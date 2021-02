Nhận giải “Hãng xe mới có cam kết cao về an toàn” từ Chương trình Đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN Ncap), VinFast tiếp tục khẳng định vị thế của hãng xe lấy khách hàng và sự an toàn của khách hàng làm trung tâm.

Định vị hãng xe an toàn

Ngày 16/2/2021 (mùng 5 Tết Tân Sửu), VinFast “khai xuân” ấn tượng với giải thưởng quốc tế lớn - “Hãng xe mới có cam kết cao về an toàn” do ASEAN Ncap trao tặng, trong khuôn khổ sự kiện Grand Prix Awards lần thứ 4. Giải thưởng được chương trình đánh giá xe mới uy tín hàng đầu trao cho các nhà sản xuất ô tô có sản phẩm đạt chứng nhận an toàn ASEAN Ncap từ mức 4 sao trở lên.

Trước đó, vào tháng 10/2019, VinFast đã thu hút sự chú ý trên thị trường khi vừa ra mắt đã nhận được chứng chỉ an toàn danh giá cho các sản phẩm của mình, với 5 sao (mức cao nhất) cho 2 dòng Lux và 4 sao cho Fadil. Đây được xem là bảo chứng cho chất lượng châu Âu và an toàn chuẩn quốc tế của những chiếc xe do chính người Việt tạo ra.

Theo chuyên gia ô tô Lê Thọ Phú, không phải đến khi được nhận giải thưởng “Hãng xe mới có cam kết cao về an toàn” của ASEAN Ncap mà ngay từ lúc vừa ra mắt, VinFast đã được định vị là hãng xe an toàn.

“Có hãng xe xây dựng hình ảnh thương hiệu là giữ giá, có hãng mạnh về công nghệ giải trí, còn VinFast lại chọn hướng đi riêng khi đặt ưu tiên số 1 là an toàn. Đây là lựa chọn khôn ngoan, bởi an toàn mới là giá trị cốt lõi của phương tiện giao thông nhanh và mạnh như ô tô, đồng thời cũng là yếu tố khách hàng ngày càng quan tâm khi chất lượng sống dần cải thiện”, ông Lê Thọ Phú phân tích.

Cũng theo vị chuyên gia này, thời gian đã chứng minh, với VinFast, chứng nhận ASEAN Ncap không phải là một “món trang sức”, mà là sự cam kết của một nhà sản xuất có trách nhiệm với khách hàng về chất lượng và độ an toàn của mỗi chiếc xe. Cam kết đó được hãng xe Việt tuân thủ, từng sản phẩm đều phải đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế trước khi lăn bánh trên đường.

“Trong kinh doanh, chữ tín quý hơn vàng. Giải thưởng lần này từ ASEAN Ncap là minh chứng cho thấy hãng xe Việt biết giữ chữ tín, trước sau như một”, ông Phú nhận định.

Gần 2 năm qua, cùng với chính sách kinh doanh “lấy khách hàng làm trung tâm”, chất lượng và độ an toàn vượt trội chính là đòn bẩy đưa VinFast từ hãng xe non trẻ lên vị trí hiện tại, đạt doanh số bán hàng hơn 41.000 xe chỉ trong chưa đầy 2 năm. “Luồng gió mới” VinFast thậm chí còn góp phần thay đổi tư duy của người Việt về ô tô, đồng thời đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết.

Lợi thế cạnh tranh để xe Việt đi ra thế giới

Tại thị trường Việt Nam, ASEAN Ncap không phải là chứng nhận bắt buộc. Trước khi “tân binh” VinFast gia nhập thị trường, ASEAN Ncap vẫn còn là khái niệm chưa được nhiều người quan tâm. Với khách hàng, giá rẻ và tính thanh khoản cao vẫn là tiêu chí hàng đầu khi chọn mua phương tiện gắn với sự an toàn của bản thân.

Thông thường, doanh nghiệp hoạt động ở thị trường nào thì sản phẩm sẽ được sản xuất theo tiêu chuẩn của thị trường đó. Ít doanh nghiệp chủ động và tự nguyện chịu tốn kém để tạo ra các sản phẩm vượt chuẩn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia ô tô, VinFast đã thay đổi quan niệm này khi đặt an toàn của khách hàng trở thành tiêu chuẩn hàng đầu.

Không đánh đổi chất lượng lấy giá rẻ và tự áp mình vào những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe chính là điều thể hiện tầm nhìn xa của hãng xe Việt. Ngay từ những ngày đầu, tư duy của VinFast đã vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, hướng tới các tiêu chuẩn an toàn cao của khu vực và thế giới.

“Với giải thưởng vừa đạt được, xét về góc độ các sản phẩm an toàn, VinFast đã tạo được chỗ đứng trong thị trường xe Đông Nam Á”, PGS.TS. Lý Hùng Anh, giám khảo người Việt duy nhất trong Hội đồng kỹ thuật của ASEAN Ncap, đánh giá.

Thực tế, thị trường quốc tế - nơi đòi hỏi những điều kiện chất lượng khắt khe chính là mục tiêu của VinFast. Mới đây, cùng với việc công bố tầm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh được ưa chuộng toàn cầu, hãng đã giới thiệu 3 dòng SUV điện thông minh đầu tiên có khả năng tự hành cấp độ 2 - 3, thậm chí có nhiều tính năng cấp độ 4.

Trong đó sẽ có 2 dòng xe được xuất khẩu sang Mỹ, Canada và châu Âu. Đáng chú ý, như một “tuyên ngôn” về chất lượng, VinFast tiếp tục cam kết đạt các chứng nhận an toàn cao của những tổ chức đánh giá xe hàng đầu thế giới như NHTSA (Bắc Mỹ), EURO Ncapchâu Âu), ASEAN Ncap (Đông Nam Á)... cho 3 dòng xe này.

Theo các chuyên gia, mục tiêu mà VinFast đặt ra là không dễ dàng nhưng cũng không viển vông. “Bảo chứng” ASEAN Ncap cùng giải thưởng “Hãng xe mới có cam kết cao về an toàn” có thể xem là những cột mốc ý nghĩa, mang lại cho hãng xe Việt cơ hội để chinh phục khách hàng thế giới, đặc biệt là Mỹ - thị trường nổi tiếng về sự khắt khe với các tiêu chuẩn an toàn.

“Giải thưởng của ASEAN Ncap sẽ mang lại cho hãng xe lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ không cung cấp các công nghệ an toàn tương tự, dù có các công nghệ an toàn thụ động tốt hơn hay sự hỗ trợ an toàn tiên tiến”, TS. Khairil Anwar Abu Kassim, Tổng Thư ký kiêm Quyền Chủ tịch ASEAN Ncap khẳng định.

Minh Tuấn