Liên tiếp ghi những con số ấn tượng về doanh số bán hàng ở tất cả các phân khúc tham gia, VinFast dang khẳng định vị thế dẫn đầu của ô tô thương hiệu Việt.

Theo báo cáo doanh số mới nhất, VinFast đã bán được tổng cộng 4.040 xe trong tháng 11/2020. Kết quả ấn tượng này đã đưa lũy kế trong 5 tháng cuối năm của VinFast (từ tháng 7 đến tháng 11) lên con số 14.417 xe, cán mốc doanh số hơn 30.000 xe bán ra sau chưa đầy 18 tháng chính thức gia nhập thị trường với chỉ 3 mẫu xe (chưa bao gồm VinFast President do là phiên bản giới hạn chỉ sản xuất 500 chiếc).

Đây là điều chưa từng có tiền lệ, bởi ngay cả những hãng xe tên tuổi dù “làm mưa làm gió” trên thị trường quốc tế nhưng trong những năm đầu vẫn phải chật vật chinh phục khách Việt. Theo các chuyên gia ô tô, tốc độ tăng trưởng thần kỳ của VinFast là điều không khó để lý giải.

Đột phá bằng chất lượng xe đẳng cấp với nhiều ưu đãi

Nhắc đến ô tô VinFast, ấn tượng đầu tiên là chất lượng. Từ Fadil - “ông vua mới” của phân khúc A, đến hai dòng Lux ở phân khúc sedan và SUV hạng E, ô tô thương hiệu Việt đều vượt trội hơn hẳn các đối thủ.

5 tháng liên tiếp giữ vững phong độ, bỏ xa “á quân” phân khúc sedan hạng sang, Lux A2.0 được giới chuyên gia đánh giá là một “cỗ máy lái tuyệt vời”. Không chỉ mang thiết kế với tính nhận diện cao đầy lịch lãm, sedan nhà VinFast còn sở hữu nền tảng khung gầm của BMW, trang bị dẫn động cầu sau, hộp số ZF 8 cấp giúp xe có độ vọt nhưng vẫn đảm bảo sự mượt mà, vào cua ổn định ở tốc độ cao.

Không phần kém cạnh, Lux SA2.0 cũng liên tục bứt phá về doanh số, trụ vững ngôi vương phân khúc SUV hạng sang. Đặc biệt, trong tháng 9/2020, mẫu SUV của VinFast còn trở thành đại diện của phân khúc này góp mặt vào top 10 ô tô bán chạy nhất thị trường.

Xe sử dụng khung gầm và động cơ của BMW X5, được các chuyên gia hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô thế giới tinh chỉnh cho phù hợp với thị hiếu của người Việt và đặc thù giao thông tại Việt Nam. Vì thế, đa số người dùng đều đánh giá Lux SA2.0 là một chiếc SUV dễ lái nhưng vẫn thừa dũng mãnh khi cần tăng tốc.

Trong khi đó, trên “mặt trận” xe đô thị đa dụng, Fadil đã thực sự trở thành mẫu xe của người Việt. “Em út” nhà VinFast đánh bại các đối thủ nhờ sử dụng động cơ 1.4l, mạnh mẽ nhất phân khúc hạng A.

Đặc biệt, cả 3 mẫu xe của VinFast đều được trang bị những công nghệ an toàn hàng đầu như chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc... Nhờ đó, xe VinFast được tổ chức đánh giá xe mới uy tín thế giới ASEAN NCAP xếp hạng cao nhất về độ an toàn - 5 sao - cho 2 mẫu Lux và 4 sao cho Fadil - số điểm an toàn hiếm thấy trong phân khúc.

