Dự báo cho thấy tỉ lệ người sử dụng xe máy có xu hướng tăng lên, từ mức 57% năm 2019 lên 71% năm 2030. Đây sẽ là một tỉ lệ cao nhất thế giới.

Số người dùng xe máy tại Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thập kỷ này. Ảnh: Lam Anh

Báo cáo "Chiến lược phát triển an toàn giao thông xe máy đến năm 2025, tầm nhìn 2030" của nhóm nghiên cứu do TS. Nguyễn Hữu Đức chủ trì cùng các cộng sự, là một hợp phần của dự án khoa học nhằm xây dựng “Chiến lược phát triển an toàn giao thông xe máy đến năm 2025, tầm nhìn 2030”, do Vụ ATGT (Bộ GTVT) làm chủ dự án.

Trong báo cáo này, nhóm nghiên cứu gồm 7 thành viên là các nhà khoa học, gồm cả một nghiên cứu viên người Nhật Bản, đã đưa ra các số liệu liên quan đến 3 nội dung cần dự báo, gồm: Mức độ tăng trường xe máy; Số người sử dụng xe máy; Rủi ro TNGT liên quan đến xe máy.

Nghiên cứu dùng các dữ liệu trong quá khứ và dữ liệu kinh tế - xã hội tương lai để dự báo giao thông xe máy trong tương lai với các công cụ toán học trong lý thuyết xác suất thống kê, như thuật toán hồi quy đa biến.

Về nguyên tắc, tổng số dân đang sống từ 16 tuổi trở lên, chính là giới hạn trên của số người sử dụng xe máy và số tăng trong năm của họ có thể coi một cách hợp lý là số tăng về nhu cầu cấp GPLX.

Nghiên cứu cũng tính cả số lượng xe máy điện, bằng các thống kê dữ liệu gồm xe máy điện từ năm 2015 trở đi.

Dự báo về số lượng người sử dụng xe máy (từ 16 tuổi trở lên) so với dân số đến năm 2030 Năm Dân số (người) Số xe lưu hành (chiếc) Số dân từ 16 tuổi trở lên (người) Số người dùng xe máy (người) Số giấy phép lái xe được cấp Tỷ lệ người dùng xe máy so với số dân trên 16 tuổi 2019 95.387.000 40.779.947 71.697.000 41.534.000 36.667.000 57,93% 2020 96.302.000 43.034.118 72.441.000 44.040.000 37.396.000 60,79% 2021 97.188.000 45.142.457 73.197.000 44.006.000 38.128.000 60,12% 2022 97.981.000 47.198.973 73.954.000 45.715.000 38.854.000 61,82% 2023 98.683.000 49.139.880 74.712.000 47.374.000 39.575.000 63,41% 2024 99.306.000 50.992.489 75.478.000 48.712.000 40.301.000 64,54% 2025 99.929.000 52.903.603 76.258.000 50.160.000 41.037.000 65,78% 2026 100.545.000 54.857.432 77.043.000 52.129.000 41.780.000 67,66% 2027 101.139.000 56.834.134 77.819.000 52.755.000 42.515.000 67,79% 2028 101.735.000 58.873.485 78.603.000 55.077.000 43.262.000 70,07% 2029 102.321.000 60.963.494 79.383.000 56.483.000 44.012.000 71,15% 2030 102.886.000 63.076.485 80.164.000 57.147.000 44.773.000 71,29%

Theo nghiên cứu, có một số người không dùng xe máy và một số người không lấy GPLX, nhưng số lượng không nhiều.

Theo Luật Giao thông đường bộ, mọi người dân từ 16 tuổi trở lên có thể sử dụng xe máy (dưới 50cc) và phải có GPLX khi đủ 18 tuổi để được phép lái xe từ 50cc trở lên.

Số liệu dự báo cho thấy tỷ lệ người sử dụng xe máy có xu hướng tăng lên, từ mức 57% năm 2019 lên hơn 71% năm 2030.

Nghiên cứu nêu nhận định, chắc chắn đây là một trong các tỷ lệ cao trên thế giới.

Tỷ lệ này còn cao hơn nữa nếu chỉ tính số người từ 18 tuổi trở lên, là tuổi được sử dụng xe máy (trên 50cc) theo Luật Giao thông đường bộ.

Những số liệu này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định kế hoạch, chính sách liên quan như kế hoạch đào tạo lái xe, quản lý người lái…trong thập kỷ này.

Theo Báo Giao thông

Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!