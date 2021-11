VinFast hiện đã công bố 3 mẫu ô tô điện đầu tiên VF e34, VF e35 và VF e36, thuộc các phân khúc C, D và E. Các mẫu xe điện do VinFast phát triển đều có những ưu điểm vượt trội như sản phẩm đẳng cấp, giá tốt, hậu mãi cực tốt, thông minh và an toàn. Bên cạnh đó, VinFast còn tiên phong triển khai chính sách cho thuê pin ưu việt, giảm rủi ro cho khách hàng, giảm chi phí vận hành, bảo trì và bảo dưỡng, đồng thời đảm bảo chi phí năng lượng đúng bằng chi phí nhiên liệu của xe xăng cùng công suất. Với triết lý “khách hàng là trung tâm”, VinFast áp dụng chính sách bảo hành xe điện 10 năm tốt nhất thị trường và cam kết luôn mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng. Với tầm nhìn trở thành thương hiệu xe điện thông minh thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng xe điện toàn cầu, từ tháng 7/2021, VinFast đã mở rộng hoạt động tới các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Dự kiến hai dòng sản phẩm ô tô điện thông minh VF e35 và VF e36 sẽ được VinFast ra mắt trên toàn cầu vào đầu năm 2022. Website: https://vinfastauto.com/vn_vi