Mạnh mẽ và an toàn vượt xa các đối thủ nhưng xe VinFast lại có giá bán cạnh tranh nhờ chính sách “3 Không” độc đáo cùng hàng loạt ưu đãi chưa từng có trên thị trường như: trả góp miễn lãi 2 năm, đổi cũ lấy mới, trước bạ 0 đồng, kết hợp voucher Vinhomes để mua xe VinFast…

Theo chuyên gia ô tô Lê Thọ Phú, đây là những yếu tố then chốt làm nên thành công của VinFast trong bối cảnh tư duy chọn xe của khách Việt đã thay đổi mạnh mẽ, đặt chất lượng và độ an toàn lên hàng đầu.

“Trải nghiệm thực tế cho thấy chất lượng xe VinFast ngang ngửa BMW nhưng giá bán lại chưa tới 50%. Với người mua đây thực sự là một món hời”, vị chuyên gia lâu năm khẳng định.

Chinh phục khách hàng bằng triết lý kinh doanh tử tế

Ra đời khi “miếng bánh thị phần” đã bị các ông lớn ngoại binh cát cứ nhưng nhờ lối đi riêng, VinFast vẫn chinh phục được khách hàng để nối dài thêm những kỳ tích, bứt phá vươn lên dẫn đầu ở tất cả các phân khúc. Lối đi riêng đó không gì khác là tư duy lấy khách hàng là trung tâm, xem khách hàng quan trọng hơn doanh số.

Giữa lúc khó khăn bộn bề vì dịch bệnh, thay vì tận dụng cơ hội vàng của mùa mua sắm cuối năm để tăng doanh thu, VinFast vừa quyết định dành 600 tỷ đồng tri ân toàn bộ 30.000 khách hàng đã mua xe.

Một năm trước, VinFast từng khiến các khách cũ ngạc nhiên khi tất cả đều được tặng voucher nghỉ dưỡng 50 triệu đồng. Đến giữa năm, khi kéo dài thời gian bảo hành cho dòng xe Lux lên tới 5 năm (hoặc 165.000km) - lâu nhất trên thị trường, hãng cũng áp dụng cho toàn bộ khách hàng cũ. Sau đó hơn một tháng, những người đã mua xe VinFast trước đó lại được “gọi tên” trong chương trình tri ân “Tin yêu lan tỏa”, với quà tặng là voucher mua xe trị giá lên tới 120 triệu đồng.

Ưu đãi mới không quên khách hàng cũ là cách làm khác biệt của VinFast so với phần còn lại của thị trường xe hơi Việt. So với cách “mua đứt bán đoạn” đã thành thông lệ từ trước đến nay thì VinFast đã mang lại cho khách mua xe trải nghiệm hoàn toàn vượt trội - trải nghiệm của những thượng đế thực sự thay vì những người chi tiền bị lãng quên.

Theo chuyên gia thương hiệu Trần Quốc Trung (Trung tâm Tư vấn và Phát triển thương hiệu Việt), VinFast đã gieo nhân lành nên sớm được hái quả ngọt. Chính các khách hàng cũ của VinFast đã trở thành những sứ giả quảng bá cho sản phẩm của hãng, giúp ngày càng nhiều khách hàng mới tiếp cận và tin tưởng lựa chọn ô tô thương hiệu Việt.

“Theo tâm lý mua hàng, khách thường tin vào những lời nhận xét, khuyến nghị của bạn bè, người thân đã dùng sản phẩm hơn là những lời quảng cáo có cánh”, TS. Quốc Trung lý giải.

Cũng theo chuyên gia Quốc Trung, hãng xe Việt tuy non trẻ nhưng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí người tiêu dùng với chế độ chăm sóc khách hàng vượt trội, có trước có sau và cao hơn là một triết lý kinh doanh đầy nhân văn và khác biệt.

“Mỗi thương hiệu đều cần định vị hình ảnh trong tâm trí khách hàng. Với VinFast chắc chắn đó là sự tử tế. Đây chính là đòn bẩy đã đưa VinFast lên vị thế số 1 thị trường”, TS. Quốc Trung kết luận.

Minh Tuấn