thông qua “siri”. Đây là một tính năng mới mà nhiều người đánh giá cao.

Các tính năng cao cấp vẫn có mặt như hệ thống phanh tay điện tử với Auto Hold, cửa sổ trời Panorama, hai ghế trước chỉnh điện, nút bấm khởi động, chìa khóa thông minh, điều hòa tự động 2 vùng... Ngoài ra, chất liệu da ghế cũng được cải thiện tốt hơn phiên bản cũ.

