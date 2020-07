Chỉ sau 2 tuần ra mắt, XL7 - mẫu SUV mới nhà Suzuki đã "phủ sóng" khắp các diễn đàn xe và được cộng đồng đón nhận nồng nhiệt.

Trước khi ra mắt tại Việt Nam, dòng SUV 7 chỗ mới nhà Suzuki đã xuất sắc vượt qua người đồng hương Mitsubishi Xpander Cross ẵm giải thưởng “Xe của năm 2020” - được bình chọn bởi tổ chức Otomotif tại Indonesia. Để đạt được thành công như vậy, Suzuki XL7 hoàn toàn mới mang lại cho khách hàng những giá trị ưu việt gì?

SUV thể thao, mạnh mẽ đầy khát vọng

Từ ánh nhìn đầu tiên, XL7 hoàn toàn mới đã gây ấn tượng mạnh với khách hàng bởi diện mạo rắn rỏi và sắc sảo. Mặt ca lăng lớn với điểm nhấn là hai thanh mạ chrome chạy ngang hình thanh kiếm Katana ấn tượng, với điểm kết thúc là cụm đèn pha LED. Công nghệ đèn LED ít gây lóa được đánh giá là thân thiện với con người và môi trường, tuổi thọ cao hơn đèn Halogen. Ngoài ra, vị trí đèn pha của XL7 cũng được đặt cao với độ nghiêng vừa phải, giúp hạn chế tổn thất khi va chạm nhẹ hoặc đá văng.

Nhìn từ phía ngang là các đường viền màu đen giúp bảo vệ thân xe khỏi các vết trầy xước nhỏ và các chi tiết mạ bạc sang trọng. Phía trên là thanh giá nóc nhấn mạnh vẻ cá tính, đồng thời tăng khả năng chứa hành lý khi cần. Cụm đèn hậu hình chữ L với thiết kế độc đáo thu hút ánh nhìn.

Đồng thời, với lợi thế của dòng xe SUV, XL7 hoàn toàn mới có gầm cao 200mm, đảm bảo linh hoạt trên các điều kiện địa hình khác nhau, cho phép di chuyển trong đô thị và ngoại thành dễ dàng và đặc biệt thuận tiện khi di chuyển trong mùa mưa.

Sở hữu nhiều tiện nghi, trang bị hàng đầu phân khúc

Khi bước vào khoang ca bin, XL7 hoàn toàn mới mang đến cảm giác trẻ trung và không gian thoải mái tối đa cho hành khách. Màn hình có kích thước lớn 10 inch - lớn nhất phân khúc, kết nối ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto, tích hợp camera lùi, không chỉ giúp người dùng giải trí tối đa, mà còn giúp quan sát và nắm bắt các thông tin để lái xe an toàn hơn.

Người lái cũng thoải mái sử dụng tay lái hình chữ D chỉnh gật gù kết hợp chức năng đàm thoại rảnh tay tiện lợi. Tay lái được điều chỉnh trong phạm vi 40mm để phù hợp với thể hình người lái, tăng chỗ để chân và giúp việc ra vào ghế lái dễ dàng hơn.

XL7 hoàn toàn mới được trang bị điều hòa tự động giúp tăng vẻ tinh tế cho khoang nội thất và đảm bảo nhiệt độ cố định trong khoang cabin. Ngoài ra xe còn có hộc làm mát nước tiện lợi.

Công nghệ an toàn tiên tiến

XL7 hoàn toàn mới sở hữu các công nghệ an toàn tiên tiến, nổi bật là hệ thống cân bằng điện tử (ESP®) để kiểm soát hướng xe và hệ thống khởi hành ngang dốc (HHC) giúp chống trôi xe khi khởi hành tại địa hình đèo dốc. Bên cạnh đó, XL7 còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), camera lùi, cảm biến phía sau, điểm kết nối ghế trẻ em ISOFIX, túi khí... Những trang bị này giúp người lái tự tin, an tâm và bảo vệ an toàn cho hành khách trên xe.

Đặc biệt hơn, XL7 hoàn toàn mới được thiết kế theo tiêu chuẩn mới tại các nước tiên tiến như Nhật Bản để bảo vệ tất cả mọi người, cả hành khách trên xe lẫn người đi bộ. Đó là cấu tạo hấp thụ lực tác động tại nhiều bộ phận phía đầu xe, giúp giảm thiểu chấn thương cho người đi bộ trong trường hợp xảy ra va chạm.

Chi phí sử dụng thấp

XL7 sử dụng khung gầm thế hệ mới HEARTECT, nhờ đó trọng lượng thân xe nhẹ 1.175 kg, tỷ số công suất - trọng lượng của xe (15,26) tối ưu hơn đối thủ (16,10), giúp xe vận hành bền bỉ, êm ái và ít tiêu hao nhiên liệu. Xe chỉ tiêu thụ 5,47L nhiên liệu cho 100 km đường trường.

Trong quá trình sử dụng, khách hàng không cần bận tâm nhiều về chi phí bảo dưỡng và tìm kiếm phụ tùng chính hãng nhờ chính sách dịch vụ mới của Suzuki và mạng lưới 41 Đại lý uỷ quyền trên toàn quốc. Xe được bảo hành 3 năm, 100.000 km và miễn phí công bảo dưỡng 3 lần. Cụ thể, khách hàng thực hiện bảo dưỡng ở thời điểm 6 tháng hoặc 7.500 km, tần suất bảo dưỡng sẽ giảm 33% so với trước đây. Chi phí bảo dưỡng trong 3 năm giảm đến 50%, giá phụ tùng chính hãng cũng giảm, người dùng có thể tiết kiệm nhiều hơn.

Với giá trị tuyệt vời mà XL7 hoàn toàn mới mang lại cho khách hàng, dòng SUV mới ra mắt được dự đoán sẽ chinh phục phân khúc SUV 7 chỗ và chiếm được tình cảm của đông đảo người dùng.

Tham khảo bảng giá:

Doãn Phong